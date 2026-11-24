Αποχαιρέτησε τη Σελέν Ερντέμ ο Παναθηναϊκός, με σχετική ανακοίνωση σήμερα (24/11). Η Τουρκάλα προπονήτρια αποτελεί παρελθόν από τις «πράσινες» μετά από 1,5 χρόνο, καθώς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Μάρτιο του 2025.
Στη σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρεται:
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.
Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της».