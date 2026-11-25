Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, που αποτελεί την υψηλότερη πολιτική διάκριση των ΗΠΑ, απένειμε στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφίες από την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Τζουλιάνι μέσω της πλατφόρμας X.

Ο 82χρονος πρώην δήμαρχος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την τιμή που αισθάνεται για τη διάκριση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Το να κάνω το σωστό για τους άλλους ήταν πάντα η πυξίδα μου».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, εξήρε τη δημόσια προσφορά του Τζουλιάνι, χαρακτηρίζοντάς τον «αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό», του οποίου η ηγετική παρουσία άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τη μάχη κατά της μαφίας έως την 11η Σεπτεμβρίου

Πρώην εισαγγελέας, ο Τζουλιάνι απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από την εκστρατεία του κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης, αναδείχθηκε σε κεντρική πολιτική φυσιογνωμία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση.

Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του υπέστη σοβαρό πλήγμα τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της εμπλοκής του στις αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

I am honored and humbled to receive the Presidential Medal of Freedom from my nation and from President Donald J. Trump. Any and all distinction I have received in public office is fully the result of following the advice of my boss, Ronald Reagan, who said: "There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit." I share the credit with all the men and women who worked with me, disagreed with me, and loved me—particularly those who lost their lives in the causes we undertook together. And to my family—mother, father, children, ancestors, and extended family, including my friends—what you have done will always mean the most. Doing the right thing for others has been my guiding light. May God continue to bless the United States of America. Ultimately, all we achieve is the will of God—the Father, the Son, and the Holy Ghost. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 24, 2026

Η δικαστική καταδίκη και η υπόθεση των εκλογών του 2020

Το 2023, ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο να καταβάλει 148 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση, έπειτα από ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος δύο εργαζομένων στην εκλογική διαδικασία της Τζόρτζια. Οι δύο γυναίκες είχαν κατηγορηθεί από τον ίδιο για συμμετοχή σε υποτιθέμενη νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ εκείνη την περίοδο, ο Τζουλιάνι είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αμφισβήτησης και ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος, από το οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν.

Στον απόηχο των εξελίξεων, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης διαγράφηκε από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον, γεγονός που αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στη νομική και επαγγελματική του πορεία.