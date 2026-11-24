Η πρωτοβουλία της Ελλάδας και τεσσάρων ακόμη χωρών για το μεταναστευτικό, οι πρώτες επιστροφές την άνοιξη του 2027 και η πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η κοινή διακήρυξη στη Βιέννη, με την οποία πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσαν επισήμως ότι η Ρουάντα επελέγη ως η χώρα στην οποία σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τον πρώτο κοινό ευρωπαϊκό κόμβο επιστροφών μεταναστών εκτός Ε.Ε., άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση ενός σχεδίου που βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων. Στις 16 Νοεμβρίου, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία παρουσίασαν από κοινού την πρωτοβουλία τους για τη μεταφορά στην αφρικανική χώρα μεταναστών (όχι προσφύγων), των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι, παρότι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν μπορούν να επιστρέψουν εγκαίρως στις χώρες καταγωγής τους.

Το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει οι πέντε κυβερνήσεις προβλέπει οριστικοποίηση και υπογραφή της συμφωνίας με τη Ρουάντα στις αρχές του 2027, έναρξη των πρώτων πιλοτικών μεταφορών την άνοιξη και σταδιακή ανάπτυξη του μηχανισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν η Ελλάδα θα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Αθήνα συμμετέχει από την αρχή στο Core Group, στον στενό πυρήνα των πέντε χωρών που ανέλαβε την επεξεργασία του σχεδίου και τις επαφές με τη Ρουάντα. Η συμμετοχή της έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστευτικών ροών, συνδιαμορφώνει πλέον με τέσσερις ισχυρούς ευρωπαϊκούς εταίρους τους όρους ενός νέου μηχανισμού επιστροφών, από τις διαδικασίες μεταφοράς έως τη χρηματοδότηση και τις νομικές εγγυήσεις.

Διμερής συνάντηση

Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτυπώθηκε και στη διμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, και του υπουργού Εσωτερικών της Ρουάντα, Βίνσεντ Μπιρούτα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του κέντρου, οι διαδικασίες υποδοχής των μεταναστών, το νομικό πλαίσιο και οι εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το εγχείρημα έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο Θ. Πλεύρης έχει αποκαλύψει εδώ και μήνες ότι εργάζεται για τη δημιουργία κόμβου επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ενστάσεις επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και στη μεταφορά τους σε τρίτη χώρα, ενώ η κυβέρνηση αντιτείνει ότι πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι αποφάσεις επιστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο υπουργός έχει ήδη ζητήσει από τους αρμόδιους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών Γιάννη Πλακιωτάκη (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) και Τάσο Μπαρτζώκα (Δημόσιας Διοίκησης) να ορίσουν συνεδρίαση προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι βουλευτές για τη συμφωνία που προωθείται, για τον ρόλο της Ελλάδας και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στόχος

Η βασική επιδίωξη της Αθήνας είναι να αντιμετωπίσει το σημαντικό χάσμα μεταξύ αποφάσεων επιστροφής και πραγματικών απομακρύνσεων. Σύμφωνα με τον Θ. Πλεύρη, μόλις περίπου το 20% των μεταναστών που οφείλουν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη επιστρέφει τελικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι χώρες καταγωγής αρνούνται να συνεργαστούν ή δημιουργούνται άλλα εμπόδια στη διαδικασία.

Ο υπουργός έχει αναφέρει ότι οι επιστροφές από την Ελλάδα ξεπέρασαν τις 6.000 κατά το τελευταίο δεκάμηνο, ενώ περίπου 3.000 αλλοδαποί βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης με προχωρημένες διαδικασίες επιστροφής.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ύπαρξη μιας εναλλακτικής δυνατότητας απομάκρυνσης από την Ευρώπη θα ενισχύσει και την αποτροπή. Οπως υποστηρίζει, όταν ένας μετανάστης γνωρίζει ότι η απόρριψη του αιτήματος ασύλου μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά του σε τρίτη χώρα, θα έχει ισχυρότερο κίνητρο να επιστρέψει οικειοθελώς στην πατρίδα του. Παράλληλα, οι πέντε χώρες επιδιώκουν να περιορίσουν την πίεση στα συστήματα υποδοχής και τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών.

Κόμβος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στη Ρουάντα θα μεταφέρονται αποκλειστικά μετανάστες για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου στην Ευρώπη, η αίτηση έχει απορριφθεί και έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής. Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, ενώ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Οι μεταφερόμενοι θα λαμβάνουν άδεια διαμονής στη Ρουάντα και θα φιλοξενούνται προσωρινά σε ανοιχτή δομή, με δυνατότητα στη συνέχεια να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, να εργαστούν ή να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους.

Το κόστος των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας θα καλύπτεται από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ προβλέπονται συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και συμβουλευτική συμμετοχή της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης που θα αφορά την τήρηση των κανόνων. Η παρουσία διεθνών οργανισμών στη Ρουάντα έχει βαρύνουσα σημασία για το υπουργείο και συνιστά εγγύηση για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για «φυλακή» αλλά επί της ουσίας για ένα ανοιχτό κέντρο διαμονής ανθρώπων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης.

Το πρώτο κρίσιμο ορόσημο είναι πλέον η συμφωνία με τη Ρουάντα στις αρχές του 2027 και το επόμενο η έναρξη των πιλοτικών επιστροφών την άνοιξη, χρονικό διάστημα που θα συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι κατά την ελληνική προεδρία να έχει αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη ένας μηχανισμός, στη δημιουργία του οποίου η χώρα συμμετείχε από την πρώτη στιγμή.