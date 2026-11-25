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Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε εκτάκτως το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) ένας 17χρονος, ο οποίος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ανήλικος πρόκειται να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, προκειμένου να νοσηλευτεί σε παιδοψυχιατρική μονάδα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 17χρονος διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία, προκειμένου να λάβει καταθέσεις.

Ο ανήλικος κατάγεται από άλλη χώρα και διαμένει μόνιμα στα Χανιά λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων ενός από τους γονείς του, ενώ δεν φοιτά σε σχολείο της περιοχής.

Ως προς τις συνθήκες του περιστατικού, το τοπικό μέσο αναφέρει την αισθηματική απόρριψη ως πιθανό παράγοντα και όχι ως επιβεβαιωμένη αιτία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στα Χανιά δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στο δημόσιο σύστημα υγείας που να μπορεί να εξετάσει τον 17χρονο. Για τον λόγο αυτό, ο ανήλικος πρόκειται να μεταφερθεί σε παιδοψυχιατρική μονάδα του Ηρακλείου.