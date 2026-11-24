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Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ατόμων με Νανισμό (Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja), καθώς μια αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη 1-1 μετατράπηκε σε πεδίο μάχης αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο αγώνας ανάμεσα στο Μαρόκο και την Κολομβία βυθίστηκε στο χάος, όταν ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε έναν βίαιο καβγά εντός του αγωνιστικού χώρου, με γροθιές, κλωτσιές και εικόνες γενικευμένης αναταραχής να προκαλούν σοκ στους θεατές.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η έντονη αναμέτρηση εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη, αφότου μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των παικτών κλιμακώθηκε ραγδαία σε σωματική βία.

Η αφορμή για το επεισόδιο ήταν το γεγονός ότι, μετά το σφύριγμα της λήξης του ισόπαλου αγώνα (1-1), η ομάδα της Νότιας Αμερικής φέρεται να πανηγύρισε τον βαθμό «στα πρόσωπα αρκετών αντιπάλων παικτών», οι οποίοι το εξέλαβαν ως «έλλειψη σεβασμού», με αποτέλεσμα η συζήτηση να βγει εκτός ελέγχου.

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Εικόνες χάους

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν παίκτες να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ ορισμένοι ποδοσφαιριστές έπεσαν στο έδαφος και δέχθηκαν κλωτσιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο χαοτική, καθώς οι παίκτες αμφοτέρων των ομάδων φάνηκε να χάνουν την ψυχραιμία τους, μετατρέποντας το γήπεδο σε ρινγκ αντί για αθλητικό χώρο.

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Καθώς η βία εξαπλωνόταν, αρκετοί άνθρωποι έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο σε μια προσπάθεια να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν ποδοσφαιριστές από το επίκεντρο της συμπλοκής.

Για να σταματήσει ο καβγάς, χρειάστηκε τελικά η επέμβαση της αστυνομίας, βάζοντας τέλος σε μια απογοητευτική επίδειξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

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Το οπτικοακουστικό υλικό από το περιστατικό, το οποίο κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, προσέλκυσε αμέσως τεράστια προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύγκρουση προκάλεσε επίσης έντονη κριτική για τη συμπεριφορά των παικτών, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια αθλητική διοργάνωση μπόρεσε να μετατραπεί σε ένα βίαιο θέαμα.

SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos 🇲🇦 y Colombia 🇨🇴, por el Mundial de Talla Baja. Tuvo que intervenir la policía. https://t.co/mxnogBrcN8 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026

Η σημασία της διοργάνωσης

Το Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja φέρνει κοντά ομάδες με αθλητές που παρουσιάζουν νανισμό, προσφέροντας μια διεθνή πλατφόρμα ανταγωνισμού και αναγνώρισης στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, ο αγώνας Μαρόκου – Κολομβίας τράβηξε τα βλέμματα για όλους τους λάθος λόγους, επισκιάζοντας τον αθλητικό σκοπό του τουρνουά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με πιθανές πειθαρχικές διώξεις, τραυματισμούς ή κυρώσεις εναντίον των εμπλεκομένων.

Η διοργάνωση διεξάγεται για δεύτερη φορά στην ιστορία του αθλήματος.

Μετά την πρώτη διοργάνωση στο Μπουένος Άιρες, όπου η Αργεντινή στέφθηκε πρωταθλήτρια το 2023, το τουρνουά φιλοξενείται φέτος στο Ραμπάτ του Μαρόκου, από τις 20 Νοεμβρίου και με προγραμματισμένη ολοκλήρωση στις 30 του μήνα.

Την ίδια ώρα, η εν ενεργεία πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Αργεντινής πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά μετά τις νίκες της στα δύο πρώτα παιχνίδια του Γ’ ομίλου: 5-0 επί της Ιορδανίας και 3-1 επί του Ιράκ, με τον αστέρα της ομάδας, Μαρτίν Αντούνες, να έχει σημειώσει ήδη 5 γκολ.

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Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν από το ντεμπούτο της, η αποστολή της Αργεντινής είχε πραγματοποιήσει έρανο για να καλύψει το κόστος των εισιτηρίων.