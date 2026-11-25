Στο ανατολικό Αιγαίο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και το βράδυ στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει τους 10 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί θα σημειωθεί τοπικός παγετός στα βόρεια.



Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε μεταβλητούς ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός. Οι άνεμοι στα θαλάσσια τμήματα θα είναι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή.

ΗΠΕΙΡΟΣ – ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές το βράδυ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν και στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν το βράδυ τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Λίγες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα θα πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θαλάσσια τμήματα θα ενισχυθούν από το απόγευμα στα 4 με 5 μποφόρ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θαλάσσια τμήματα της Κρήτης θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα. Οι άνεμοι στα βορειότερα τμήματα θα είναι κυρίως ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.