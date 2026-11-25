Σε υψηλούς τόνους και με έντονες αντιπαραθέσεις διεξήχθη η συζήτηση ανάμεσα στον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, και τον τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρα, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Real FM 97,8. Οι δύο πολιτικοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την κατάσταση και τη συντήρηση των σχολικών υποδομών, τα κυκλώματα διαφθοράς, καθώς και για τις υποθέσεις πολιτικών προσώπων.

Η κατάσταση των σχολικών κτιρίων

«Η αλήθεια είναι ότι γενικά το κράτος έχει δώσει – και νομίζω αυτό μπορούν να το πιστοποιήσουν και οι δήμοι και οι περιφέρειες- τα περισσότερα χρήματα που είχαν δοθεί ποτέ, ως χρηματοδότηση, για να κάνουν διάφορα έργα προφανώς. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία. Οι δήμοι προφανώς έχουν τους πόρους, και προφανώς κάνουν και τη δική τους αξιολόγηση στα θέματα που έχουν, στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, στις υποδομές που πρέπει να βελτιώσουν. Χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε το βάρος στους δήμους, σίγουρα θα πρέπει να γίνεται μια προτεραιοποίηση κάποιων πραγμάτων, ειδικά σε σχολεία που πράγματι έχουν καιρό να συντηρηθούν Βεβαίως το κράτος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει κάνει -και με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – προσπάθειες συντήρησης των σχολείων, αλλά προφανώς δεν θα πάρουμε την αρμοδιότητα από αυτούς οι οποίοι την έχουν. Πόροι δίνονται, και μάλιστα έχουν δοθεί περισσότεροι από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι και οι δήμοι αξιολογούν τις προτεραιότητές τους, όμως θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει όντως μια ίσως μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης να υπάρξει περισσότερη συνεργασία και με την κεντρική διοίκηση και να δούμε και περαιτέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά χωρίς να θέλει κανένας να απεμπολήσει τις ευθύνες, τα σχολεία και τα παιδιά μας πρέπει να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση» είπε ο κ. Καραγκούνης.

«Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη και ο έλεγχος των σχολείων να ξεκινά αφού πέσουν οι οροφές στα κεφάλια των παιδιών, ή δεν μπορούν τα σχολεία αυτή τη στιγμή να βρίσκονται με 16.000 κενά, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Τεμπονέρας. «Εμείς έχουμε καταθέσει μία πρόταση ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός ειδικού φορέα σχολικών υποδομών σε κάθε αυτοδιοικητική περιφέρεια, που θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη σύνταξη μελετών και το συντονισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών συντήρησης των σχολικών κτιρίων, με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά βεβαίως και με τη διάθεση του κατάλληλου τεχνικού προσωπικού. Η κυβέρνηση λίγο-πολύ μας λέει ότι εναπόθεσε την ασφάλεια των κτιρίων των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία βεβαίως είναι σημαντική και βοηθάει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη λειτουργία του κράτους. Η κυβέρνηση οφείλει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, διότι είχαμε περιστατικά και με σοβάδες και με ταβάνια, είχαμε το περιστατικό της Γκράβας, όπου το σχολείο ήταν κλειστό για πάρα πολύ καιρό, και έχουμε βεβαίως και άλλες καταγγελίες από τους συνδικαλιστικούς φορείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να παίζει το μπαλάκι το Υπουργείο με τους δήμους και να μην αναλαμβάνει κεντρικά η διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο, μια πρωτοβουλία» πρόσθεσε.

«Δεν θυμάμαι το ’15-’19 να είχε γίνει καμία συντήρηση σχολείων, και κυρίως δεν θυμάμαι οι πόροι να ήταν αυξημένοι προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ή θα πούμε ότι θα αναλάβουν οι δήμοι τη συντήρηση, ή θα πούμε ότι δεν θα την αναλάβουν. Εφόσον έχουμε αποφασίσει κεντρικά, τα προηγούμενα πολλά χρόνια, να αναλάβουν οι δήμοι τη συντήρηση, το κράτος οφείλει να δώσει πόρους και επαναλαμβάνω, έχει δώσει πολλαπλάσιους πόρους. Καλύτερη συνεργασία, ναι χρειάζεται. Περισσότερα αιτήματα, το καταλαβαίνω, και να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά μην τα ακούει το κεντρικό κράτος όταν δίνει τους πόρους αυτούς και βεβαίως να μην υποτιμάμε και την προσπάθεια που κάνουμε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» να στηρίξουμε τα σχολεία. Μην λέτε όμως ότι το κράτος δεν έχει μεριμνήσει. Το κράτος έχει μεριμνήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και δίνει πόρους. Για οποιαδήποτε διαφορετική και καλύτερη προσέγγιση να το συζητήσω, αλλά όταν λέμε ωραία λόγια, ωραία είναι, αλλά στο παρελθόν δεν είδαμε να έχετε κάνει κάποια εξειδικευμένη προσπάθεια όσον αφορά τα σχολικά κτίρια» απάντησε ο υφυπουργός Εργασίας.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο αείμνηστος Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ως Υπουργός Παιδείας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, την περίοδο 1977-1980, έφτιαξε 11.000 καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς να υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ τώρα η κυβέρνηση σε 7 χρόνια έχει επισκευάσει μόλις 700, είπε: «Η αρμοδιότητα τότε ήταν στην κεντρική κυβέρνηση. Αποφασίσαμε συνολικά σαν πολιτικό σύστημα να μεταφέρουμε αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό, αλλά ας πούμε εξαρχής ότι είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση. Το κράτος έχει δώσει πολλαπλάσιους πόρους σε σχέση με το παρελθόν. Αν αποφασίσουμε να πάρουμε πάλι πίσω την αρμοδιότητα είναι άλλο θέμα, και να το συζητήσουμε. Σωστά αναφερόμαστε στην προσπάθεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά από κει και πέρα πρέπει να δούμε το σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Απλά μην ακούω τέτοια πράγματα, γιατί όταν ήταν στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, δεν ασχολήθηκε και πάρα πολύ, ούτε μια πρόσληψη σε εκπαιδευτικούς δεν είχαμε το 2015-2019. Τώρα έχουμε πάνω από 40.000 προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό και βεβαίως έχουν γίνει προσπάθειες με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και τους πόρους που έχουμε δώσει προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Να συζητήσουμε για κάτι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό, αλλά να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα».

«Το να φτάνει ο κ. Καραγκούνης μέχρι το μακρινό 2015 για να μας λέει ουσιαστικά ότι δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κριτική, είναι τουλάχιστον αλαζονικό. Εγώ ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας μια συγκεκριμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει και για αυτό δεν ακούσαμε τίποτα να λέει» αντέτεινε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

Η διαφθορά στο επίκεντρο

Η συζήτηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε στα κυκλώματα διαφθοράς και φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται, καθώς και σε υποθέσεις με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα, που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική περίοδο.

«Νομίζω ότι καταρχήν το ελληνικό FBI κάνει εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολλές εγκληματικές οργανώσεις περίπου κάθε εβδομάδα βγαίνουν στο φως, και δεν νομίζω ότι τώρα έχει ενταθεί το ζήτημα της διαφθοράς, απλά τώρα αποκαλύπτεται. Διότι αν κάποιος ισχυριστεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε έστω και μία εγκληματική οργάνωση τον μήνα να εξαρθρώνεται, νομίζω ότι θα ψεύδεται και δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρέπει να κυνηγήσουμε και τη διαφθορά, και τις εγκληματικές οργανώσεις και όλα αυτά τα οποία μαστίζουν τη δημόσια διοίκηση πολλά χρόνια τώρα. Βεβαίως, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών- ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έκανε αυτή η κυβέρνηση, που δεν υπήρχε στο παρελθόν- έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν έχεις περισσότερα έσοδα 3 δισ. μόνο από τη φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Αυτό πάει να πει ότι εδώ έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, τουλάχιστον στο ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυγής και της πάταξης του μαύρου χρήματος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι προφανώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν έρθει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια» είπε ο κ. Καραγκούνης.

Από την μεριά του ο κ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε στη «χρονική συγκυρία» καθώς το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτονται πολλές υποθέσεις, κι αυτό ενδεχομένως δημιουργεί έκπληξη και απορία, ωστόσο, σημείωσε ότι είναι θετική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. «Εμείς δεν υποβαθμίζουμε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για το κοινό και οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πρέπει και να βγαίνει στο φως και βεβαίως να πατάσσονται με κάθε αυστηρότητα τα φαινόμενα αυτά. Όμως, η διαφθορά έχει αποκτήσει και πολιτικό χρώμα ως ένα βαθμό, με την έννοια ότι έχουμε απανωτά σκάνδαλα που συνδέονται άμεσα με το επιτελικό κράτος» τόνισε και αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς και στις υποθέσεις Μπεκίρη, Τσαβδαρίδη, Κουλκουβίνα και Λιάκου. «Αν σε αυτά αθροίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μια σειρά από υποθέσεις όπου παρέλασαν από τους δέκτες μας οι «Γαλάζιοι» Φραπέδες και Χασάπηδες ή οι υπόλοιπες κυρίες με τις Porsche και τις Ferrari, εν πάση περιπτώσει κάτι συμβαίνει πολύ λάθος, ή τουλάχιστον φαίνεται να έχει και πολιτικές προεκτάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι όλοι ίδιοι είναι και διαχρονικά συνέβαιναν αυτά. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση οφείλει να μας πει τι ακριβώς έχει κάνει και πώς πορεύεται σε σχέση κυρίως με τα στελέχη της» τόνισε.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ., είπε ότι δεν είναι υπουργός ούτε υπήρξε κυβερνητικός βουλευτής, ενώ σημείωσε ότι ιδιωτεύει από το 2023. «Άκουσα και την κ. Διαμαντοπούλου χθες να λέει ότι δεν βλέπει οτιδήποτε μεμπτό. Θέλω να πω ότι είναι κάτι κοινώς παραδεκτό ακόμα και σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά το γεγονός ότι εδώ ο κ. Λιάκος είπε ψέματα σε ανακοίνωσή του ότι η αδελφή του δεν έπαιρνε δουλειές στην εκλογική του περιφέρεια, ή το γεγονός ότι είχε προσλάβει την αδελφή του ως μετακλητή, ή το γεγονός ότι πρόσωπα της στενής οικογενείας του έχουν οκταπλασιάσει τα χρήματα από δημόσιες συμβάσεις που λάμβαναν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή από το 2019 και μετά, γεννούν τουλάχιστον ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν από πλευράς της κυβέρνησης» είπε.

Επαναλαμβάνοντας πως είναι θετικό το γεγονός ότι εξαρθρώνονται κυκλώματα, ο κ. Τεμπονέρας υπογράμμισε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε το κοινό ποινικό έγκλημα και τις εγκληματικές οργανώσεις, αλλά «πρέπει να δούμε και πού υπάρχουν “πολιτικές πλάτες”, προκειμένου διάφοροι άνθρωποι που παρεισφρέουν μέσα και στον κρατικό μηχανισμό, ενδεχομένως εμπλεκόμενοι και με κόμματα, να λογοδοτήσουν για αυτά τα οποία έχουν κάνει». «Η διαφθορά δεν είναι ένα ζήτημα μόνο ηθικής τάξης. Η διαφθορά κοστίζει. Όταν αυτή τη στιγμή τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις είναι, με βάση στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω απευθείας ανάθεσης, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι κατηγορεί κάποιος κάποιον ότι δεν έγινε το έργο. Το έργο πράγματι μπορεί να παραδόθηκε και να έγινε. Όμως, όταν δεν έχεις διαγωνιστική διαδικασία, όταν δεν έχεις εκπτώσεις για το δημόσιο προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα και να υπάρχουν όροι διαφάνειας, αυτό στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Άρα οι απευθείας αναθέσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, πρέπει να είναι όμως η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, όπως γίνεται με την κυβέρνηση αυτή» συμπλήρωσε.

«Το θέμα είναι ότι πράγματι στην πολιτική όλα παίζουν ρόλο και όλα μετράνε και όλα αξιολογούνται και για όλους μας. Επειδή έκανε αναφορά ο κ. Τεμπονέρας στα ζητήματα κεντρικών επιλογών της κυβέρνησης περί διαφθοράς κλπ, μάλλον θα ξεχνάει αυτό το οποίο έχει γίνει πρόσφατα. Η καρδιά του κράτους της προηγούμενης διακυβέρνησης, που αφορά τον κ. Τσίπρα, έκανε προσβολή των δημοκρατικών θεσμών, διότι προσπάθησαν πρώτα απ’ όλα να ελέγξουν τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης με αυτό τον τρόπο και μάλιστα καταδικάστηκαν αμετάκλητα γι’ αυτό. Αυτό δεν το είχε προσπαθήσει κανένας στο παρελθόν. Και η άλλη προσπάθεια ήταν να βάλουν τους πολιτικούς αντιπάλους φυλακή, που και γι’ αυτό καταδικάστηκαν αμετάκλητα. Μάθημα για αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι ίσως ο κ. Τσίπρας είναι ο τελευταίος ο οποίος πρέπει να κάνει» απάντησε ο Κώστας Καραγκούνης.

«Ετοιμάζεται δεύτερος υπουργός για ειδικό δικαστήριο, σας θυμίζω» σχολίασε ο Τεμπονέρας, με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά: «Τουλάχιστον να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και θεσμικά λίγο πιο υπεύθυνοι και πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε για το τι έκαναν κεντρικά κράτη και τι κάνουν τα επιτελικά κράτη κλπ, όταν το κάνατε και το έλεγαν τα στελέχη σας. Το λέγατε ευθαρσώς ότι “θα τους βάλουμε φυλακή και θα ξαναβγούμε”. Τα ξεχάσατε αυτά;»

«Η δικαιοσύνη βάζει τον κόσμο φυλακή, δεν τον βάζει η κυβέρνηση» του είπε ο κ. Τεμπονέρας.

«Αυτά να τα πείτε στα στελέχη σας, τα οποία έλεγαν ότι θα τους βάλουμε φυλακή… Από κει και πέρα, προφανώς νομίζω ότι είναι σωστό που μπαίνει στον δημόσιο διάλογο η οικογενειακή ευθύνη. Δεν πρέπει να υπάρχει, διότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί συγγενείς -και αυτό πρέπει να το πω από πολλά κόμματα- που στο παρελθόν έχουν δείξει όχι μόνο μια πολιτικώς μη ορθή συμπεριφορά, αλλά και μια παραβατική συμπεριφορά. Και σωστά το πολιτικό σύστημα δεν μπήκε στη διαδικασία να προσβάλει τα ίδια τα πρόσωπα λόγω οικογενειακών σχέσεων» ανταπάντησε ο κ. Καραγκούνης, ενώ για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη έκανε λόγο για προσωπική ευθύνη, διότι σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το ίδιο το πολιτικό πρόσωπο. «Φαντάζομαι ότι θα δώσει εξηγήσεις. Πάντως τα ερωτήματα προφανώς τίθενται από την κυβέρνηση και είναι αμείλικτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τεμπονέρας υποστήριξε ξανά, με αφορμή και τα νέα δημοσιεύματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Χατζηγιαννάκη στον τομέα των τεχνικών έργων και την εταιρεία που έχει συστήσει μαζί με τον δήμαρχο Στυλίδας, ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ δεν είναι υπουργός ή βουλευτής. «Να μην εργάζεται; Δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα. Είναι όλα δημοσιευμένα στο πόθεν έσχες του κ. Χατζηγιαννάκη, δεν έγινε κάποια παρανομία. Είναι όλα με διαγωνιστικές διαδικασίες. Είναι μια προσπάθεια συμψηφισμού, πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία πετάει την μπάλα στην εξέδρα» επισήμανε.

«Δεν είναι προσπάθεια συμψηφισμού, αυτό είναι κάποιο ερώτημα το οποίο τίθεται στο δημόσιο διάλογο» σχολίασε ο κ. Καραγκούνης.

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και το σενάριο της αυτοδυναμίας

Το debate έκλεισε με το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών, τους στόχους των κομμάτων και την επόμενη μέρα, καθώς αυτή τη στιγμή το σενάριο της αυτοδυναμίας για τη ΝΔ φαίνεται δύσκολο.

«Αν κάποιο κόμμα μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, που υπολείπεται αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε τις δημοσκοπήσεις, 4-5 μονάδες, ενώ τα δύο υπόλοιπα κόμματα που υποτίθεται είναι κυβερνητική εναλλακτική, μαζί δεν αθροίζουν το δικό μας ποσοστό. Το λέω γιατί στην πολιτική όλα είναι συγκρινόμενα, διότι σε λίγους μήνες που θα κληθούν οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν, θα δουν ποιος μπορεί καταρχήν να είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Τα άλλα δύο κόμματα προφανώς δεν μπορούν να είναι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπολείπεται πράγματι 4-5 μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία. Δεν λέω ότι είναι αυτονόητη και ότι είναι ένας εύκολος στόχος. Θα θυμηθώ βέβαια τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2023, ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία στο 30,9%. Τελικά πήρε 41%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο» είπε ο υφυπουργός Εργασίας.

Όμως, συνέχισε, «πηγαίνοντας προς τις εκλογές και βλέποντας ότι τα κόμματα που έχουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και διεκδικούν την εξουσία, φαίνεται να μην πείθουν τον κόσμο, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας την πολιτική της, λέγοντας ποια είναι η πραγματικότητα, μην τάζοντας λαγούς και πετραχήλια -αλλά αυτά τα οποία λέει να τα κάνει πράξη, όπως πρόσφατα στηρίξαμε τους συνταξιούχους και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες- μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, τη στιγμή που ένας εταίρος που είχαμε συγκυβερνήσει, το ΠΑΣΟΚ, λέει a priori ότι δεν δέχεται και παίρνει και καταστατική απόφαση να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή τη θέτει στην πρωτοπορία. Νομίζω ότι κι αυτό θα παίξει ρόλο. Εμείς νομιμοποιούμαστε πολιτικά να πούμε στον κόσμο του κέντρου, που δίνει και τις ευρείες πλειοψηφίες, να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει μια σταθερότητα την επόμενη μέρα».

«Ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον είναι μαρτυριάρης και μας επιφυλάσσει εκπλήξεις για ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον κ. Βελόπουλο, ή και με την κ. Λατινοπούλου… Μένει να απαντηθεί αυτό. Νομίζω στην πορεία του χρόνου θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει» απάντησε ο κ. Τεμπονέρας που ρωτήθηκε στο τέλος για ακόμη ένα δημοσίευμα στο Documento με τίτλο: «Υπόθεση Χατζηγιαννάκη: Νομικά και πολιτικά ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ. Παραχώρησε χώρο από τα γραφεία εταιρείας του για να στεγαστεί το κόμμα Τσίπρα».

«Η ΕΛΑΣ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σε δημόσια θέα στο site της, αναρτημένα τα οικονομικά της. Καθένας μπορεί με ένα κλικ να μπει μέσα ακριβώς και να δει όλες τις εισφορές των μελών της. Εμείς κάναμε μια πολιτική επιλογή να είμαστε εκτός Βουλής, στερούμενοι της κρατικής χρηματοδότησης, και αυτό το κάναμε ακριβώς γιατί θέλαμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις εισφορές των μελών μας. Οπότε όλα είναι απολύτως διάφανα, στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να τα ερευνήσει. Όλα είναι στη διάθεση όλων, έναντι άλλων που χρωστούν περίπου μισό δισεκατομμύριο το κάθε κόμμα στον ελληνικό λαό ή στις τράπεζες -δανεικά κι αγύριστα όπως μας είπαν. Εμείς τα έχουμε όλα σε δημόσια θέα, για να ξέρει ο πολίτης, τα μέλη μας, ο κόσμος, μέχρι και το τελευταίο ευρώ πού πάει» απάντησε ο κ. Τεμπονέρας.