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Στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από ένα αρχείο άνω των 11 εκατομμυρίων ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σκιαγραφούν το βαρύ ψυχολογικό κόστος που υφίστανται οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σχεδόν πέντε χρόνια μετά την πλήρη κλίμακα εισβολή στην Ουκρανία.

Την ώρα που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει τις απώλειες ως κρατικό μυστικό, αναλυτές και ακτιβιστές επισημαίνουν ότι οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες πιθανότατα υποεκτιμούν το πραγματικό μέγεθος μιας κρίσης που αντιστοιχεί σε περίπου ένα ρωσικό σύνταγμα νεκρών.

Η υπόθεση του Αλεξέι Μπόλγκοφ

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι Μπόλγκοφ, λοχίας που φρουρούσε ένα στρατιωτικό αρχηγείο στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, είπε στη σύζυγό του, Νατάλια, στο τηλέφωνο: «Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει εδώ. Θα σου πω όταν γυρίσω».

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Πέντε εβδομάδες αργότερα, λίγο μετά τα 29α γενέθλιά του, ο Μπόλγκοφ περπάτησε περίπου 300 μέτρα από το διοικητήριο της μονάδας του κοντά στο χωριό Στεπόβε προς μια δασώδη περιοχή και αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του που είδε ο Guardian.

«Την ημέρα του θανάτου του, ο Μπόλγκοφ βρισκόταν σε απόσυρση», έγραψε ο διοικητής του.

Ο Μπόλγκοφ συγκαταλέγεται στους περισσότερους από 1.000 Ρώσους στρατιώτες που καταγράφεται ότι έδωσαν τέλος στη ζωή τους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με απόρρητα στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Ρωσίας, Rosstat, τα οποία ανέλυσε η βρετανική εφημερίδα.

Οι θάνατοι επιπλέον 885 στρατιωτών εντός ή κοντά στην Ουκρανία καταγράφηκαν ως τραυματισμοί από πυροβόλο όπλο «αδιευκρίνιστης πρόθεσης» – μια ταξινόμηση που, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να συγκαλύπτει αυτοκτονίες και η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις που ο Guardian ταυτοποίησε ανεξάρτητα ως αυτοκτονίες.

Συνολικά, οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν περίπου σε ένα ρωσικό σύνταγμα νεκρών.

Τα στοιχεία, τα οποία οι αναλυτές εκτιμούν ότι σχεδόν σίγουρα υποεκτιμούν τον πραγματικό αριθμό των αυτοκτονιών, προσφέρουν μια σπάνια, αδημοσίευτη έως τώρα εικόνα της πίεσης που υφίστανται οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας σχεδόν πέντε χρόνια σε έναν πόλεμο όπου οι βαριές απώλειες και η σκληρή πειθαρχία έχουν διαβρώσει το ηθικό.

Οι αυτοκτονίες μεταξύ στρατιωτών αποτελούν φαινόμενο στους περισσότερους πολέμους. Έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιώτες του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023.

Ωστόσο, στον ρωσικό στρατό, όπως αναφέρουν στρατιωτικοί αναλυτές, το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έντονη πίεση εκ μέρους συναδέλφων και διοικητών, καθώς και από τον φόβο αποστολής σε εξαιρετικά επικίνδυνες πολεμικές αποστολές.

Τα συμβόλαια που στην πράξη δεν αφήνουν στους στρατιώτες καμία διέξοδο από τον πόλεμο εντείνουν το αίσθημα απελπισίας.

«Υπάρχει ξεκάθαρα μεγάλη εξαναγκαστική πίεση εκ μέρους του ρωσικού στρατού ώστε να αναγκάσουν ανθρώπους να προχωρήσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τους κακοποιούν, τους βασανίζουν, χρησιμοποιούν διάφορα είδη σωματικής κακοποίησης», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος εταίρος στο Foreign Policy Research Institute.

«Επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ορισμένοι αυτοκτονούν», πρόσθεσε.

Η κατανομή των θανάτων

Τα στοιχεία προέρχονται από ένα αρχείο άνω των 11 εκατομμυρίων πιστοποιητικών θανάτου που εξασφάλισαν η συνδεόμενη με τη λευκορωσική αντιπολίτευση ομάδα χάκερ Cyber Partisans και η ουκρανική κολεκτίβα χάκερ Silent Crow.

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιεύει στοιχεία για αυτοκτονίες στον στρατό και αντιμετωπίζει τους αριθμούς των απωλειών ως κρατικό μυστικό.

Από τις 1.087 αυτοκτονίες στρατιωτικού προσωπικού που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Άλλες 113 καταγραφές δεν προσδιόριζαν τον τόπο θανάτου.

Περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες αφορούσαν πυροβόλα όπλα — ιδίως όσες συνέβησαν κοντά στην πρώτη γραμμή. Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε στρατόπεδα, θέσεις μάχης, πεδία βολής και ιδιωτικές κατοικίες.

Από τις αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα στη ζώνη του πολέμου, οι 43 αφορούσαν στρατιώτες ηλικίας 18 ή 19 ετών. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που αυτοκτόνησαν αλλού στη Ρωσία, μακριά από το μέτωπο.

Ορισμένοι είναι πιθανό να ήταν κληρωτοί, οι οποίοι δεν αποστέλλονται επισήμως να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά συχνά δέχονται πιέσεις να υπογράψουν συμβόλαια που επιτρέπουν την ανάπτυξή τους εκεί.

Οι καταγεγραμμένες στρατιωτικές αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, από περισσότερες από 50 το 2022 σε περισσότερες από 200 το 2024, φθάνοντας στο ανώτατο επίπεδο των 365 το 2025, αντανακλώντας τον συνολικό απολογισμό νεκρών της Ρωσίας.

Το 2026, παρότι τα αρχεία είναι ελλιπή και υστερούν σε σχέση με την πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης, η βάση δεδομένων καταγράφει ήδη σχεδόν 300 αυτοκτονίες, τον δεύτερο υψηλότερο ετήσιο αριθμό του πολέμου μέχρι στιγμής.

Συγκάλυψη και λιποταξίες

Ακτιβιστές και δικηγόροι που εργάζονται με Ρώσους λιποτάκτες εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι υψηλότερος.

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια χαμηλή εκτίμηση», δήλωσε ο Ιβάν Τσουβιλιάεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να λιποτακτήσουν. «Προφανώς, είναι πολύ περισσότεροι».

Περιέγραψε την πρώτη γραμμή ως «μια κονσέρβα» από την οποία διαφεύγουν ελάχιστες πληροφορίες.

«Κάθε στατιστικό στοιχείο της Rosstat, όπως κάθε στατιστικό στοιχείο που σχετίζεται με τον πόλεμο, είναι απλώς αναφορές που προωθούνται προς τα πάνω στην ιεραρχία. Ένας άνθρωπος μπορεί να σκοτώσει τον εαυτό του και στα χαρτιά να είναι ήρωας. Στους γονείς του μπορεί ακόμη και να σταλεί κάποιο μετάλλιο», είπε ο Τσουβιλιάεφ.

Οι αξιωματούχοι, πρόσθεσε, είχαν μικρό ενδιαφέρον για μια ακριβή καταμέτρηση, καθώς τα στοιχεία θα ελέγχονταν περαιτέρω προς τα πάνω στην αλυσίδα διοίκησης.

Ο Τσουβιλιάεφ και ο Λι υποστήριξαν επίσης ότι οι περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες Ρώσοι στρατιώτες έδωσαν τέλος στη ζωή τους στο πεδίο της μάχης, συχνά έπειτα από τραυματισμό ή καθώς πλησίαζε ουκρανικό drone, πιθανότατα θα καταγράφονταν ως θάνατοι σε μάχη και όχι ως αυτοκτονίες.

Τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολυάριθμα ζοφερά βίντεο από το μέτωπο.

Τα κενά είναι ορατά στα στοιχεία της Rosstat, σημειώνει ο Guardian.

Ο Σεργκέι Σαβένοκ, 62χρονος αντισυνταγματάρχης από την περιφέρεια του Ιρκούτσκ, κατατάχθηκε ως εθελοντής τον Σεπτέμβριο του 2022. Πριν αναχωρήσει για το μέτωπο, εμφανίζεται σε βίντεο να ανεβαίνει στη σκηνή του τοπικού πολιτιστικού κέντρου για να μιλήσει στους άνδρες που ξεκινούσαν μαζί του.

«Είμαι κι εγώ από το Ντονμπάς. Ας τους γ@μ@σουμε, παλικάρια! Αυτό είναι όλο!», φώναξε, αποσπώντας χειροκροτήματα.

Βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ τον Ιούλιο του 2023. Η σύζυγός του, Γέλενα, ενημερώθηκε από αξιωματούχους ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία, όμως δεν περιλαμβάνεται στις αυτοκτονίες των αρχείων της Rosstat.

Ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του καταγράφει αντ’ αυτού θάνατο από τραυματισμό που προκλήθηκε από εκπυρσοκρότηση φορητού πυροβόλου όπλου, με αδιευκρίνιστη πρόθεση.

Ο Guardian μπόρεσε να εντοπίσει 1.038 θανάτους που σχετίζονται με τον στρατό με παρόμοιες αιτίες, εκ των οποίων οι 885 σημειώθηκαν στην Ουκρανία ή σε συνοριακή περιφέρεια της Ρωσίας.

Ούτε ο Αλεξάντερ Λάζορ, 21χρονος στρατιώτης που πέθανε κοντά στο χωριό Σολόντκε στην περιοχή του Ντονέτσκ το καλοκαίρι του 2022, εμφανίζεται στις αυτοκτονίες των αρχείων. Στην οικογένειά του ειπώθηκε ότι σκοτώθηκε στη μάχη και στα στοιχεία της Rosstat αναφέρεται ότι υπέκυψε σε «τραύματα λόγω πολεμικών επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από πυροβόλα όπλα».

Ωστόσο, δύο στρατιώτες που υπηρέτησαν στο πλευρό του Λάζορ δήλωσαν στον Guardian ότι μέλη της μονάδας τους είχαν ενημερωθεί πως έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

«Σε ολόκληρη τη μονάδα μας είπαν ότι σκότωσε τον εαυτό του. Ίσως αποφάσισαν να το συγκαλύψουν ώστε η μονάδα μας να μη δείχνει άσχημα», είπε ένας από τους στρατιώτες, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, διατυπώνοντας εικασίες για το γιατί ο θάνατος του συναδέλφου του δεν καταγράφηκε επισήμως ως αυτοκτονία.

Οι αυτοκτονίες αποτελούν μόνο μία ένδειξη ενός στρατού υπό πίεση.

Μέχρι το τέλος Μαΐου του 2025, τα ρωσικά στρατοδικεία είχαν λάβει υποθέσεις εναντίον 20.662 ανδρών για άρνηση στράτευσης, οι περισσότεροι για απουσία χωρίς άδεια, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο Mediazona.

Το IStories επαλήθευσε αυτά τα στοιχεία και διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 49.000 στρατιωτικοί των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχαν κηρυχθεί λιποτάκτες ή απόντες χωρίς άδεια.

Οι σκέψεις αυτοκτονίας ήταν συχνές μεταξύ των στρατιωτών που η Idite Lesom βοήθησε να λιποτακτήσουν, ανέφερε ο Τσουβιλιάεφ. «Φυσικά και εμφανίζονται», είπε. «Είναι η επόμενη στάση, αφού ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει πού έχει καταλήξει».