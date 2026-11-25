Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
- Ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης
Γεγονότα
- 1826: Η φρεγάτα Ελλάς φτάνει στο Ναύπλιο για να γίνει η πρώτη ναυαρχίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
- 1916: Επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάς εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα. (Νοεμβριανά)
- 1935: Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.
- 1940: Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό, που «γεννήθηκε» από το πεννάκι του Γουόλτερ Λαντζ.
- 1942: Άγγλοι κομάντος και Έλληνες αντάρτες (Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρβας, Άρης Βελουχιώτης) ανατινάζουν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.
- 1952: Το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστι «Ποντικοπαγίδα» κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση, αφού παίζεται μέχρι σήμερα.
- 1973: Ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο Λαγονήσι. Νέος ισχυρός ανήρ του απριλιανού καθεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.
- 1975: Το Σουρινάμ αποκτά την ανεξαρτησία του από την Ολλανδία, εξακολουθώντας να διατηρεί στενούς διπλωματικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς.
- 2008: Τρεις ιστορικές συμφωνίες υπογράφονται κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Κίνας, Χου Ζιντάο, στην Αθήνα. Με βάση τη μία από τις συμφωνίες, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί το λιμάνι του Πειραιά στον κινέζικο κολοσσό Cosco. Στη συμφωνία αντιτίθενται οι λιμενεργάτες του Πειραιά, οι οποίοι κατέρχονται σε 24ωρη απεργία και σύσσωμη η αντιπολίτευση.
Γεννήσεις
- 1844: Καρλ Μπεντς, Γερμανός μηχανικός, που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο, εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. (Θαν. 4/4/1929)
- 1915: Αουγούστο Πινοσέτ, Χιλιανός δικτάτορας. (Θαν. 10/12/2006)
- 1939: Ελένη Καραΐνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια, γνωστή από τη μουσική της για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
- 1941: Χρήστος Παπανικολάου, Έλληνας επικοντιστής, που διατέλεσε και παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος το 1970.
- 1942: Μίμης Παπαϊωάννου, Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής. (Θαν. 15/3/2023)
- 1981: Τσάβι Αλόνσο, Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής.
Θάνατοι
- 1970: Γιούκιο Μισίμα, Ιάπωνας συγγραφέας, που αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακίρι. (Γεν. 14/1/1925)
- 2005: Τζορτζ Μπεστ, Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής, με σημαντική προσφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. (Γεν. 22/5/1946)
- 2016: Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός. (Γεν. 13/8/1926)
- 2020: Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. (Γεν. 30/10/1960)