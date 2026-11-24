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Αποχαιρέτησε τη Σελέν Ερντέμ ο Παναθηναϊκός, με σχετική ανακοίνωση σήμερα (24/11). Η Τουρκάλα προπονήτρια αποτελεί παρελθόν από τις «πράσινες» μετά από 1,5 χρόνο, καθώς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Μάρτιο του 2025.

Στη σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.

Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της».