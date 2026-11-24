Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό δίκτυο ανοικτών πηγών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αποκάλυψε πρόσφατη κυβερνοπαραβίαση, η οποία έπληξε την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, τα οποία μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η κυβερνοεπίθεση επηρέασε ένα σύστημα ανάλυσης πληροφοριών ανοικτής πηγής (Open Source Intelligence – OSINT), το οποίο χρησιμοποιείται για την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από δημόσια διαθέσιμες πηγές και μη διαβαθμισμένο υλικό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς δεδομένα εκτέθηκαν. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις ίδιες πηγές, δεν φαίνεται να τέθηκε σε κίνδυνο διαβαθμισμένο πληροφοριακό υλικό. Παράλληλα, δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ενδέχεται να επηρεάστηκαν και πληροφορίες προερχόμενες από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η στρατηγική σημασία των πληροφοριών ανοικτής πηγής

Οι πληροφορίες ανοικτής πηγής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, μεταξύ των οποίων εμπορικά διαθέσιμα σύνολα πληροφοριών, περιεχόμενο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δορυφορικές εικόνες και λοιπό διαδικτυακό υλικό.

Παρότι μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων δεδομένων είναι δημόσια προσβάσιμο, ορισμένες πληροφορίες διατίθενται μέσω εξειδικευμένων εμπορικών παρόχων και ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές, κυρίως όταν συνδυάζονται και διασταυρώνονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών αξιοποιούν συστηματικά αυτό το υλικό, συνδυάζοντάς το με πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να συντάσσουν αναλυτικές εκθέσεις και αξιολογήσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των κυβερνητικών δικτύων

Οι κυβερνοπαραβιάσεις σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο. Ωστόσο, η εμφάνιση διαδοχικών περιστατικών σε διαφορετικά κυβερνητικά συστήματα το τελευταίο διάστημα εντείνει τον προβληματισμό μεταξύ εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχων της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών.

Απαντώντας σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το δημοσίευμα, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν «διαταραχές σε κρίσιμες δυνατότητες ή απόρρητα συστήματα». Αντίθετα, η CIA δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των Reuters και New York Times για σχολιασμό της υπόθεσης.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων τεχνολογικών δυσλειτουργιών στις αμερικανικές υπηρεσίες. Ενδεικτική είναι η πολυήμερη διακοπή λειτουργίας που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο εσωτερικό διαβαθμισμένο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA). Σύμφωνα με αξιωματούχους και εκπροσώπους επιχειρήσεων, η συγκεκριμένη δυσλειτουργία δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για την ταχεία αποκατάσταση των κενών ασφαλείας.

Στην περίπτωση της παραβίασης που αφορά τη CIA και το ODNI, οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ένας χάκερ απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα κυβερνητικό σύστημα. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι ερευνητικές αρχές έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν την ταυτότητα του δράστη.

Στο επίκεντρο και άλλα κυβερνητικά συστήματα των ΗΠΑ

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ακολουθία περιστατικών κυβερνοασφάλειας που έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες και αφορούν διαφορετικές αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλημάτων (NCIC) του FBI είχε δεχθεί κυβερνοεισβολή. Πρόκειται για μια εθνικής εμβέλειας βάση δεδομένων, η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με υπόπτους και εγκληματικές δραστηριότητες.

«Θα πω ότι δεν είναι καλό — δεν μου αρέσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παραβίαση στο FBI, την οποία είχε αποκαλύψει νωρίτερα το CNN.

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση της κυβερνοεισβολής.

Παράλληλα, την ίδια εβδομάδα, περιστατικό κυβερνοασφάλειας εντοπίστηκε και στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Σύμφωνα με υπάλληλο του υπουργείου, το συμβάν οδήγησε στην αποσύνδεση ορισμένων εσωτερικών εφαρμογών του, στο πλαίσιο των ενεργειών αντιμετώπισης του περιστατικού.