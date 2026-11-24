Το θέμα του Μαράσλειου, της Γκράβας, αλλά και των σχολείων της Αθήνας γενικότερα θίγει ο Κώστας Μπακογιάννης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξή του «Αθήνα Ψηλά», αναφέρει ότι 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που άφησε η δική του δημοτική Αρχή παραμένουν αναξιοποίητα και πως τα σχολεία δεν βρίσκονται στις προτεραιότητες της σημερινής δημοτικής Αρχής.

Η ανακοίνωση έχει τίτλο «15 εκατ. ευρώ αναξιοποίητα, υποσχέσεις fast track, αλλά τα σχολεία στο περίμενε» και στη συνέχεια τονίζεται:

«Μάιος 2026. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μαρασλείου προειδοποιεί εγγράφως τον Δήμο Αθηναίων ότι το σχολείο χρειάζεται άμεσες επισκευές για να μη συμβεί ατύχημα. Περνάει ολόκληρο το καλοκαίρι. Ο δήμος δεν κάνει τίποτα.

Σεπτέμβριος 2026. Ένα παιδί τραυματίζεται.

Νοέμβριος 2026. Αποδεικνύεται πως μας είπαν ψέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Μαράσλειο ούτε την προστατευτική μεμβράνη δεν έχουν βάλει στα τζάμια. Κι όταν το επισημάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος γελούσε. Το Μαράσλειο είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς κατακλυζόμαστε από αναφορές για προβλήματα και σε άλλα σχολεία, μεταξύ αυτών στο 26ο, το 20ό, το 99ο, το 38ο και το 120ό Δημοτικό.

Η Γκράβα έμεινε κλειστή ενάμιση μήνα. Ο δήμαρχος αρνείται ακόμη να μας πει ποιες από τις εργασίες που προέβλεπε το πόρισμα του ΤΕΕ έχουν πραγματοποιηθεί. Η παροχή φυσικού αερίου παραμένει κλειστή. Θα έχουν τα παιδιά θέρμανση τον χειμώνα;

Στο μεταξύ, τα 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή στα ταμεία του Δήμου παραμένουν αναξιοποίητα. Κι ο δήμαρχος μας μιλάει για δάνειο. Χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτες».

«Πριν από τρία χρόνια ο δήμαρχος υποσχόταν πως τα σχολεία θα ήταν η προτεραιότητά του. Μιλούσε για διαδικασίες fast track και για προσωπική του εποπτεία. Σήμερα αρνείται ακόμη και να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά, η “προτεραιότητα” του δημάρχου δεν φτάνει ούτε στην ημερήσια διάταξη», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης «Αθήνα Ψηλά».