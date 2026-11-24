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Σε πέντε κρίσιμα σημεία επικεντρώνεται η έρευνα της Πυροσβεστικής για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της τραγωδίας, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει και ο τραυματίας πυροσβέστης, ο οποίος μπήκε τρίτος στο κτίριο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τα πέντε σημεία που εξετάζει η Πυροσβεστική

Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση επικεντρώνεται σε πέντε βασικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι οι δύο πυροσβέστες δεν ήταν δεμένοι με το σχοινί ασφαλείας, γνωστό ως «μίτος της Αριάδνης», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσανατολισμό και την επιστροφή των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Το δεύτερο σημείο αφορά την επικοινωνία των δύο ανδρών, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν φαίνεται να είχαν επικοινωνία μέσω ασυρμάτου ή συστήματος ενδοεπικοινωνίας. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συστήματα ενδοεπικοινωνίας υπάρχουν σε πυροσβεστικούς σταθμούς, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνται, καθώς δεν χωρούν στις αναπνευστικές συσκευές.

Το τρίτο ζήτημα σχετίζεται με τους ειδικούς πομπούς ακινησίας, γνωστούς ως «μανταλάκια», οι οποίοι εκπέμπουν προειδοποιητικό σήμα όταν ένας πυροσβέστης παραμείνει ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες δεν φαίνεται να έφεραν τέτοιους πομπούς.

Το τέταρτο σημείο της έρευνας αφορά τη χρονική καθυστέρηση στην άφιξη του οχήματος με τη θερμική κάμερα στο σημείο της πυρκαγιάς. Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο όχημα έφτασε αρκετή ώρα μετά την έναρξη του συμβάντος.

Τέλος, το πέμπτο ζήτημα αφορά τη λειτουργία των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ΕΔΕ πρόκειται να εξεταστεί εάν όλες οι συσκευές λειτουργούσαν σωστά.

Στη φυλακή η 34χρονη κατηγορούμενη για την πυρκαγιά

Την ίδια ώρα, νέα εξέλιξη καταγράφεται και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς στη φυλακή οδηγείται η 34χρονη που κατηγορείται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκισή της, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση της 34χρονης μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Έπειτα από την απόφαση, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν και συνέλαβαν τη γυναίκα σε καταυλισμό στην περιοχή του Ναυπλίου.

Εξακολουθεί να αναζητείται ο σύζυγός της

Παράλληλα, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον σύζυγο της 34χρονης, ο οποίος κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα.

Η έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς και τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν συνεχίζεται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.