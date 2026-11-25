Ερευνητές ανακάλυψαν μια άγνωστη μέχρι σήμερα κρυσταλλική δομή του αργύρου, η οποία παρουσιάζει ασυνήθιστα υψηλή χημική δραστικότητα. Ο άργυρος μπορεί να λάβει μια εξαιρετικά σπάνια ατομική δομή, η οποία τον καθιστά πολύ πιο δραστικό χημικά σε σύγκριση με τη γνώριμη μορφή του.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Χοκάιντο (Hokkaido University) ανακάλυψαν μια άγνωστη έως τώρα κρυσταλλική διάταξη, στην οποία τα άτομα του αργύρου σχηματίζουν ένα απλό κυβικό πλέγμα — μια δομή που μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί μόνο σε ένα ακόμη χημικό στοιχείο.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nano Letters, προέκυψαν όταν οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια δέσμη ηλεκτρονίων για να διασπάσουν ιωδιούχο άργυρο και παρατήρησαν τους κρυστάλλους αργύρου που σχηματίστηκαν σε ατομική κλίμακα.

Σε αντίθεση με τον κοινό άργυρο, οι νεοσχηματισθέντες κρύσταλλοι άρχισαν να μετατρέπονται σε οξείδιο του αργύρου μέσα σε περίπου 100 δευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας πόσο δραματικά μπορεί να επηρεάσει η ατομική διάταξη τη χημική συμπεριφορά ενός υλικού.

Μια εξαιρετικά σπάνια διάταξη των ατόμων του αργύρου

Ο περισσότερος άργυρος κρυσταλλώνεται σε μια δομή γνωστή ως εδροκεντρωμένη κυβική, στην οποία τα άτομα καταλαμβάνουν τις οκτώ κορυφές και το κέντρο κάθε έδρας ενός επαναλαμβανόμενου κύβου. Αυτή η πυκνή διάταξη απαντάται επίσης σε κοινά μέταλλα, όπως ο χρυσός, ο χαλκός και το αλουμίνιο.

Αντίθετα, ο νεοανακαλυφθείς άργυρος σχημάτισε μια απλή κυβική δομή, με τα άτομα να καταλαμβάνουν μόνο τις κορυφές κάθε επαναλαμβανόμενου κύβου. Αυτή η διάταξη είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη στα καθαρά χημικά στοιχεία.

Πριν από αυτή την ανακάλυψη, το μοναδικό γνωστό παράδειγμα στοιχείου ήταν το ραδιενεργό πολώνιο, η απλή κυβική δομή του οποίου ταυτοποιήθηκε το 1966. «Ήταν έκπληξη το να διαπιστώσουμε ότι μια τόσο χαμηλής πυκνότητας δομή μπορούσε να σχηματιστεί σε έναν κρύσταλλο καθαρού μετάλλου», δηλώνει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Μασάγια Σακακιμπάρα (Dr. Masaya Sakakibara).

«Περιμέναμε να σχηματιστούν νανοσωματίδια αργύρου όταν ο ιωδιούχος άργυρος διασπάται υπό την ακτινοβολία δέσμης ηλεκτρονίων, αλλά δεν περιμέναμε να υιοθετήσουν μια απλή κυβική δομή».

Σε «ζωντανή» παρατήρηση: Η στιγμή που ο σπάνιος κρύσταλλος παίρνει μορφή

Οι ερευνητές δημιούργησαν και εξέτασαν τον άργυρο χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM), το οποίο αξιοποιεί ηλεκτρόνια με μήκη κύματος μικρότερα από εκείνα του ορατού φωτός για να διακρίνει δομές μέχρι και το επίπεδο των μεμονωμένων ατόμων.

Η δέσμη ηλεκτρονίων εξυπηρέτησε δύο σκοπούς: πυροδότησε τη διάσπαση του ιωδιούχου αργύρου και επέτρεψε στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τα άτομα αργύρου που προέκυψαν να οργανώνονται σε κρυστάλλους.

Οι συνθήκες στη νανοκλίμακα υπήρξαν καθοριστικές για την ανακάλυψη. Σε διαστάσεις μόλις λίγων δισεκατομμυριοστών του μέτρου, τα υλικά μπορούν να υιοθετήσουν προσωρινά κρυσταλλικές δομές που θα ήταν ασταθείς σε μεγαλύτερα δείγματα. Τέτοιες διατάξεις μπορούν να προσδώσουν φυσικές και χημικές ιδιότητες που διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες του ίδιου στοιχείου στη συμβατική του μορφή.

Όταν ο άργυρος γίνεται εξαιρετικά δραστικός

Πειράματα που διεξήχθησαν υπό υψηλό κενό αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή διαφορά ανάμεσα στις δύο δομές του αργύρου. Ο συμβατικός εδροκεντρωμένος κυβικός άργυρος παρέμεινε σταθερός, ενώ οι απλοί κυβικοί κρύσταλλοι οξειδώθηκαν σταδιακά, σχηματίζοντας οξείδιο του αργύρου.

Αυτός ο ταχύς μετασχηματισμός αποτέλεσε άμεση απόδειξη της ασυνήθιστα υψηλής χημικής δραστικότητας της νέας δομής. «Μέσα σε 100 δευτερόλεπτα από τον σχηματισμό του, άρχισε να μετατρέπεται σε οξείδιο του αργύρου», προσθέτει ο Σακακιμπάρα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η τεχνική τους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανακάλυψη και άλλων άγνωστων μέχρι σήμερα κρυσταλλικών δομών, καθώς και για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων που αυτές προσδίδουν.

«Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στην ανακάλυψη άγνωστων κρυσταλλικών δομών, η οποία θα μπορούσε επίσης να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε υλικά με πρωτοποριακές ιδιότητες στο μέλλον», δηλώνει ο καθηγητής Γιούκι Κιμούρα (Yuki Kimura), συν-συγγραφέας της μελέτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστήμης Νανοϋλικών Χαμηλών Θερμοκρασιών στο Πανεπιστήμιο Χοκάιντο. «Προχωρώντας, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του απλού κυβικού αργύρου και θα επεκτείνουμε αυτή την προσέγγιση σε άλλα χημικά στοιχεία και ενώσεις».