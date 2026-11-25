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Τη δράση διαδικτυακών ομάδων που διαφημίζουν την παράνομη πώληση και διακίνηση όπλων, ακόμη και με δυνατότητα αποστολής στην Ελλάδα, αποκαλύπτει έρευνα του ΑΝΤ1, αναδεικνύοντας τις διαστάσεις μιας ανεξέλεγκτης αγοράς που αναπτύσσεται τόσο στο dark web όσο και σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Από πιστόλια και περίστροφα μέχρι ημιαυτόματα και πολεμικά τυφέκια, οι αγγελίες που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα οπλισμού, ενώ οι διαχειριστές των σχετικών ομάδων εμφανίζονται πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν ενδιαφερομένους χωρίς να θέτουν εμφανείς προϋποθέσεις ως προς την ηλικία ή την ταυτότητά τους.

Ομάδες στο Telegram διαφημίζουν όπλα προς πώληση

Στο πλαίσιο της έρευνας, δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1 εντόπισαν ομάδα στο Telegram, στην οποία αναρτώνταν αγγελίες για την πώληση μεγάλου αριθμού όπλων.

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν από τον διαχειριστή στην εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών, όπως προκύπτει από χαρακτηριστικό μήνυμά του:

«Αναζητώ ανθρώπους που διαθέτουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα πάντα με απόλυτη εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και επαγγελματισμό».

Οι τιμές που αναγράφονταν στις σχετικές καταχωρίσεις διέφεραν ανάλογα με τον τύπο του όπλου. Ενδεικτικά, ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών προσφερόταν έναντι 410 δολαρίων, ενώ η τιμή ενός ημιαυτόματου τυφεκίου έφτανε τα 3.250 δολάρια.

Σε άλλη επικοινωνία, διαχειριστής της ομάδας διαβεβαίωνε τους υποψήφιους αγοραστές ότι όλες οι λεπτομέρειες των συναλλαγών θα παρέμεναν απόρρητες:

«Προχωράμε προσεκτικά και διατηρούμε όλες τις λεπτομέρειες απολύτως εμπιστευτικές μέχρι να έχουν οριστικοποιηθεί και διασφαλιστεί τα πάντα», ανέφερε.

Υπόσχονταν παράδοση όπλων ακόμη και στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικοινωνία δημοσιογράφου του ΑΝΤ1 με διαχειριστή αντίστοιχης διαδικτυακής ομάδας, ο οποίος εμφανίστηκε πρόθυμος να εξυπηρετήσει ενδιαφερόμενο που βρισκόταν στην Ελλάδα.

Στο ερώτημα εάν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης στη χώρα, ο συνομιλητής απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι οι αποστολές πραγματοποιούνται παντού.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε εάν απαιτείται άδεια για την αγορά, ο διαχειριστής τον καθησύχασε, απαντώντας:

«Μην ανησυχείς. Οι πελάτες μας παραλαμβάνουν πάντα αυτό που θέλουν, με εχεμύθεια».

Αντίστοιχες ομάδες εντοπίστηκαν σε διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα αγγλικά, τα αραβικά και τα ρωσικά, στοιχείο που καταδεικνύει τη διεθνή διάσταση του φαινομένου.

Συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και μηχανισμοί ελέγχου

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τέτοιου είδους αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται συχνά μέσω κρυπτονομισμάτων, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην πολυπλοκότητα της διερεύνησής τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο σύμβουλος ασφαλείας Αλέξανδρος Νίκλαν εξήγησε ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους συναλλαγές προϋποθέτει ορισμένες τεχνικές γνώσεις, καθώς και την οικονομική δυνατότητα ολοκλήρωσης της πληρωμής.

«Θα πρέπει να έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις συν φυσικά να έχει και τη δυνατότητα να πληρώσει αυτή τη συναλλαγή που γίνεται συχνά μέσα από κρυπτονομίσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της διαδικτυακής δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό ύποπτων ενεργειών και στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Η διαδικτυακή έκθεση των ανηλίκων σε όπλα και επικίνδυνα αντικείμενα

Η έρευνα αναδεικνύει, παράλληλα, τους κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ανηλίκων σε διαδικτυακές αγορές οπλισμού και επικίνδυνων αντικειμένων.

Πέρα από τα πυροβόλα όπλα, σε σχετικές καταχωρίσεις εμφανίζονται μαχαίρια, γκλοπ, σιδερογροθιές και στιλέτα, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένες από αυτές τις αγορές πραγματοποιούνται ακόμη και από εφήβους.

Ανήλικος που μίλησε στον ΑΝΤ1 περιέγραψε την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει τέτοια αντικείμενα στο διαδίκτυο.

«Πολλοί κουβαλάνε και είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα βρουν. Είναι πολύ εύκολο να βρεις μαχαίρια και τέτοια», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Ζωή Σιούτη υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας των γονέων στην ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, επισημαίνοντας την ανάγκη να γνωρίζουν τις διαδικτυακές επαφές και τις κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν.

«Οι γονείς χρειάζεται να έχουν ουσιαστική παρουσία στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους, να γνωρίζουν με ποιους επικοινωνούν, το περιεχόμενο που παρακολουθούν και σε ποιες κοινότητες συμμετέχουν», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν παρατηρούνται αλλαγές στη συμπεριφορά των ανηλίκων, όπως έντονη απομόνωση, επιθετικότητα, απειλητική συμπεριφορά ή εμμονική ενασχόληση με όπλα και τη βία.