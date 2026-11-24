Με ακόμη δύο εντάλματα προσωρινής κράτησης ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων για τη δράση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε έπειτα από έρευνα ελεγκτών των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, το οποίο φέρεται να ζημίωσε το δημόσιο 28 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τις απολογίες που έδωσαν σήμερα εννέα κατηγορούμενοι, δύο εξ αυτών οδηγούνται στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν λογιστή και έναν κατηγορούμενο ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν ως λογιστής και σε άλλες ως επιχειρηματίας.

Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Χθες και σήμερα απολογήθηκαν οι 15 κατηγορούμενοι για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης για βαριά αδικήματα.

Συνολικά πέντε από αυτούς, κρίθηκαν προφυλακιστέοι καθώς κατά τη χθεσινή διαδικασία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση των δύο τραπεζικών στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση και ενός διαχειριστή εταιρειών, που κατά τη δικογραφία λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος.