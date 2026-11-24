Τέλος στο σίριαλ για την πρωταθλήτρια ομάδα της Αφρικής έδωσε το CAS. Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο με απόφαση του δικαίωσε τη Σενεγάλη και την έχρισε εκ νέου πρωταθλήτρια Αφρικής, κάτι που είχε κερδίσει και στον αγωνιστικό χώρο.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Σαντιό Μανέ είχε αποχωρήσει από το γήπεδο για περίπου δέκα λεπτά μετά από απόφαση του διαιτητή του τελικού να υποδείξει πέναλτι, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν με τον Μεντί να μπλοκάρει την εκτέλεση του Ντίαθ, ενώ στην παράταση ο Πάπε Γκέι σκόραρε το νικητήριο τέρμα χαρίζοντας στην χώρα του τον τίτλο.

Το Μαρόκο ωστόσο έπειτα από παρέμβαση της Αφρικανικής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πήρε το στέμμα με την Σενεγάλη να προσφεύγει στο CAS, εκεί όπου δικαιώθηκε και της επέστρεψαν τον τίτλο.