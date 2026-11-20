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Τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο παράδοσης της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου στο ΠΑΣΟΚ εκφράζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, «ούτε στο κόμμα που ανήκω», αλλά στον ελληνικό λαό.

Διατυπώνει δε την πρόταση η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί «εκεί όπου πραγματικά ανήκει», δηλαδή στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό.

Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία.

Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία.

Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».