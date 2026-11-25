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Καβγά στον τηλεοπτικό αέρα είχαν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ και ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εκπομπής στην ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος. Αφορμή στάθηκε η τιμή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, όμως σύντομα η αντιπαράθεση ξέφυγε και μετατράπηκε σε προσωπική αντιπαράθεση.

Όλα έγιναν σήμερα Τετάρτη το πρωί, όταν στο επίκεντρο βρέθηκε η μεθοδολογία της έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών, την οποία ο δημοσιογράφος αμφισβήτησε πολύ έντονα, χωρίς να διστάζει να τη χαρακτηρίζει «μπακαλική».

Ο Γιώργος Λεχουρίτης ανέφερε αρχικά ότι το ΙΝΚΑ υπολογίζει την αύξηση του κόστους στο 18%, «λίαν επιεικώς», εξηγώντας ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι μέσες τιμές των προϊόντων.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος αντέτεινε ότι η επίσκεψη σε ορισμένα καταστήματα δεν αρκεί, κατά την άποψή του, για να χαρακτηριστεί η καταγραφή στατιστική έρευνα.

«Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;», ρώτησε.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ απάντησε ότι οι άνθρωποι του οργανισμού γνωρίζουν την αγορά και ακολουθούν την ίδια διαδικασία έρευνας, με τον δημοσιογράφο να επιμένει:

«Το αμφισβητώ αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι στατιστική έρευνα αλλά μπακαλική, θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τη φέτα, με τον δημοσιογράφο να ζητεί να διευκρινιστεί ποιο προϊόν κόστιζε πέρυσι 12 ευρώ και φέτος 15, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συγκρίνονται ομοειδή προϊόντα. Ο Γιώργος Λεχουρίτης απάντησε ότι πρόκειται για την ίδια σκληρή φέτα, αλλά η συγκεκριμένη απάντηση δεν κάλυψε τον συνομιλητή του.

Όταν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ εξήγησε ότι την έρευνα πραγματοποίησαν στελέχη του οργανισμού, ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;»

«Μετά από 57 χρόνια λέτε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε έρευνα;», αντέδρασε ο Γιώργος Λεχουρίτης.

«Ακριβώς αυτό λέω. Τρίψτε μου την έρευνα στα μούτρα αν είναι το αντίθετο», απάντησε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ κατηγόρησε στη συνέχεια τον δημοσιογράφο για προσβλητική συμπεριφορά και προπαγάνδα.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί την ακρίβεια στην αγορά, αλλά την επιστημονική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης έρευνας.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο Γιώργος Λεχουρίτης επικαλέστηκε τα 19 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας. «Και εγώ μπάλα παίζω 20 χρόνια αλλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Η συζήτηση έκλεισε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να δηλώνει: «Το να μου βγάλετε εσείς σήμερα τα συκώτια δεν θα σας το επιτρέψω».

‘Ολος ο διάλογος

Λεχουρίτης: Διαπιστώσαμε αύξηση 18%, λίαν επιεικώς, έχουμε συμπεριλάβει τις μέσες τιμές.

Παπαχλιμίντζος: Αν όντως πρόκειται για έρευνα. Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;

Λεχουρίτης: Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς και κάνουμε την ίδια έρευνα.

Παπαχλιμίντζος: Το αμφισβητώ αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι στατιστική έρευνα αλλά μπακαλική, θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο.

Λεχουρίτης: Το κρίνουν οι πολίτες καταναλωτές.

Παπαχλιμίντζος: Οι πολίτες είναι άσχετοι με τη στατιστική και καλώς είναι.

Λεχουρίτης: Ποιος είπε πρέπει να είμαι φαρμακοποιός ή γιατρός ή οτιδήποτε;

Παπαχλιμίντζος: Δεν πρέπει, αλλά να μην κάνετε έρευνες αν δεν είστε. Επιστημονικά είναι έωλη η έρευνά σας.

Λεχουρίτης: Δεν είναι καθόλου έωλη.

Παπαχλιμίντζος: Όταν είναι έρευνα και μέση τιμή, αναφέρομαι σε χιλιάδες προϊόντα. Λέτε για φέτα των 15 ευρώ. Ποια φέτα;

Λεχουρίτης: Με επιλογές δεν γίνεται η έρευνα.

Παπαχλιμίντζος: Πρέπει να συγκρίνω ομοειδή προϊόντα. Ποια φέτα είχε πέρυσι 12 και φέτος 15;

Λεχουρίτης: Ακριβώς η ίδια, η φέτα η σκληρή.

Παπαχλιμίντζος: Ποια; Υπάρχουν χίλιες διαφορετικές φέτες. Πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή κάθε εβδομάδα, δεν μπορείτε να με κοροϊδέψετε. Έρευνα με 1.000 προϊόντα έχετε κάνει; Ποιος έκανε την έρευνα;

Λεχουρίτης: Τα στελέχη του ΙΝΚΑ.

Παπαχλιμίντζος: Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;

Λεχουρίτης: Πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και βγάλαμε τη μέση τιμή.

Παπαχλιμίντζος: Άρα είναι μπακάλικη η έρευνα.

Λεχουρίτης: Μετά από 57 χρόνια λέτε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε έρευνα;

Παπαχλιμίντζος: Ακριβώς αυτό λέω. Τρίψτε μου την έρευνα στα μούτρα αν είναι το αντίθετο.

Λεχουρίτης: Αν θέλετε να κάνετε πολιτική… Αν είναι ντροπή των δημοσιογράφων να προσέχετε πώς προσβάλλετε τον συνομιλητή σας. Η αλήθεια είναι αυτή που λέω εγώ, εσείς κάνετε προπαγάνδα. Είτε μπακάλικα είτε μανάβικα, αυτή είναι η αλήθεια.

Παπαχλιμίντζος: Δεν έχω πρόβλημα με την αλήθεια, αλλά με τη δική σας αλήθεια που βγήκε έτσι. Δεν αμφισβητώ την ακρίβεια, αλλά ότι έχει επιστημοσύνη η έρευνά σας.

Λεχουρίτης: Δίκιο έχω εγώ, όχι εσείς. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.

Παπαχλιμίντζος: Θέλετε να μου πείτε τα επιστημονικά δεδομένα;

Λεχουρίτης: Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι κάνουμε την έρευνα για 19 χρόνια.

Παπαχλιμίντζος: Και εγώ μπάλα παίζω 20 χρόνια, αλλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής.

Λεχουρίτης: Το να μου βγάλετε εσείς σήμερα τα συκώτια δεν θα σας το επιτρέψω.