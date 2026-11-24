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Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα (Τρίτη 24/11) ο 63χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας της 61χρονης συζύγου του, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην Ακρόπολη.

Ο κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του, καθώς ζήτησε να οριστεί δικός του τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε μία προσπάθεια, όπως όλα δείχνουν, να αμφισβητήσει τα συμπεράσματα της εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.

Αποκαλυπτικά τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της 61χρονης, πάντως, είναι αποκαλυπτικά για τον μαρτυρικό θάνατο που βρήκε η γυναίκα στα χέρια του συζύγου της.

Στη σορό του θύματος εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες, όπως και κατάγματα στα πλευρά.

Ορισμένες από τις κακώσεις φέρονται να προϋπήρχαν της δολοφονικής επίθεσης, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη προηγούμενης σωματικής κακοποίησής της.

Ο ίδιος ο φονιάς της 61χρονης αρνείται ότι στραγγάλισε την σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα «δείχνει» ως αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας τον στραγγαλισμό. Ο δράστης, όπως εκτιμάται, της έκλεισε το στόμα, την καταπλάκωσε με το σώμα του και την στραγγάλισε με τα χέρια του.

Ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή και για τα κατάγματα στα πλευρά της συζύγου του. Όπως φέρεται να υποστήριξε κατά την προανακριτική διαδικασία, αυτά προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), επιχειρώντας, δήθεν, να την επαναφέρει, αφού προηγουμένως την είχε χτυπήσει με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πότε και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν οι κακώσεις στο σώμα της 61χρονης.

«Μου επιτέθηκε», ισχυρίζεται ο δράστης

Ο δράστης υποστηρίζει ότι της δολοφονίας προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ τους, προκαλώντας με τον ισχυρισμό του ότι το θύμα είχε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του.

Φέρεται, συγκεκριμένα, να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «μου επιτέθηκε, της έδωσα γροθιά», ενώ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε «εν βρασμώ ψυχής».

Ο δολοφόνος της 61χρονης υποστηρίζει, παράλληλα, ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονες εξάρσεις και βίαιες αντιδράσεις, ενώ παρακολουθούνταν από γιατρό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, η 61χρονη είχε φτάσει να ζυγίζει μόλις 39 κιλά.

Την σκότωσε και κάλεσε την Αστυνομία

Η νέα γυναικοκτονία συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, στην Ακρόπολη.

Ο 63χρονος δράστης ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, καλώντας το 100 και αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του και πως εκείνη δεν αντιδρούσε. Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό.

Αρχικά ο 63χρονος συνταξιούχος ασφαλιστής αυτοκινήτων προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε την σύζυγό του στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις της.

«Την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε αναίσθητη. Το τελευταίο διάστημα είχε ψυχολογικά προβλήματα, με πολλές εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα», ισχυρίστηκε.

Οι μαρτυρίες γειτόνων του ζευγαριού

Γείτονες του ζευγαριού δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά βίας μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τους γείτονες, η γυναίκα είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Το περιστατικό φέρεται να της προκάλεσε μεγάλο σοκ, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία της, κλείστηκε στο σπίτι και άρχισε να παρακολουθείται από ψυχίατρο. Πέρυσι, μάλιστα, έχασε και τη μητέρα της, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση.

Η αδελφή της γυναίκας περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το θύμα τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας ότι δεν είχε ενδείξεις πως υπήρχαν βίαια περιστατικά μεταξύ του ζευγαριού, ενώ διαψεύδει τους προκλητικούς ισχυρισμούς του δράστη ότι δήθεν βρισκόταν σε αυτοάμυνα.