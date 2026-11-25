Ο γραμματέας της ΕΛ.ΑΣ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, δίνει τη δική του απάντηση στις κατηγορίες που αφορούν σε συμβάσεις συνολικού ύψους 914.000 ευρώ με το Δημόσιο. Τοποθετείται σχετικά με την υπόθεση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στα ερωτήματα και τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί.

Όπως είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, «έχω δώσει πλήρεις απαντήσεις, όπως κάνω πάντα γιατί είναι διαφανείς όλες μου οι δραστηριότητες. Για τη μεν δικηγορική εταιρεία ήταν όλα ψευδή γιατί είχαν μπλέξει τη δική μου δραστηριότητα ως βουλευτή που ήταν ασυμβίβαστο, καθώς από το 2014 έχω αποχωρήσει. Το γραφείο του πατέρα μου υπάρχει από το 1971, μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρεία το 2008 και είναι από τις καλύτερες εταιρείες δημοσίων συμβάσεων στη χώρα, έχει πάνω από 20 δικηγόρους- συνεργάτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από το 2023 όταν σταμάτησα να είμαι βουλευτής, έπρεπε να βιοποριστώ. Δεν ζω από αποζημιώσεις. Συμμετέχω σε αρκετές εταιρείες. Έφτιαξα μία κατασκευαστική εταιρεία και σε άλλη μία συμμετέχω, οι οποίες κατασκευάζουν έργα Δημοσίου, όχι μόνο Δήμων. Είμαστε σε αρκετούς δήμους, στον Δήμο Στυλίδας, στον Δήμο Καλλιθέας, στον Δήμο Ναυπλίου κ.α. Αυτή είναι η δουλειά της εταιρείας. Αναλαμβάνει έργα και πληρώνεται».

Ο κ. Χατζηγιαννάκης μίλησε και για την εταιρεία που έχει με τον Δήμαρχο Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου και είπε: «Ο κ. Αποστόλου είναι μηχανολόγος, εγώ έχω τεχνική εταιρεία και είπαμε να πάρουμε κάποια ιδιωτικά έργα, τα οποία δεν μας πήγαν καλά και δεν πήραμε τίποτα. Συμβάσεις δεν έχει αυτή η εταιρεία. Η γνωριμία μας ξεκίνησε όταν σε έναν διαγωνισμό για αρδευτικό δίκτυο η εταιρεία μου ως υπερεργολάβος εκτέλεσε το έργο και έτσι πήραν οι εταιρείες μου άλλους δύο διαγωνισμούς στον Δήμο και εκτελεί έργα και στον συγκεκριμένο Δήμο, όπως και σε άλλους».

Σύμφωνα με τον Γραμματέα της ΕΛΑΣ, «δεν είμαι συνέταιρος με τον δήμαρχο Στυλίδας στις εταιρείες που εκτελεί τις συμβάσεις. Δεν έχει καμία σχέση η εταιρεία που έχουμε κάνει με τον δήμαρχο Στυλίδας για να παίρνουμε ιδιωτικά έργα και δεν έχει κάνει τίποτα. Οι άλλες εταιρείες μου, όπως και με άλλους Δήμους, παίρνουμε έργα σε διαγωνισμούς».

Σχετικά με τον χώρο, όπου φιλοξενείται το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ, ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι «ανήκει σε εταιρεία μου και τον παραχωρώ αφιλοκερδώς».

Όπως επισημαίνει, «το κόμμα δεν έχει κρατική επιχορήγηση, ούτε άλλου είδους επιχορηγήσεις. Περιμένει από τα μέλη, από τα στελέχη, περιμένει από όλους εμάς που έχουμε κάνει αυτό το κόμμα να βοηθήσουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμασταν χώρους για συναντήσεις κλπ και προσφέρθηκα με την εταιρεία μου, να παραχωρήσω έναν χώρο. Παραχωρώ τους χώρους γιατί η ΕΛΑΣ στηρίζεται σε εμάς, τα μέλη μας. Δίνουμε ό, τι μπορούμε για να στηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός. Δεν παίρνουμε κρατικό χρώμα. Ανθρωπίνως και φιλικά μέχρι το κόμμα να φτιάξει γραφεία, παραχωρώ τους χώρους για δραστηριότητα. Δεν τα δίνω στον Τσίπρα, αλλά στην ΕΛΑΣ για να συνεδριάζουν τα όργανα. Δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ».

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ενήμερος για τις εταιρείες του, απάντησε ότι «είναι ενήμερος για όλα». Τόνισε ότι «είμαι ανοιχτό βιβλίο, αναφέρω μόνος μου όλες τις δραστηριότητές μου για να μην ψάχνουν οι άνθρωποι και κοπιάζουν».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή. Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και συνεχίζει:

«Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρείες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμη και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;

Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα».