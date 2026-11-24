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Σε γιορτινούς ρυθμούς μπαίνει η πρωτεύουσα, με τον Δήμο Αθηναίων να υποδέχεται επισήμως τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος.

Η γιορτή ξεκίνησε στις 17:30 με μουσικά δρώμενα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην πρωτεύουσα.

Το φετινό έλατο προέρχεται από φυτώριο στις Ρίζες Χρυσοβίτσας του Δήμου Τρίπολης και έχει ήδη τοποθετηθεί στο κέντρο της πλατείας, όπου χιλιάδες λαμπιόνια αναμένεται να φωτίσουν το Σύνταγμα.

Το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου θα δώσουν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης. Στη σκηνή θα βρεθεί και η Μαρίνα Σπανού, που θα χαρίσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Το πρόγραμμα άνοιξε η Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, δημιουργώντας το εορταστικό κλίμα στην «καρδιά» της πόλης.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την προσβασιμότητα της εκδήλωσης, καθώς θα υπάρχει παράλληλη απόδοση στη νοηματική γλώσσα, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να συμμετάσχουν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

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Ο εορταστικός στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας απλώνεται και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Το δέντρο δεν είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα αναμένεται να στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας τοποθετούνται στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει ένα ιδανικό σημείο διάδρασης για τους παρευρισκόμενους περαστικούς.

Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα.

Φέτος, με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, με αποτέλεσμα μια ανανεωμένη γιορτινή εικόνα για κάθε συνοικία.

Η Βασιλίσσης Σοφίας αποκτά νέο υψηλής αισθητικής εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά.

Ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό αποκτά η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ενώ η Πατησίων θα αποκτήσει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού στολίζεται από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια.

Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, αποκτούν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο φετινός εντυπωσιακός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία: