Στη Σύρο επέστρεψε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, το περασμένο καλοκαίρι στο νησί, μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο έγινε δεκτό και κατόπιν εντολής της αρμόδιας ανακρίτριας, θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, η οποία αναμένεται να ορισθεί εντός του 2027.

Ο κατηγορούμενος, που θα διαμείνει σε νέο σπίτι με την σύζυγό του στη Σύρο, μίλησε στην εκπομπή LiveNews, εκφράζοντας την ικανοποίησή του μετά την επιστροφή στο σπίτι του, όπου θα παραμείνει με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

«Είμαι καλά, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Δεν είναι η ώρα να πω κάτι. Ευχαριστώ για την κατανόηση», λέει στην εκπομπή. Σε ερώτηση εάν είναι ανακουφισμένος που επέστρεψε στο σπίτι του, είπε: «Μια χαρά, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση».

Από την οικογένεια της 42χρονης διασώστριας διαμηνύουν ότι σέβονται την απόφαση της δικαιοσύνης, ωστόσο, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο και να προσβάλλουν αυτή τη δικαστική απόφαση.

Το σκεπτικό της αποφυλάκισης

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι η ανακρίτρια δεν έχει κάποιο νέο στοιχείο για την υπόθεση, ενώ η κατηγορία σε βάρος του 41χρονου παραμένει ως έχει.

Σύμφωνα, πάντως, με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος έδειξε μία πολύ καλή διαγωγή μέσα στις φυλακές και δεν είναι ύποπτος φυγής, καθώς ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και οι αρχές γνωρίζουν την έδρα του.

Οι περιοριστικοί όροι

Ως προς τους περιοριστικούς όρους που συνοδεύουν την αποφυλάκισή του, οι σημαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι:

Ο 41χρονος, αντί να βρίσκεται ως προσωρινά κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα, θα πρέπει να παραμένει εντός ορισμένης κατοικίας με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»). Το λεγόμενο «βραχιολάκι» είναι μια αδιάβροχη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης, το οποίο τοποθετείται μόνιμα στο σώμα του επιτηρούμενου προσώπου, ώστε να ελέγχεται η παρουσία η οι μετακινήσεις του, καθώς συνδέεται με κέντρο ελέγχου της Αστυνομίας.

Επίσης, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη περίμετρος και ώρες εξόδου για την εκτός κατοικίας παρουσία του. Συγκεκριμένα, ο 41χρονος έχει δικαίωμα να βρίσκεται καθημερινά από τις 7 π.μ. έως τις 7.μ.μ. σε περίμετρο εντός 1χλμ έξω από την κατοικία του.