Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο νέο αμερικανικό Κογκρέσο, που από τον Ιανουάριο θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, σκοπεύει να στραφεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποτύχει να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία έως το τέλος του 2026. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας και ένα ισχυρό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, την ώρα που καταγγέλλει σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών πυραύλων Patriot και περιορισμούς στη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starshield.

Σε εκτενή συνέντευξή του στο Bloomberg, αργά τη Δευτέρα (23/11), ο Ζελένσκι περιέγραψε την αυξανόμενη ανησυχία του Κιέβου για την πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν δείχνει πραγματική διάθεση να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία προετοιμάζεται παράλληλα για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, συστήματα ύδρευσης και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Το σχέδιο Ζελένσκι για το νέο Κογκρέσο

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία αποδεκτή από το Κίεβο, θα επιδιώξει τη στήριξη του νέου αμερικανικού Κογκρέσου, ζητώντας μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια και ισχυρότερες οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

«Πρέπει να υπάρξει τέτοιο επίπεδο υποστήριξης προς την Ουκρανία και τέτοιες κυρώσεις, ώστε να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Ρώσους. Είναι ώρα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Bloomberg.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο, οι δηλώσεις αποτελούν την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα ένδειξη ότι ο Ζελένσκι προτίθεται να αξιοποιήσει την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσινγκτον.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, με το νέο Κογκρέσο να αναλαμβάνει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα πολιτική δυνατότητα για το Κίεβο, καθώς η αμερικανική νομοθετική εξουσία μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας και την επιβολή νέων κυρώσεων.

Ο Τραμπ θέλει γρήγορη συμφωνία – «Όχι ειρήνη μόνο εις βάρος μας»

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ πιέζουν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν, ιδανικά έως τον Ιανουάριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι και η χώρα του επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποίησε όμως ότι η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μπορεί να συνοδευτεί από απαιτήσεις για σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου.

«Υπάρχει η επιθυμία να κινηθούν τα πράγματα πολύ γρήγορα και τόσο εμείς όσο και οι Ρώσοι το καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβανόμαστε ποιο μπορεί να είναι το τίμημα. Θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ την ειρήνη, αλλά όχι μόνο εις βάρος της Ουκρανίας», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα, κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του «φίλο μου».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες που βρίσκονταν στο Βερολίνο, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν προηγουμένως συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα και με τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο των αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις πως το Κρεμλίνο προετοιμάζεται πραγματικά για τον τερματισμό της εισβολής.

Στο τραπέζι το Ντονμπάς και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν συζητήσει προτάσεις που προβλέπουν εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία ελέγχει ήδη το μεγαλύτερο μέρος του Λουχάνσκ, ενώ εξακολουθεί να διεκδικεί το σύνολο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά.

Το Κίεβο απορρίπτει την παράδοση αυτών των περιοχών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε την υπόλοιπη χώρα περισσότερο ευάλωτη σε ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

Στις συνομιλίες έχουν εξεταστεί επίσης εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσον τέτοιες διαβεβαιώσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά χωρίς την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Καθυστερούν 48 πύραυλοι Patriot – Στο επίκεντρο ο Πιτ Χέγκσεθ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ζελένσκι για τις καθυστερήσεις στην αποστολή αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι αποτελούν βασικό μέσο αντιμετώπισης των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράδοση 48 πυραύλων παραμένει σε εκκρεμότητα, επειδή το σχετικό πακέτο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ακόμη και αν πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αποστολή, οι ουκρανικές ανάγκες θα εξακολουθήσουν να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Bloomberg, από το 2025 η Ουκρανία λαμβάνει περίπου 12 αμερικανικούς πυραύλους Patriot τον μήνα, δηλαδή μόλις το ένα τέταρτο της ποσότητας που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

«Είναι πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι, εν μέσω όλων αυτών των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, η Ουκρανία αντιμετωπίζει όχι μόνο περικοπές στις προμήθειες πυραύλων Patriot, αλλά και καθυστερήσεις στις παραδόσεις», δήλωσε.

Ξεχωριστό δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη αναφέρει ότι περίπου 60 πύραυλοι αναχαίτισης Patriot, των οποίων την προμήθεια έχουν ήδη χρηματοδοτήσει δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, παραμένουν σε εκκρεμότητα εν αναμονή αμερικανικής έγκρισης.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε επίσης το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τις αναγκαίες ποσότητες για τον Δεκέμβριο.

«Σας παρακαλώ, καλύψτε τις ανάγκες μας τουλάχιστον για ολόκληρο τον Δεκέμβριο. Γιατί; Επειδή εξακολουθώ να υπολογίζω ότι θα μπορέσω να βρω μια νέα προσέγγιση με το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο», εξήγησε.

Καταγγελίες για περιορισμούς στο Starshield

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στη χρήση των δορυφορικών τερματικών Starshield της SpaceX, τα οποία παρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και διαδικτυακής συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί επηρεάζουν ιδιαίτερα επιχειρήσεις σε περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία ουκρανικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αεράμυνα και την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ζελένσκι άσκησε έντονη κριτική στην Ουάσινγκτον για την κατάσταση αυτή.

«Η Αμερική φέρνει τον εαυτό της σε μια πολύ άβολη θέση. Πολιτικά, μοιάζει σαν να ακολουθεί την ίδια πορεία με τον Πούτιν, ο οποίος θέλει να αναγκάσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει», υποστήριξε.

Οι διακοπές και οι περιορισμοί στις δορυφορικές υπηρεσίες έχουν προκαλέσει ανησυχία και σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Τη Δευτέρα (23/11), σύμφωνα με το Reuters, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι τα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της SpaceX στην Ουκρανία έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη ευρωπαϊκών χωρών στην αξιοπιστία τους.

Το Λονδίνο ζήτησε εξηγήσεις για τις διακοπές, επισημαίνοντας ότι η σταθερή λειτουργία των δορυφορικών επικοινωνιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ο Πούτιν άλλαξε τον πόλεμο – Τώρα πολεμά τον άμαχο πληθυσμό»

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν από τους δυσκολότερους χειμώνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία έχει μεταβάλει τη στρατιωτική τακτική της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών υποδομών.

«Το 2026, ο Πούτιν άλλαξε εντελώς την πορεία του πολέμου. Τώρα ο στρατός του διεξάγει πόλεμο εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Επειδή το προηγούμενο στάδιο, στρατεύματα εναντίον στρατευμάτων, δεν απέδωσε αποτελέσματα», δήλωσε.

Η Μόσχα συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, επιχειρώντας, σύμφωνα με το Bloomberg, να εξασθενήσει το ηθικό του ουκρανικού πληθυσμού.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιδρομές γίνονται περισσότερο σύνθετες, εξαιτίας της ευρύτερης χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες τζετ, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερες ταχύτητες και δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στα ουκρανικά συστήματα αναχαίτισης.

Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις ύδρευσης και γέφυρες του Κιέβου

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Η Ρωσία έχει διευρύνει τη λίστα των στόχων της, συμπεριλαμβάνοντας εγκαταστάσεις ύδρευσης, συστήματα αποχέτευσης και γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι τέτοιου είδους πλήγματα θα μπορούσαν να αποτελούν παράπλευρες συνέπειες στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Όταν κάποιος πλήττει μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με βαλλιστικό πύραυλο, μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί κατά λάθος;», διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συνεχίζει τις δικές της επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών, επιχειρώντας να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει τον πόλεμο.

Ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος αναδεικνύονται σε κρίσιμους μήνες

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για τη στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία όσο και για τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια γρήγορη συμφωνία, ενώ το Κίεβο ζητά διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποχρεωθεί να αποδεχθεί δυσμενείς όρους προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η προοπτική ανάληψης καθηκόντων από το νέο αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο προσφέρει στον Ζελένσκι μια εναλλακτική πολιτική οδό για την εξασφάλιση στρατιωτικής υποστήριξης και την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα.

Ωστόσο, μέχρι τότε, η Ουκρανία καλείται να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας και σοβαρά προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου είναι ότι η χώρα του επιδιώκει την ειρήνη, αλλά δεν προτίθεται να αποδεχθεί συμφωνία που θα την αφήσει απροστάτευτη απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση.