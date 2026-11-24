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Η διαδικασία για την πιθανή αγιοποίηση της Μαρία Μίντλετον από την Πενσιλβάνια, έξι χρόνια μετά τον θάνατό της όταν ήταν 18 ετών, λόγω ενός καρκίνου στον εγκέφαλο, άνοιξε τον δρόμο ώστε να γίνει η πρώτη Αγία της Γενιάς Ζ (Gen Z) και η τέταρτη Αγία που γεννήθηκε στις ΗΠΑ.

Η 18χρονη Μαρία Μίντλετον οργάνωσε θρησκευτικές ταξιδιψτικές αποδράσεις, συγκέντρωσε χρήματα για όσους είχαν ανάγκη και ανέλαβε αποστολή στην Ουγκάντα κατά τη διάρκεια της σύντομης αλλά βαθιά αφοσιωμένης στη θρησκεία ζωής της, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας.

Η Μίντλετον γεννήθηκε το 2002 και μεγάλωσε στην κομητεία Μπακς της Πενσιλβάνια. Της άρεσε να χορεύει, άκουγε Τέιλορ Σουίφτ, αγαπούσε τα κατοικίδιά της και της άρεσε να λέει αστεία.



Οι γονείς της την περιέγραψαν ως μια συνηθισμένη έφηβη, της οποίας όμως η πίστη και η αναζήτηση της αρετής ήταν προτεραιότητα. «Η αγαπημένη μας ατάκα της Μαρία ήταν: “δεν χρειάζεται να είσαι παράξενος για να είσαι Άγιος”», ανέφερε ο πατέρας της.

Η Μίντλετον διαγνώστηκε με μη χειρουργήσιμο όγκο στον εγκέφαλο όταν ήταν 16 ετών.

«Ήταν καταστροφικό. Ήταν ένας εφιάλτης. Ήταν μια κατάσταση χωρίς διέξοδο», είπε η μητέρα της.

Η οικογένεια στράφηκε στην προσευχή και σύντομα άνθρωποι από όλο τον κόσμο άρχισαν να προσεύχονται για τη Μαρία.

Το φιλανθρωπικό έργο

Η έφηβη συνέχισε τη δράση της ακόμη και καθώς πάλευε με τον εξουθενωτικό όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος δυστυχώς της στέρησε τη ζωή στις 8 Οκτωβρίου 2020.

Η φιλανθρωπική δράση της Μίντλετον ξεκίνησε ήδη από το γυμνάσιο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας.



Όταν ήταν ακόμη μικρότερη, οργάνωσε την ετήσια συλλογή παλτών της ενορίας της και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη σε αρκετές γιορτές των Ευχαριστιών για να τα μοιράσει, σύμφωνα με τη μητρόπολη.

Το φιλανθρωπικό έργο της έγινε πιο φιλόδοξα όταν μπήκε στο λύκειο, όπως σημείωσε η μητρόπολη. Δημιούργησε έρανο για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο, ετοίμασε γεύματα για ηλικιωμένους και ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε θρησκευτικές συναντήσεις νεολαίας.

Καθώς η ασθένειά της επιδεινωνόταν, η Μίντλετον υπέφερε από φθίνουσες κινητικές δεξιότητες, προβλήματα όρασης και ισορροπίας, καθώς και πονοκεφάλους εξαιτίας του καρκινικού όγκου.

Ωστόσο, ο καρκίνος δεν την εμπόδισε να ταξιδέψει στην Ουγκάντα, όπου συναντήθηκε με μαθητές και κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα της για να συγκεντρώσει χρήματα για το σχολείο τους, σύμφωνα με την Εκκλησία.

Η πορεία προς την αγιοποίηση

Η Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα υπέρ της προώθησης της υπόθεσης μακαριοποίησης και αγιοποίησης της Μίντλετον, έπειτα από αίτημα που υπέβαλε ο αρχιεπίσκοπος της Φιλαδέλφειας, Νέλσον Πέρεζ.

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Οι γονείς της, Σούζαν και Μπράιαν Μίντλετον, ανέφεραν ότι προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη.

«Ζούμε κάπως σε έναν χώρο κάπου ανάμεσα στον ουρανό και τη γη», είπε ο Μπράιαν Μίντλετον.

«Η αγιοσύνη είναι εφικτή. Ο Θεός μας δημιούργησε για να γίνουμε άγιοι», δήλωσε η Σούζαν Μίντλετον.

Πέρα από τη φιλανθρωπική της δράση, οι ηγέτες της Εκκλησίας ανέφεραν ότι καταγράφηκαν θαυματουργές θεραπείες και σωματικές ευλογίες που αποδίδονται στη βοήθεια της Μίντλετον, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την αγιοποίηση.

Εφόσον αγιοποιηθεί, η Μίντλετον θα γίνει η πρώτη Αγία που έχει γεννηθεί μεταξύ των ετών 1997 και 2012, δηλαδή η πρώτη της λεγόμενης Γενιάς Ζ.

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Τα τελευταία της λόγια –«σκεφτείτε την ελπίδα»– βρέθηκαν γραμμένα στο ημερολόγιό της λίγο πριν πεθάνει, όπως ανέφερε η μητρόπολη.