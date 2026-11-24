Για το ατύχημα που είχε μίλησε η Μαίρη Σταυρακέλη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η ηθοποιός περιέγραψε το πώς συνέβη, σημειώνοντας «το ότι ανατράπηκε η καθημερινότητά μου με τέτοιο τρόπο, με θύμωσε γιατί ξαφνικά ανακαλύπτω ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια».

Περιγράφοντας το ατύχημά της, η Μαίρη Σταυρακέλη είπε ότι: «Πήγαινα για γύρισμα μια κανονική ημέρα και σε ένα από αυτά τα χιλιάδες άθλια πεζοδρόμια, κάπου στα Βριλήσσια, έχουν βγει οι ρίζες από τα χιλιάδες δέντρα, κουνιέται μια πλάκα, πέφτω κάτω τσακίζομαι, έκανα ένα κάταγμα, ένα δύσκολο κάταγμα, και ξαφνικά τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω».

«Τώρα, με πάρα πολύ πείσμα, γιατί είπα “όχι, δεν θα με καθηλώσει”, βελτιώνεται αρκετά αργά. Έχω πεισμώσει και ελπίζω να γλιτώσω την επέμβαση, γιατί ακόμα δεν είναι δεδομένο αυτό», συνέχισε η ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το τι έγινε μετά, όταν έπρεπε να μείνει ακίνητη στο σπίτι, η Μαίρη Σταυρακέλη απάντησε: «Έγινε, το ότι σταμάτησα να δουλεύω…».

«Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού στον πολίτη»

«Το δημοσιοποίησα δύο μήνες αφού είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Το ότι ανατράπηκε η καθημερινότητά μου με τέτοιο τρόπο, με θύμωσε γιατί ξαφνικά ανακαλύπτω ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια.

Όταν λοιπόν χτύπησα ξαφνικά και μου έφεραν κάτι πατερίτσες στην αρχή, δεν μπορούσα, με πονούσαν τα χέρια μου γιατί είχα χτυπήσει και αυχένα… Μου λένε οι άνθρωποι που μου έφεραν το αμαξίδιο ότι: “Ξέρετε ότι το 90% των ατυχημάτων είναι από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους;”», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

«Λες “παιδιά, έλεος”. Την καθημερινότητά μας δεν θα έπρεπε να τη φροντίζουμε λίγο περισσότερο; Δεν θα έπρεπε να μην χρειάζεται να διεκδικούμε τα αυτονόητα; Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, είμαστε μία από τις χώρες που έχουμε αυτούς τους άθλιους δρόμους και αυτά τα άθλια πεζοδρόμια. Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού στον πολίτη», τόνισε η Μαίρη Σταυρακέλη στη συνέντευξή της.