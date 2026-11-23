Νέα αναβολή στην απολογία του έλαβε ο 61χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του στην Ακρόπολη, καθώς ζήτησε τον ορισμό δικού του τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να αμφισβητήσει τα συμπεράσματα της εξέτασης.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται ότι στραγγάλισε τη σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αιτία θανάτου της 61χρονης ήταν ο στραγγαλισμός. Στη σορό της γυναίκας εντοπίστηκαν, επίσης, πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες, καθώς και κατάγματα στα πλευρά.

Μετά το νέο αίτημά του, ο 61χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Τρίτη (24/11), ώστε να έχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή και να εξεταστούν τα ευρήματα από τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Τα σπασμένα πλευρά και ο ισχυρισμός για την ΚΑΡΠΑ

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχουν τα τραύματα που καταγράφηκαν στη σορό της 61χρονης. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ορισμένες κακώσεις φέρονται να προϋπήρχαν του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατό της, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη προηγούμενης σωματικής κακοποίησης.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για τα κατάγματα στα πλευρά της συζύγου του. Όπως φέρεται να υποστήριξε κατά την προανακριτική διαδικασία, αυτά προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στην προσπάθειά του να την επαναφέρει, αφού προηγουμένως την είχε χτυπήσει και εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πότε και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν οι κακώσεις.

Ρίχνει την ευθύνη στη σύζυγό του για όσα συνέβησαν

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει τα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, ο 61χρονος επικαλείται έναν έντονο καβγά με τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε επιθετική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, «μου επιτέθηκε, της έδωσα γροθιά», ενώ υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, κάνοντας λόγο για «εν βρασμώ ψυχής».

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονες εξάρσεις και βίαιες αντιδράσεις, ενώ παρακολουθούνταν από γιατρό. Στους ισχυρισμούς του περιλαμβάνεται, επίσης, η αναφορά ότι η γυναίκα είχε φτάσει να ζυγίζει μόλις 39 κιλά.