Στην αναχαίτιση και καταστροφή δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία εντοπίστηκαν να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της ανατολικής επαρχίας της, προχώρησαν οι σαουδαραβικές δυνάμεις.
اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الشرقية https://t.co/521at2l3EM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2026
Την επιχείρηση επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του ο συνασπισμός υπό τη σαουδαραβική ηγεσία, γνωστοποιώντας ότι τα δύο drones εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν από τις αρμόδιες δυνάμεις.