Ένα χρυσό βυζαντινό μενταγιόν που φυλάσσεται στο μουσείο Dumbarton Oaks της Ουάσιγκτον και επί δεκαετίες θεωρούνταν αδέξια απομίμηση, φαίνεται πως κρύβει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Νέα έρευνα Ιταλού ιστορικού υποστηρίζει ότι το κόσμημα ήταν στην πραγματικότητα επίσημο αυτοκρατορικό δώρο του Αναστασίου Α΄ προς έναν ηγεμόνα στον Καύκασο, με την αινιγματική του επιγραφή να αποκαλύπτει μια πράξη διπλωματίας.

Επί δεκαετίες, οι κατάλογοι των μουσείων το αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση. Η επιγραφή δίπλα στο κεφάλι του αυτοκράτορα έμοιαζε με ακατάληπτα σύμβολα και, το 1993, η Γιούτα-Ανέτ Μπρουν (Jutta-Annette Bruhn) περιέγραψε τους δύο δίσκους ως μια χειροποίητη απομίμηση και όχι ως επίσημο μετάλλιο οποιουδήποτε είδους.

Ο μεσαιωνολόγος Μάρκο Κριστίνι (Marco Cristini), από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, το βλέπει διαφορετικά. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 από τον εκδοτικό οίκο De Gruyter Brill, υποστηρίζει ότι τα γράμματα κρύβουν μια συντομευμένη λατινική φράση και ότι το μενταγιόν αποτελούσε μέρος των διασήμων που έστελνε η Κωνσταντινούπολη σε συμμάχους βασιλείς.

Ο επικρατέστερος αποδέκτης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας βασιλιάς των Λαζών, ενός λαού των ανατολικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος ζούσε στην περιοχή που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Λαζική.

Ένα μενταγιόν δύο όψεων και μια αλυσίδα από νομίσματα

Ένα μενταγιόν στο μουσείο Dumbarton Oaks στην Ουάσιγκτον απορριπτόταν επί μακρόν καθώς δεν το θεωρούσαν παρά μια αδέξια απομίμηση. Ένας Ιταλός ιστορικός προτείνει τώρα ότι επρόκειτο για δώρο του αυτοκράτορα Αναστασίου Α΄ προς έναν βασιλιά της σημερινής δυτικής Γεωργίας και ότι η επιγραφή του αναφέρει: «Ο κύριός μας Αναστάσιος θέλει να σε ορίσει βασιλιά».

Το 1958, ο Τζον Σέιμουρ Θάτσερ (John Seymour Thacher), ο πρώτος διευθυντής της Ερευνητικής Βιβλιοθήκης και Συλλογής Dumbarton Oaks, αγόρασε ένα χρυσό μενταγιόν από έναν έμπορο αρχαιοτήτων, τον Γεώργιο Ζάκο (George Zacos).

Αποτελούνταν από δύο δίσκους κολλημένους πλάτη με πλάτη. Είχε διάμετρο 87 χιλιοστά και λεγόταν ότι είχε εμφανιστεί στη Συρία. Κανείς δεν γνωρίζει από πού προερχόταν στην πραγματικότητα. Στη μία όψη απεικονίζεται ένας αυτοκράτορας σε προφίλ· στην άλλη, ο θεός Διόνυσος, περιτριγυρισμένος από σατύρους.

Ο αυτοκρατορικός δίσκος απεικονίζει τον Αναστάσιο με θώρακα, στρατιωτικό μανδύα (χλαμύδα) και διάδημα. Υψώνει το δεξί του χέρι, μικροσκοπικό, όπως στα μετάλλια του τέταρτου αιώνα, ενώ στο αριστερό κρατά μια σφαίρα που επιστέφεται από μια φτερωτή Νίκη, η οποία προσφέρει ένα δάφνινο στεφάνι. Δίπλα στο κεφάλι του αναγράφεται: DNANASTRVIST. Η πίσω όψη απεικονίζει μια διονυσιακή σκηνή οινοποσίας.

Ο Διόνυσος, στεφανωμένος και με σταυρωμένα τα πόδια, ακουμπά σε έναν κίονα και ρίχνει κρασί από μια οινοχόη (κανάτα) στο στόμα ενός ζώου που είναι κουλουριασμένο στα πόδια του, πιθανώς ενός πάνθηρα. Εκατέρωθεν βρίσκονται δύο σάτυροι, ο ένας με ραβδί (θύρσο) και λύρα και ο άλλος μόνο με ραβδί.

Ένα πλαίσιο από βλαστούς αμπέλου περιβάλλει τη σκηνή, με ερωτιδείς που κουβαλούν καλάθια με σταφύλια, έναν τρυγητή, δύο λαγούς, ακόμη και έναν «Σπινάριο» (Spinario), τη μορφή ενός αγοριού που βγάζει ένα αγκάθι από το πόδι του, αντιγραμμένη από ένα διάσημο ελληνιστικό χάλκινο άγαλμα.

Στο επάνω μέρος υπάρχουν δύο κρίκοι, από τους οποίους κρέμονται δύο χρυσές αλυσίδες μήκους περίπου 30 εκατοστών. Κάθε αλυσίδα καταλήγει σε ένα κούμπωμα κατασκευασμένο από δύο σόλιδους (solidi), το χρυσό νόμισμα της Αυτοκρατορίας — έναν του Ζήνωνα και έναν του Αναστασίου. Παραμένει άγνωστο αν το σύνολο συναρμολογήθηκε με αυτόν τον τρόπο εξαρχής ή αν κάποιος χρυσοχόος ένωσε αργότερα δύο ξεχωριστά κομμάτια.

Χρυσός χωρίς αγοραστική αξία: Ο συμβολισμός των μεταλλίων

Ένα ρωμαϊκό μετάλλιο μοιάζει με νόμισμα, αλλά δεν είναι. Κοβόταν από χρυσό, ορισμένες φορές με αξία ίση με πολλά νομίσματα μαζί, προκειμένου να προσφερθεί ως δώρο και όχι για να δαπανηθεί. Ο Κριστίνι το συνοψίζει ως «φορητή προπαγάνδα»: ο αυτοκράτορας χάριζε τον ίδιο του τον εαυτό, με το πορτρέτο του, σε όποιον ήθελε να δεσμεύσει στον σκοπό του.

Το πιο διάσημο κομμάτι αυτού του είδους είναι ένα μετάλλιο του Ιουστινιανού, αξίας 36 σόλιδων —μισή λίβρα χρυσού—, το οποίο βρέθηκε το 1751 κοντά στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και αγοράστηκε εσπευσμένα από τον Γάλλο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη. Κλάπηκε από τη γαλλική βασιλική συλλογή το 1831 και λιώθηκε· σήμερα σώζεται μόνο ένα ηλεκτροτυπικό αντίγραφό του στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο Γρηγόριος της Τουρ αφηγείται επίσης ότι ο αυτοκράτορας Τιβέριος Β΄ έστειλε στον Φράγκο βασιλιά Χιλπέριχο Α΄ χρυσά νομίσματα βάρους μίας λίβρας —περίπου 327 γραμμαρίων (11,5 ουγγιών)— με την επιγραφή Gloria Romanorum, δηλαδή «η δόξα των Ρωμαίων».

Τα περισσότερα γνωστά μετάλλια έχουν εντοπιστεί εκτός των συνόρων της Αυτοκρατορίας, ιδίως σε εδάφη γερμανικών φύλων, και χρονολογούνται στον τέταρτο και πέμπτο αιώνα. Κανένα δεν είναι γνωστό από τον Καύκασο. Ο Κριστίνι πιστεύει ότι αυτό δεν αποδεικνύει πως η Κωνσταντινούπολη δεν τα χρησιμοποιούσε εκεί. Ενδέχεται να πέρασαν απαρατήρητα από τους ειδικούς λόγω έλλειψης στοιχείων προέλευσης.

Πέντε γράμματα που κρύβουν ολόκληρη πρόταση

Το DN σημαίνει dominus noster, «ο κύριός μας», η συνηθισμένη αρχή των νομισματικών επιγραφών της εποχής. Το ANAST αναφέρεται ασφαλώς στον Αναστάσιο, αλλά ο χαράκτης δεν έγραψε ολόκληρο το όνομα, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ στα χρυσά νομίσματα που έκοψε ο συγκεκριμένος αυτοκράτορας. Και αυτό που ακολουθεί, το RVIST, δεν μοιάζει με τις τυπικές φράσεις που συνήθως κλείνουν τέτοιες επιγραφές.

Για τον Κριστίνι, είναι απίθανο ένας χαράκτης που αντέγραψε την αρχή της τυπικής φράσης χωρίς λάθος να έκανε τόσα πολλά σφάλματα στο υπόλοιπο μέρος. Το συγκρίνει με ένα μενταγιόν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το οποίο βρέθηκε στην Αίγυπτο και χρονολογείται στα μέσα του έκτου αιώνα, του οποίου η επιγραφή αναμειγνύει λατινικά και ελληνικά γράμματα χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

Εκεί, κανείς δεν προσπάθησε να το κάνει αναγνώσιμο, επειδή ο κάτοχός του ήθελε απλώς να επιδείξει μια αυτοκρατορική προτομή. Στο μενταγιόν της Ουάσιγκτον, τα πρώτα γράμματα έχουν όντως νόημα, γι’ αυτό και ο Κριστίνι επιχειρεί μια ανάγνωση όλων των γραμμάτων: D(ominus) N(oster) ANAS(tasius) T(e) R(egem) V(ult) I(n)ST(ituere), δηλαδή «ο κύριός μας Αναστάσιος θέλει να σε ορίσει βασιλιά».

Προτείνει, επίσης, μια παραλλαγή με το ίδιο νόημα. Το ρήμα volo («θέλω») δεν αποτελεί μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Η έκφραση regem instituere («αναγορεύω βασιλιά») απαντά σε συγγραφείς του 6ου αιώνα, όπως ο Βοήθιος, ο Κασσιόδωρος και ο Γρηγόριος της Τουρ. Η διατύπωση «Ο Αναστάσιος σε αναγορεύει βασιλιά» θα παρουσίαζε τον αποδέκτη ως ένα απλό υποχείριο της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Αντίθετα, η φράση «επιθυμεί να σε αναγορεύσει βασιλιά» εξέφραζε τη βούληση του αυτοκράτορα, αφήνοντας παράλληλα άθικτο το κύρος του νέου βασιλιά. Ο Cristini χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη διατύπωση «διπλωματική φιλοφρόνηση», καθώς, στην πράξη, η Κωνσταντινούπολη απλώς αναγνώριζε βασιλείς που είχαν ήδη επιλεγεί από τους ίδιους τους λαούς τους. Παρ’ όλα αυτά, ο αυτοκράτορας έπρεπε να εξακολουθεί να προβάλλει τον εαυτό του ως τη μοναδική νόμιμη πηγή της βασιλικής εξουσίας.

Το ταξίδι ενός ηγεμόνα στην Κωνσταντινούπολη για την αναγνώριση του θρόνου

Υπάρχει ένα επεισόδιο που ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την ερμηνεία. Ο Ιωάννης Μαλάλας, χρονογράφος του έκτου αιώνα, αφηγείται ότι οι βασιλείς των Λαζών διορίζονταν συνήθως από τον βασιλιά της Περσίας, αλλά ένας από αυτούς, ο Τζάθιος, έσπασε αυτή την παράδοση όταν πέθανε ο πατέρας του, Δαμνάζης: Ο βασιλιάς των Λαζών είχε εγκαταλείψει την πίστη των Ελλήνων των ειδωλολατρών και, για να μην διοριστεί από τον Καβάδη, βασιλιά των Περσών, ούτε να αναγκαστεί να τελεί θυσίες και να τηρεί όλα τα υπόλοιπα περσικά έθιμα, αναχώρησε αμέσως για το Βυζάντιο μόλις πέθανε ο πατέρας του, ο Δαμνάζης.

Πήγε στον αυτοκράτορα Ιουστίνο Α΄, τέθηκε στη διάθεσή του και ζήτησε να ανακηρυχθεί βασιλιάς των Λαζών. Ο αυτοκράτορας τον υποδέχθηκε, φρόντισε να βαπτιστεί και, πλέον χριστιανός, παντρεύτηκε μια Ρωμαία ονόματι Βαλεριανή, εγγονή του πατρικίου Νόμου, και την πήρε μαζί του πίσω στη χώρα του. Είχε στεφθεί από τον Ιουστίνο, αυτοκράτορα των Ρωμαίων, και φόρεσε ρωμαϊκό βασιλικό στέμμα και λευκό μανδύα από αγνό μετάξι.

Αντί για την πορφυρή παρυφή φορούσε την αυτοκρατορική χρυσή παρυφή, και στο μέσον της ένα αυθεντικό μετάλλιο με το πορτρέτο του αυτοκράτορα Ιουστίνου». Ιωάννης Μαλάλας, Χρονογραφία, ΙΖ΄, 9.

Ο Μαλάλας χρονολογεί το ταξίδι στο 522, με τον Ιουστίνο Α΄ στον θρόνο. Ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς που ζήτησε να οριστεί, μια λεπτομέρεια που, σύμφωνα με τον Κριστίνι, θα δικαιολογούσε το «θέλει» της επιγραφής.

Επιπλέον, ο χρονογράφος αναφέρει ένα μετάλλιο με το αυτοκρατορικό πορτρέτο ραμμένο πάνω σε έναν μανδύα, ένα αντικείμενο που μοιάζει πολύ με αυτό που θα ήταν ο δίσκος του Αναστασίου. Όμως ο Αναστάσιος πέθανε το 518, τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Ο Κριστίνι συνάγει το συμπέρασμα ότι η συμμαχία δεν ήταν αυτοσχέδια.

Ένας βασιλιάς δεν εγκαταλείπει το βασίλειό του για μήνες, σε μια στιγμή που η εξουσία του είναι εύθραυστη, αν δεν διαπραγματεύεται επί χρόνια, ενώ οι αγγελιοφόροι δεν μπορούσαν να διασχίσουν τη Μαύρη Θάλασσα ή τα περάσματα του Καυκάσου το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Αν ο Τζάθιος αναχώρησε αμέσως, όπως αναφέρει ο Μαλάλας, οι επαφές με την Κωνσταντινούπολη πρέπει να είχαν ξεκινήσει ήδη από την εποχή του πατέρα του, τη δεκαετία του 510.

Ο συμβολισμός του Διονύσου στο αυτοκρατορικό κόσμημα

Το να προσφέρει ένας χριστιανός αυτοκράτορας ένα δώρο που φέρει την εικόνα ενός παγανιστικού θεού μπορεί να προκαλεί έκπληξη. Σύμφωνα με τον Μαλάλα, ωστόσο, οι Λαζοί ήταν ως επί το πλείστον παγανιστές πριν από το 522 και η λατρεία του Διονύσου είχε πολύ μακρά παράδοση στην περιοχή.

Η Λαζική καταλάμβανε περίπου την αρχαία Κολχίδα, τη γη του Χρυσόμαλλου Δέρατος στον μύθο του Ιάσονα και των Αργοναυτών. Μεταξύ των στοιχείων που επικαλείται η μελέτη είναι ένας ελληνικός κρατήρας με διονυσιακή πομπή που βρέθηκε στο Σαΐρχε (Sairkhe), ο οποίος χρονολογείται στον πέμπτο αιώνα π.Χ., καθώς και μια ασημένια ζώνη από το Βάνι (Vani) με σκηνή συμποσίου.

Το Βάνι, μια ιερή πόλη της Κολχίδας που κατοικήθηκε μεταξύ του έβδομου και του πρώτου αιώνα π.Χ., έχει φέρει στο φως χρυσά κοσμήματα και εισηγμένα ελληνικά αντικείμενα. Επιπλέον, ο βασιλιάς Μιθριδάτης ΣΤ΄ του Πόντου αυτοαποκαλούνταν επίσης Διόνυσος σε ορισμένες επιγραφές· υπάρχουν πήλινες μάσκες με σατύρους και μαινάδες στο Σαρκίνε (Sarkine) και ένα ψηφιδωτό του Διονύσου και της Αριάδνης στο Τζαλίσι (Dzalisi). Στη Μτσχέτα (Mtskheta) εντοπίστηκαν ένας σάτυρος που παίζει αυλό και μια μικρή χάλκινη λεοπάρδαλη — δύο μορφές που απεικονίζονται επίσης και πάνω στο μετάλλιο.

Και, φυσικά, υπήρχε το κρασί. Στο Σουλαβέρι (Shulaveri) έχουν βρεθεί υπολείμματα πιθαριών ηλικίας περίπου 8.000 ετών, από τα αρχαιότερα που συνδέονται με την οινοποιία, χιλιάδες χρόνια πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Μια γεωργιανή γιορτή μεταμφιέσεων και γονιμότητας, η Μπερικαόμπα-Κεενόμπα (Berikaoba-Keenoba), θυμίζει έντονα τις γιορτές του Διονύσου. Και ο ποιητής Νόννος ο Πανοπολίτης, τον πέμπτο αιώνα, καθιστά τον Καύκασο σύμβολο μιας Ανατολής όπου ο θεός διαδίδει την καλλιέργεια της αμπέλου.

Με τη μορφή του Διονύσου, η Κωνσταντινούπολη ενέτασσε τους Λαζούς στον κλασικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα κολάκευε έναν βασιλιά του οποίου ο λαός τιμούσε βαθιά το κρασί. Ο Κριστίνι αναφέρει μία ακόμη πιθανότητα, καθαρά ως υπόθεση. Ο Αναστάσιος ανέβηκε στον θρόνο παντρευόμενος τη χήρα του Ζήνωνα, την Αριάδνη, ενώ ο Διόνυσος παντρεύτηκε μια άλλη Αριάδνη στη Νάξο. Θα μπορούσε να υπάρχει εκεί μια ταυτόχρονη αλληγορία για τον αυτοκράτορα και τον βασιλιά, ωστόσο ο συγγραφέας προειδοποιεί ότι τίποτα δεν το αποδεικνύει.

Ποιος ήταν ο μυστηριώδης αποδέκτης του δώρου;

Στα χρόνια που κατασκευάστηκε το μενταγιόν, η Κωνσταντινούπολη και η Περσία συγκρούονταν για τον έλεγχο του Καυκάσου. Ο Αναστάσιος είχε διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των Περσών μεταξύ 502 και 506, και στη συνέχεια οχυρώθηκε η συνοριακή πόλη Δάρας. Και οι δύο πλευρές αναζητούσαν συμμάχους μεταξύ των βασιλείων της περιοχής, τα οποία άλλαζαν στρατόπεδο με ευκολία. Οι Λαζοί δεν ήταν ανέκαθεν υποτελείς της Περσίας.

Γύρω στο 456, ο βασιλιάς Γουβάζης Α΄ επαναστάτησε εναντίον της Κωνσταντινούπολης και ζήτησε τη βοήθεια των Περσών, αλλά κατέληξε να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα, γύρω στο 465 ή 466, για να λογοδοτήσει στον αυτοκράτορα Λέοντα.

Συνοδευόταν από έναν Ρωμαίο απεσταλμένο ονόματι Διονύσιο, ο οποίος γνώριζε καλά τις υποθέσεις της Λαζικής. Σύμφωνα με τον ιστορικό Πρίσκο, ο Γουβάζης κέρδισε την εύνοια του αυτοκράτορα με κολακείες και επιδεικνύοντας χριστιανικά σύμβολα, ενώ συνάντησε και τον Δανιήλ τον Στυλίτη, έναν ασκητή που ζούσε πάνω σε έναν κίονα.

Ο Κριστίνι αναρωτιέται αν ο Διόνυσος του μεταλλίου αποτελεί απλή σύμπτωση ονομάτων ή μια διακριτική αναφορά σε εκείνον τον απεσταλμένο, αν και δεν προχωρά πέρα από το επίπεδο της υπόθεσης. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύει ότι ο πιθανότερος αποδέκτης ήταν ο Δαμνάζης, ο πατέρας του Τζαθίου, ή κάποιος συγγενής που συμβασίλευε επί Αναστασίου. Δεν χρειαζόταν να ταξιδέψει: ο Προκόπιος αφηγείται ότι, όταν πέθαινε ένας βασιλιάς των Λαζών, ο αυτοκράτορας έστελνε τα βασιλικά διάσημα στον διάδοχο.

Ο Αγαθίας αναφέρει ότι ένας άλλος βασιλιάς ονόματι Τζάθιος τα παρέλαβε από τα ίδια τα χέρια του αυτοκράτορα. Μία χρονολογία ταιριάζει ιδιαίτερα καλά: το 507, έτος της τρίτης υπατείας του Αναστασίου, έναν χρόνο μετά το τέλος του περσικού πολέμου και δεκαπέντε χρόνια πριν ανέβει στον θρόνο ο Τζάθιος.

Είναι επίσης το έτος κατά το οποίο πιθανότατα σκαλίστηκε το ελεφαντοστέινο δίπτυχο Barberini, το οποίο συνόδευε τον διορισμό του Κλόβις ως επίτιμου υπάτου — το ίδιο 507 της μάχης του Βουιγιέ (Vouillé), που ώθησε τους Βησιγότθους προς την Ισπανία.

Ο αυτοκράτορας διένειμε πολυτελή δώρα για πολιτικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επί Ιουστινιανού, ο Μαλάλας αφηγείται ότι ο Γρέπης, βασιλιάς των Ερούλων, βαπτίστηκε με ανάδοχο τον αυτοκράτορα και έλαβε «πολλά δώρα», καθώς και ότι η βασίλισσα Βόα των Ούννων Σαβείρων κερδήθηκε με αυτοκρατορικά ενδύματα, ασημένια σκεύη και χρυσά νομίσματα. Εκκρεμούν ωστόσο αρκετά ερωτήματα.

Ποιος παρέλαβε το μενταγιόν, πού εντοπίστηκε και πώς έφτασε στην αγορά αρχαιοτήτων παραμένουν άγνωστα. Θα μπορούσε να είχε δωριστεί σε κάποιον γειτονικό λαό, να λεηλατήθηκε από Ρωμαίους ή Πέρσες ή να αφαιρέθηκε από έναν τάφο Λαζών. Αν οι αλυσίδες κατασκευάστηκαν στη Λαζική χρόνια αργότερα, η παρουσία ενός νομίσματος του Αναστασίου στο κούμπωμα θα υποδείκνυε ότι το πορτρέτο του αυτοκράτορα εξακολουθούσε να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κάτοχό του.

Και υπάρχει και ό,τι δεν μπορεί να φανεί. Η πίσω όψη του μεταλλίου του Αναστασίου καλύφθηκε από τη συγκόλληση, αν δεν καταστράφηκε όταν ενώθηκαν οι δίσκοι. Ο Κριστίνι ελπίζει ότι κάποια μέρα η τεχνολογία θα επιτρέψει την εξέτασή της χωρίς να προκληθεί φθορά. Αν απεικόνιζε τον αυτοκράτορα πάνω σε τέθριππο άρμα να προΐσταται μιας υπατικής πομπής, όπως στα μετάλλια του αυτοκράτορα Μαυρικίου, το μενταγιόν θα μπορούσε να συνδεθεί με μία από τις υπατείες του.