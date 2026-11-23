Επιμένει στο ζήτημα της παράδοσης της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου στη Βουλή ή τον Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μετά την ένταση προκάλεσε η ανάρτησή του.

«Εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα», δήλωσε σήμερα ο Χάρης Δούκας απαντώντας στο σχετικό ερώτημα που του έθεσε ο Δημήτρης Τάκης στον ρ/σ Alpha. Ο ίδιος επικαλέστηκε σειρά δημοσιευμάτων και εξ αυτού του λόγου τοποθετήθηκε. «Θεωρώ ότι πρέπει σ’ αυτά τα θέματα που είναι κορυφαία, δεν είναι κομματικά ούτε εσωκομματικά, αλλά είναι θέματα βαθιά δημοκρατικά, να μπορούμε μέσα σ’ ένα δημοκρατικό κόμμα να λέμε την άποψή μας», πρόσθεσε.

Υποστηρίζοντας ότι «την ίδια άποψη έχουν και πολλοί άλλοι σύντροφοί μου στο ΠΑΣΟΚ», ο Χάρης Δούκας επέμεινε ότι η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου «είναι το σύμβολο, που δεν ανήκει σε κανέναν». «Είναι το έμβλημα της πορείας του Πολυτεχνείου, και βεβαίως πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε στη Βουλή των Ελλήνων είτε στον ΣΦΕΑ. Νομίζω ότι πάρα πολλοί συμφωνούν, πιο πολλοί ίσως και στον χώρο μου, για τον ΣΦΕΑ», είπε ο Χάρης Δούκας. «Να είναι εκεί, και όχι σε σεντούκια ή και σε θυρίδες τραπεζών, όπως και διαβάζω», πρόσθεσε. «Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτή είναι η κεντρική πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή διαφωνεί. Συμφωνεί κάποιος αυτή τη στιγμή, εδώ και 50 χρόνια η αιματοβαμμένη σημαία να είναι σε θυρίδες τραπεζών ή σε σεντούκια δεν ξέρω κι εγώ ποιανού;». διερωτήθηκε. «Ή να είναι σ’ έναν χώρο δημόσιο, να μπορεί κανείς να τη βλέπει και να πηγαίνει κάθε φορά στο Πολυτεχνείο, να την παίρνουμε και να ‘ναι στην κορυφή της πορείας; Νομίζω ότι είναι ένα θέμα βαθιά δημοκρατικό», πρόσθεσε ο Χάρης Δούκας για να προσθέσει: «Ανοιχτά κι εγώ λέω την άποψή μου και ξαναλέω ότι δεν έχει καμία κομματική ή εσωκομματική διάσταση».

Αναφερόμενος, λοιπόν, στην ανάρτησή που έκανε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάρης Δούκας είπε: «΄Εκανα μία πρόταση για ένα εθνικό σύμβολο, για το οποίο υπάρχει ένας προβληματισμός 50 και πλέον χρόνια, θέλοντας να συμβάλλω θετικά στη συζήτηση. Θεωρούσα, λοιπόν, και εξακολουθώ να θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική εξέλιξη». «Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι απλώς για δημιουργούν εσωκομματικές διαδικασίες και εντυπώσεις, για να αποφεύγουμε την ουσία: ότι εδώ και 50 χρόνια το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα», πρόσθεσε. «Μου λένε κάποιοι ‘στο φοιτητικό κίνημα να πάει»’. Μα δεν υπάρχει Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ)!», υπογράμμισε για να αποσαφηνίσει: «Άμα υπήρχε ΕΦΕΕ, δηλαδή κεντρικό όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών, βεβαίως θα μπορούσε να πάει εκεί». «Επειδή όμως δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι σε θυρίδες τραπεζών. Πρέπει να βρίσκεται στον ΣΦΕΑ ή στη Βουλή και να ηγείται πάντα της πορείας του Πολυτεχνείου», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.