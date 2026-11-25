Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/11) σε υπαίθρια αποθήκη εργοστασίου με παλέτες στην περιοχή της Μαγούλας, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τις παλέτες που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου και πήρε διαστάσεις, χωρίς, ευτυχώς να επεκταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου υπάρχουν κι άλλα εύφλεκτα υλικά και μηχανήματα.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, οι φλόγες έχουν πλέον περιοριστεί.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της οδού Λουκά από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων προς το εργοστάσιο.