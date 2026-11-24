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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.

Καλεσμένος στο Kontra 24 ο κ. Σγουρός είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα μας να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να ανέβει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να λυθεί το κυκλοφοριακό». Ο ίδιος δήλωσε: «Αν ψηφίσουν έστω και το 80% του προγράμματός μας, δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι».

Σχολιάζοντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα ο κ. Σγουρός ανέφερε: «Οι θεατρικές παραστάσεις γυρίζουν ανάποδα».

Ερωτηθείς για την πορεία του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Σγουρός δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πληρώνει τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019, ενώ πλέον με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει καταφέρει να κλείσει τις παλιές πληγές του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια ο κ. Σγουρός διαφώνησε ρητά με τη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για «κολλημένη βελόνα» σχετικά με την δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος.

Τέλος, ο κ. Σγουρός δήλωσε αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ «θα πάρει τα πάνω του από τον καινούριο χρόνο».