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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με την κωδική ονομασία «Code Red», τέθηκε η Microsoft μετά το πρωτοφανές 24ωρο μπλακ άουτ που παρέλυσε τις υπηρεσίες της σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας προβλήματα σε κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αεροπορικές εταιρείες. Εσωτερικά υπομνήματα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Reuters αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες στα τεχνικά συστήματα του αμερικανικού κολοσσού, αλλά και χαοτικές συνθήκες στη διαχείριση της κρίσης, με τους μηχανικούς να ανταλλάσσουν περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Η εκτεταμένη βλάβη της 12ης και 13ης Νοεμβρίου επηρέασε το Exchange Online, το Outlook, το Teams, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης Copilot και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365, στερώντας από εκατομμύρια χρήστες την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και σε κρίσιμα εργαλεία επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters, η Microsoft έχει πλέον θέσει ως στόχο να μπορεί να αποκαθιστά αντίστοιχες διακοπές υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σάτια Ναντέλα, έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση, ενώ οι επικεφαλής των τεχνικών ομάδων αναγνωρίζουν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί προστασίας αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

«Code Red»: Η σοβαρότερη κρίση στην ιστορία του Exchange Online

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του «Code Red» αποτυπώνει την ιδιαίτερη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει πλέον η Microsoft το περιστατικό.

Σε εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζομένους, την Παρασκευή (20/11), ο Τζέισον Χέντερσον, πρόεδρος του τμήματος M365 Core, χαρακτήρισε τη διακοπή τη σοβαρότερη στην ιστορία του Exchange Online ως προς τον αντίκτυπό της στους πελάτες.

Όπως παραδέχθηκε, ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν μείνει τόσοι πολλοί πελάτες χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Χέντερσον ξεκαθάρισε ότι η νέα κινητοποίηση αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα για τις τεχνικές ομάδες.

Η εταιρεία προχωρά πλέον σε συνολική επανεξέταση των διαδικασιών πρόληψης, παρακολούθησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς το περιστατικό ανέδειξε προβλήματα που δεν περιορίζονται σε ένα μεμονωμένο τεχνικό σφάλμα.

«Ομίχλη πολέμου»: 11.000 μηνύματα σε 11 συνομιλίες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ένα δεύτερο εσωτερικό υπόμνημα, το οποίο απέστειλε τη Δευτέρα (23/11) η Αμάντα Σίλβερ, αντιπρόεδρος της Microsoft και υπεύθυνη για τις ομάδες M365 Core και Work IQ.

Η Σίλβερ περιέγραψε τις συνθήκες αντιμετώπισης της κρίσης χρησιμοποιώντας τον όρο «ομίχλη πολέμου», ο οποίος αναφέρεται στη σύγχυση και στην αδυναμία σχηματισμού σαφούς εικόνας κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης επιχείρησης.

Παρά την κινητοποίηση κορυφαίων μηχανικών, οι ομάδες αντιμετώπισης της βλάβης αντάλλαξαν περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε 11 διαφορετικές συνομιλίες στο Microsoft Teams.

Η πληθώρα των επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τη διασπορά των τεχνικών πληροφοριών σε διαφορετικά εσωτερικά συστήματα, δυσχέρανε τον συντονισμό.

Οι μηχανικοί αντιμετώπιζαν προβλήματα στην παρακολούθηση των διαφορετικών εκτιμήσεων για την αιτία της βλάβης, των αποφάσεων που λαμβάνονταν και των ενεργειών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, η πολυπλοκότητα των εσωτερικών εργαλείων είχε ως αποτέλεσμα οι τεχνικές ομάδες να δυσκολεύονται να διαμορφώσουν ενιαία εικόνα της κατάστασης.

Σε εσωτερική αξιολόγηση του «Code Red», ο Τσαρλς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft για το Copilot, τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις σχετικές πλατφόρμες, φέρεται να ανέφερε ότι το προβληματικό τεχνικό στοιχείο είχε παρουσιάσει αριθμό αστοχιών αντίστοιχο με περίπου δέκα χρόνια αποδεκτών βλαβών.

Η παρατήρηση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες για το πόσο αποτελεσματικά μπορούσαν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί να εντοπίζουν και να περιορίζουν τις τεχνικές αστοχίες.

Ένα κρυφό σφάλμα από τον Ιούλιο προκάλεσε την παγκόσμια κατάρρευση

Η Microsoft απέδωσε την κρίση σε ένα τεχνικό ελάττωμα που είχε εισαχθεί τον Ιούλιο του 2026 σε λογισμικό Windows το οποίο χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένοι διακομιστές της υποδομής Microsoft 365.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική τεχνική έκθεση της εταιρείας, το πρόβλημα παρέμενε απαρατήρητο για μήνες, μέχρις ότου συνδυάστηκε με μεταβολές στην κατανομή της διαδικτυακής κίνησης και μειωμένη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Περίπου 15 ώρες πριν από την έναρξη της διακοπής, μέρος της κίνησης του Teams μεταφέρθηκε σε βασική υποδομή δικτύου που εξυπηρετούσε και το Exchange Online.

Η μεταβολή αυτή αύξησε το φορτίο σε διακομιστές που αντιμετώπιζαν ήδη περιορισμούς στη διαθέσιμη ισχύ τους.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που δημοσίευσε το Ars Technica, η υποδομή λειτουργούσε με περίπου 14% λιγότερη διαθέσιμη χωρητικότητα από την προβλεπόμενη, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση.

Ο συνδυασμός των τριών παραγόντων προκάλεσε αλυσιδωτές αστοχίες, με διακομιστές να εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους επεξεργασίας και μνήμης και να σταματούν να ανταποκρίνονται.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι το πρόβλημα αφορούσε ειδικά την υποδομή των διαδικτυακών υπηρεσιών της και όχι μια γενικευμένη δυσλειτουργία όλων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν Windows.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε επίσης ότι η διακοπή δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση ούτε με τη λειτουργία αυτόνομων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κυβερνήσεις, τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες χωρίς κρίσιμες υπηρεσίες

Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κυβερνητικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθυστέρησαν εργασίες και συναλλαγές, ενώ επηρεάστηκαν και επικοινωνίες αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή εταιρεία Euronext κάλεσε εισηγμένες επιχειρήσεις να επικοινωνούν τηλεφωνικά, καθώς τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Στην Ταϊβάν, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χρησιμοποίησαν ακόμη και φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών, ενώ η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva αξιοποίησε εναλλακτικές τηλεφωνικές γραμμές και μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth.

Η ναυτιλιακή Maersk ζήτησε από τους πελάτες της να επικοινωνούν τηλεφωνικά για επείγοντα ζητήματα.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από έναν περιορισμένο αριθμό παρόχων ψηφιακών υποδομών.

Στόχος η αποκατάσταση βλαβών σε λιγότερο από μία ώρα

Μετά την κρίση, η Microsoft θέτει σε εφαρμογή πέντε βασικούς άξονες τεχνικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της Αμάντα Σίλβερ, τα μέτρα περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, γεωγραφικό διαχωρισμό των διαδικτυακών φορτίων και νέους μηχανισμούς ταχύτερης αποκατάστασης.

Στόχος είναι, σε περίπτωση νέας εκτεταμένης βλάβης, οι υπηρεσίες να μπορούν να επανέλθουν σε παγκόσμιο επίπεδο εντός μίας ώρας, αντί να απαιτείται σχεδόν ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει και πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι θα βοηθούν τους μηχανικούς να αναλύουν γρηγορότερα τα δεδομένα για την κατάσταση των συστημάτων.

Ο Τζέισον Χέντερσον ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις με την ηγετική ομάδα Substrate, η οποία είναι υπεύθυνη για θεμελιώδεις υπηρεσίες του Microsoft 365, καθώς και εβδομαδιαίες αξιολογήσεις της προόδου.

Η Microsoft επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνει τόσο την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επόμενες κρίσεις.

Ακόμη και οι επείγουσες ενημερώσεις χρειάζονταν έως έξι ημέρες

Μία ακόμη σοβαρή αδυναμία που αποκαλύπτουν τα εσωτερικά έγγραφα αφορά τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή κρίσιμων ενημερώσεων λογισμικού.

Σε ξεχωριστό υπόμνημα, που συντάχθηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο και εξέτασε το Reuters, ο Χέντερσον αναγνώρισε ότι η εταιρεία χρειαζόταν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να εφαρμόσει επείγουσες διορθώσεις σε όλες τις υποδομές της παγκοσμίως.

Σε ένα άλλο πρόσφατο περιστατικό, μια επείγουσα τεχνική διόρθωση χρειάστηκε πέντε έως έξι ημέρες για να εφαρμοστεί πλήρως σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο επικεφαλής του M365 Core υπογράμμισε ότι, για τα σοβαρότερα ζητήματα ασφαλείας, η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να μεταβαίνει από τον εντοπισμό του προβλήματος στην ασφαλή εφαρμογή της διόρθωσης σε όλες τις υποδομές μέσα σε μία ώρα.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η Microsoft απέχει ακόμη σημαντικά από την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Δυστυχώς, όλη η δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν αρκετή για να μας προστατεύσει την Πέμπτη», ανέφερε στο εσωτερικό του υπόμνημα.

Η απάντηση της Microsoft στις αποκαλύψεις

Ερωτηθείς από το Reuters για τα εσωτερικά έγγραφα, εκπρόσωπος της Microsoft διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ακόμη και μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Όπως εξήγησε, οι τεχνικές ομάδες εργάζονται συνεχώς για να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το περιστατικό, ενώ η διοίκηση έχει θέσει το θέμα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η προσπάθειά της δεν περιορίζεται στην ταχύτερη αποκατάσταση των υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει και την πρόληψη αντίστοιχων βλαβών στο μέλλον.

Ωστόσο, τα εσωτερικά υπομνήματα αποκαλύπτουν ότι η διαχείριση μιας από τις μεγαλύτερες τεχνικές κρίσεις στην ιστορία των διαδικτυακών υπηρεσιών της εταιρείας συνοδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα συντονισμού, αργές διαδικασίες και αδυναμίες στην τεχνική υποδομή.

Η κατάσταση «Code Red» αποτυπώνει πλέον την προσπάθεια της Microsoft να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, σε μια εποχή κατά την οποία κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες εξαρτώνται καθημερινά από τα συστήματά της.