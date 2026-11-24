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Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη σε πυκνοκατοικημένη κατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, Ανόι, σύμφωνα με την αστυνομία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 8:00 το πρωί τοπική ώρα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Ντονγκ Ντα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο και σπάζοντας τα τζάμια γειτονικών ακινήτων, όπως μετέδωσε η διαδικτυακή εφημερίδα VnExpress.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν πως η έκρηξη σχετίζεται με διαρροή υγραερίου, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Camera ghi lại giây phút nổ khí ga trên phố Nguyễn Văn Tuyết Đống đa Hà Nội ngày 24 tháng 11 hiện trường quá kinh khủng. https://t.co/XZRlx0JnJR Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Γιάννης Μπρατάκος: Παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις και για το 2027 — HaDong (@HaDonghumg) November 24, 2026

Θύματα

Το Τμήμα Υγείας ανέφερε ότι η έκρηξη προκάλεσε 6 θανάτους και 10 τραυματισμούς, με τους τραυματίες να νοσηλεύονται σε κοντινά νοσοκομεία: 4 περιστατικά στο Γενικό Νοσοκομείο Xanh Pôn, 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Đống Đa και 4 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιατρικής του Ανόι.

Παράλληλα, υπάρχει μία περίπτωση ατόμου γεννημένου το 1971, το οποίο κατέληξε εκτός νοσοκομείου, η σορός του βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Đống Đa και η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Đống Đa, οι οικογένειες των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες παραλαβής των σορών.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου, ενώ οι υπόλοιποι ήταν περαστικοί και κάτοικοι γειτονικών σπιτιών.

🇻🇳Explosão em restaurante do Vietnã deixa 2 mortos e vários feridos Segundo a polícia de Hanói, um vazamento de gás teria sido a causa da explosão. https://t.co/1pKKAZ4JkN — RT Brasil (@rtnoticias_br) November 24, 2026

Έρευνες στα συντρίμμια

Στο σημείο της τραγωδίας, έπειτα από ώρες συνεχών ερευνών, πυροσβέστες και αστυνομικοί της ομάδας διάσωσης εξακολουθούν να σκάβουν ανάμεσα στα συντρίμμια με την ελπίδα να εντοπίσουν στοιχεία για τα θύματα.

Ταυτόχρονα, έχουν επιστρατευτεί εκσκαφείς για τη σταδιακή απομάκρυνση των μπαζών, ενώ ορισμένα αστυνομικά οχήματα έχουν αποχωρήσει.