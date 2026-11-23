Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Κοροίβου Αμαλιάδας προχώρησε σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία, σε ματς στη Ναύπακτο.

Όπως αναφέρει το patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Κοροίβου με την αντίστοιχη ομάδα της Ομόνοιας Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φίλαθλος της Ομόνοιας, φέρεται να έριξε με αεροβόλο όπλο που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια κατά της αρχηγού της ομάδας του Κοροίβου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ της αναμέτρησης.

Ως προς το αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Κοροίβου γνώρισε την πρώτη της ήττα στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι με σκορ 3-2.

Και οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη με τρομερές ανατροπές σε όλα τα σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση του Κοροίβου για το περιστατικό

«Την πρώτη της ήττα γνώρισε η ομάδα μας στην 4η Αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην Ομόνοια Ναυπάκτου με σκορ 3-2. Και οι δύο ομάδες έδωσαν μια γενναία μάχη με τρομερές ανατροπές σε όλα τα σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια,η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο. Κρίμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά σε αθλητικές διοργανώσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κόροιβος.

Καταγγελία και για τον διαιτητή

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η αρχηγός του Κοροίβου απευθύνθηκε στον διαιτητή, στον οποίο έδειξε ένα από τα πλαστικά σφαιρίδια που την είχαν χτυπήσει. Σύμφωνα με την καταγγελία της ομάδας, ο διαιτητής το πέταξε, αλλά υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Κοροίβου, οπότε και το περιστατικό καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.

Από την πλευρά της, η Ομόνοια Ναυπάκτου αναζητά στοιχεία για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Παρέμβαση της ΕΣΠΕΠ για το περιστατικό

Τέλος, η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει άμεσα την καταγγελία, ζητώντας έγγραφες εξηγήσεις από τα δύο σωματεία, περιγραφή των γεγονότων από την αθλήτρια, καθώς και μαρτυρίες από τους προπονητές και τα μέλη των πάγκων.

Παράλληλα, θα ζητήσει τη διατήρηση και διάθεση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, ενώ θα εξετάσει το φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις των διαιτητών.

Η Ένωση καταδίκασε κάθε μορφή βίας και επικίνδυνης συμπεριφοράς στους αθλητικούς χώρους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ:

«Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ), με αφορμή τη δημοσιοποίηση καταγγελίας για περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να δέχθηκε πλαστικά σφαιρίδια αθλήτρια του Κοροίβου Αμαλιάδας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ομόνοια Ναυπάκτου, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της και ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΠΕΠ θα ζητήσει εγγράφως:

– Από τα δύο εμπλεκόμενα σωματεία, αναλυτική ενημέρωση και εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.

– Από την αθλήτρια που φέρεται να δέχθηκε τα σφαιρίδια, έγγραφη περιγραφή των γεγονότων.

– Από τους προπονητές και τα υπόλοιπα μέλη των πάγκων των δύο ομάδων, τις δικές τους έγγραφες αναφορές και μαρτυρίες.

– Από τους αρμόδιους διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διατήρηση και διάθεση, μέσω των νόμιμων διαδικασιών, τυχόν διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του γηπέδου.

Παράλληλα, θα εξεταστούν το φύλλο αγώνα, οι εκθέσεις των διαιτητών και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων.

Η ΕΣΠΕΠ θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η Ένωση καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή επικίνδυνης συμπεριφοράς στους αθλητικούς χώρους, ανεξάρτητα από την έκταση των συνεπειών της.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές, όταν εκδηλώνονται από μια μικρή μερίδα φιλάθλων, δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στον αθλητισμό. Αντίθετα, πλήττουν τις αξίες του, υπονομεύουν την ασφάλεια των αθλητών και των αθλητριών και, τελικά, προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στα ίδια τα σωματεία που οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι υποστηρίζουν.

Τα σωματεία και οι πραγματικοί φίλαθλοι καταβάλλουν καθημερινά σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσουν ζωντανό και να αναπτύξουν το άθλημα. Οι προσπάθειες αυτές δεν μπορεί να απαξιώνονται από μεμονωμένες ανεύθυνες συμπεριφορές.

Τα γήπεδα πρέπει να αποτελούν χώρους ασφάλειας, σεβασμού, ευγενούς άμιλλας και αθλητικής παιδείας.

Η ΕΣΠΕΠ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτές τις αρχές, με σεβασμό σε όλα τα σωματεία και με μοναδικό γνώμονα την προστασία των αθλητών, των αθλητριών και του ίδιου του αθλήματος.»