Στο νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένα βρέφος, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το βρέφος 9 μηνών επέβαινε σε ένα από τα δύο οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη λεωφόρο Σούδας, λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης.

Το παιδί υποβάλλεται σε εργαστηριακούς και απεικονιστικούς ελέγχους και παρακολουθείται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η κλινική του εικόνα είναι καλή.