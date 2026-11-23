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Τραγωδία στον Τύρναβο, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία επί της οδού Δωδώνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

https://www.youtube.com/watch?v=ORkCvdRG7zI