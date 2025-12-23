Ανακαλύφθηκε τεράστιος κυκλικός λαβύρινθος που «οδηγεί» στην… Αρχαία Ρώμη – Τα ευρήματα με «άρωμα« Κρήτης

Σύνοψη από το

  • Αρχαιολόγοι στην Ινδία ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο γνωστό αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο της χώρας, μια αξιοσημείωτη πέτρινη κατασκευή με διαστάσεις περίπου 15 επί 15 μέτρα και 15 ομόκεντρους κύκλους.
  • Ο λαβύρινθος πιστεύεται ότι χρησίμευε ως ορόσημο πλοήγησης για Ρωμαίους εμπόρους που ταξίδευαν στην υποήπειρο πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, ρίχνοντας νέο φως στην κλίμακα του Ινδο-Ρωμαϊκού εμπορίου.
  • Η ανακάλυψη ενισχύει τα προηγούμενα στοιχεία για την έντονη εμπορική δραστηριότητα της περιοχής και έχει προσελκύσει παγκόσμιο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, καθώς θα καταγραφεί επίσημα σε διεθνές περιοδικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Χριστούγεννα: Οι 7 φράσεις για να βάλετε τέλος στα αδιάκριτα και τοξικά σχόλια στο γιορτινό τραπέζι

Αρχαιολόγοι στην Ινδία ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο γνωστό αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο της χώρας, μια αξιοσημείωτη πέτρινη κατασκευή που πιστεύεται ότι καθοδηγούσε τους Ρωμαίους εμπόρους που ταξίδευαν στην υποήπειρο πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια. Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στην κλίμακα του Ινδο-Ρωμαϊκού εμπορίου και στα εξελιγμένα συστήματα πλοήγησης που χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιότητα.

Αποκαλύφθηκε ο υπόγειος λαβύρινθος αρχαίας πόλης: Τα μυστικά πίσω από το δίκτυο στοών

Ο λαβύρινθος βρέθηκε στους βοσκότοπους Μποραμάνι (Boramani) της επαρχίας Σολαπούρ στο Μαχαράστρα, μια περιοχή που σήμερα είναι περισσότερο γνωστή για τη διατήρηση της άγριας ζωής παρά για την αρχαιολογία της. Με διαστάσεις περίπου 15 επί 15 μέτρα, η κατασκευή αποτελείται από 15 ομόκεντρους πέτρινους κύκλους, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο κυκλικό λαβύρινθο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην Ινδία.

Την ανακάλυψη ανέφερε ο Sachin Patil, αρχαιολόγος από το Κολλέγιο Deccan στο Pune, και έγινε γνωστή για πρώτη φορά από τους Times of India.

Μια «χρονοκάψουλα» – λαβύρινθος στη Στενήμαχο με 116.000 φιάλες κρασιού  

Σύμφωνα με τον Patil, ο λαβύρινθος πιθανότατα χρησίμευε ως ορόσημο πλοήγησης για Ρωμαίους εμπόρους που ταξίδευαν στην ενδοχώρα από τη δυτική ακτή της Ινδίας προς μεγάλους εμπορικούς κόμβους.

Κεφαλή του Απόλλωνα προς τα αριστερά, οπισθότυπος με κυκλικό λαβύρινθο. Αρχαία Κνωσός (Κρήτη) Τετράδραχμο νόμισμα, Κανονική κυκλοφορία, 110–67 π.Χ., Αττική Δραχμή (4) Φωτογραφία: Επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου (Trustees of the British Museum)
Κεφαλή του Απόλλωνα προς τα αριστερά, οπισθότυπος με κυκλικό λαβύρινθο. Αρχαία Κνωσός (Κρήτη) Τετράδραχμο νόμισμα, Κανονική κυκλοφορία, 110–67 π.Χ., Αττική Δραχμή (4) Φωτογραφία: Επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου (Trustees of the British Museum)

Στοιχεία ακμάζοντος Ινδό – Ρωμαϊκού εμπορίου

Ο Patil πιστεύει ότι ο λαβύρινθος υποδεικνύει την έντονη εμπορική δραστηριότητα μεταξύ της αρχαίας πόλης Τερ (σημερινή επαρχία Νταρασίβ) και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους πρώτους αιώνες της Κοινής Χρονολογίας. Είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι έμποροι αντάλλασσαν χρυσό, κρασί, γυάλινα σκεύη και πολύτιμους λίθους με ινδικά μπαχαρικά, μετάξι, λουλάκι (ίντιγκο) και υφάσματα, αγαθά που ήταν ιδιαίτερα περιζήτητα στις αγορές της Μεσογείου.

Ανακαλύφθηκε λαβύρινθος με θαλάμους και σήραγγες κάτω από σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο – Αρχαίος πολιτισμός πίστευε ότι ήταν «Η πύλη για τον Κάτω Κόσμο» 

«Αυτή η περιοχή αποτελούσε μέρος ενός τεράστιου και ενεργού εμπορικού διαδρόμου», εξήγησε ο Patil. «Τέτοιοι λαβύρινθοι χρησιμοποιούνταν πιθανότατα ως σημεία προσανατολισμού κατά μήκος εμπορικών οδών μεγάλων αποστάσεων». 

Η ανακάλυψη συνάδει με τα ιστορικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του «Περίπλου της Ερυθράς Θάλασσας», ενός ελληνορωμαϊκού ταξιδιωτικού οδηγού που περιγράφει τις εμπορικές οδούς οι οποίες συνέδεαν την Ινδία με τον ρωμαϊκό κόσμο.

Διεθνές το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον

Ο λαβύρινθος έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και θα καταγραφεί επίσημα σε προσεχές τεύχος του Caerdroia, ενός ακαδημαϊκού περιοδικού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι αφιερωμένο στη μελέτη των λαβυρίνθων. Ο Jeff Saward, αυθεντία στους λαβυρίνθους και εκδότης του Caerdroia, χαρακτήρισε το εύρημα εξαιρετικό.

«Αν και πρόκειται για λαβύρινθο κλασικού τύπου, η σπείρα στο κέντρο του είναι σαφώς ινδική», σημείωσε ο Saward. «Αυτό το χαρακτηριστικό, που συχνά αναφέρεται ως Τσακραβιούχα (Chakravyuha), αντανακλά την τοπική πολιτισμική προσαρμογή. Είναι αναμφίβολα ο μεγαλύτερος πέτρινος λαβύρινθος αυτού του τύπου στην Ινδία».

Μέχρι τώρα, ο μεγαλύτερος γνωστός κυκλικός λαβύρινθος στη χώρα είχε μόνο 11 δακτυλίους. Παρόλο που η κατασκευή στο Μποραμάνι έρχεται δεύτερη σε συνολική έκταση – ύστερα από έναν λαβύρινθο 17 τετραγωνικών μέτρων στο Γκεντιμέντου (Gedimedu) του Ταμίλ Ναντού— παραμένει το μεγαλύτερο κυκλικό δείγμα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το συνολικό αρχαιολογικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον P. D. Sabale, επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας στο Deccan College, η ανακάλυψη ενισχύει τα προηγούμενα στοιχεία ότι ολόκληρη αυτή η περιοχή -συμπεριλαμβανομένων των Kolhapur, Karad και Ter- αποτελούσε σημαντικό κέντρο διεθνούς εμπορίου.

Παλαιότερες ανασκαφές στο γειτονικό Brahmapuri (1945) έφεραν στο φως ένα άγαλμα του ελληνορωμαϊκού θεού της θάλασσας, Ποσειδώνα, και έναν γυαλισμένο χάλκινο καθρέφτη, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη ρωμαϊκή παρουσία. Παρόμοιοι λαβύρινθοι που βρέθηκαν στις περιοχές Sangli, Satara και Kolhapur υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας συνεχούς εμπορικής οδού, η οποία ορισμένες φορές περιγράφεται ως ο «Δρόμος του Μεταξιού» της δυτικής Ινδίας.

Από μια έρευνα στην άγρια φύση σε μια σπουδαία ανακάλυψη

Είναι ενδιαφέρον ότι ο λαβύρινθος εντοπίστηκε για πρώτη φορά από μέλη του Κύκλου Διατήρησης της Φύσης (Nature Conservation Circle), μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που παρακολουθεί τους πληθυσμούς της Μεγάλης Ινδικής Ωτίδας και του Ινδικού λύκου στους βοσκότοπους του Μποραμάνι. Αναγνωρίζοντας το ασυνήθιστο πέτρινο μοτίβο, κατέγραψαν την τοποθεσία και ειδοποίησαν τους αρχαιολόγους.

Η επιτόπια εξέταση αποκάλυψε ότι ο λαβύρινθος είναι κατασκευασμένος από μικρούς λίθινους πλίνθους, με στρώματα χώματος πάχους αρκετών εκατοστών ανάμεσα στους δακτυλίους —ένδειξη ότι η κατασκευή παρέμεινε ανέπαφη για αιώνες.  Ο Patil σημείωσε επίσης ομοιότητες μεταξύ του σχεδίου και των λαβυρίνθων που απεικονίζονται σε κρητικά νομίσματα από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., ενισχύοντας τη σύνδεση με τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Όχι μόνο πλοήγηση

Πέρα από την πρακτική τους χρήση, οι λαβύρινθοι κατέχουν εδώ και πολύ καιρό συμβολική και πνευματική σημασία σε διάφορους πολιτισμούς.

Στην Ινδία, συνδέονται συχνά με τη γονιμότητα, την κοσμική τάξη και τον διαλογισμό, υποδηλώνοντας ότι ο λαβύρινθος στο Μποραμάνι μπορεί να εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς.  Με τον σχεδιασμό περαιτέρω μελετών, αυτή η εξαιρετική ανακάλυψη υπόσχεται να εμβαθύνει την κατανόησή μας για την αρχαία παγκοσμιοποίηση και τον κεντρικό ρόλο της Ινδίας στα πρώιμα διεθνή εμπορικά δίκτυα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μυστήριο στο Διάστημα: Επιστήμονες εντόπισαν ένα «πρωτοφανές φαινόμενο» γύρω από το «Μάτι του Σάουρον», μόλις 25 έτη φωτός από τη Γη

Αστρονόμοι που ήλπιζαν να παρατηρήσουν έναν πλανήτη γύρω από ένα κοντινό άστρο έγιναν μάρτυρες...
23:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Το «μαγικό» υλικό της Αρχαιότητας βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας – Η επιστήμη έλυσε το μυστήριο

Για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ένα ανοιχτόχρωμο υλικό από τους λόφους της κεντρικής Ιταλίας γ...
15:01 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ιστορική ανακάλυψη στη Φυσική – Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του «δεύτερου ήχου»

Στον κόσμο των κοινών, καθημερινών υλικών, η θερμότητα έχει την τάση να διαχέεται από μια εντο...
08:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε βραχογράφημα που παραπέμπει στον Ηρακλή και την Ύδρα από ελληνικά νομίσματα του 325 π.Χ.

Ένα ελυμαϊκό βραχογράφημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο νοτιοδυτικό Ιράν προσελκύει την έντονη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα