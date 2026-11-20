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Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι έχοντας ως ορμητήρια δωμάτια ξενοδοχείου στην Ομόνοια, προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2026, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 25, 36 και 50 ετών, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 76,5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, η προέλευση των οποίων διερευνάται, καθώς και το χρηματικό ποσό των 575 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άγιου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 16-11-2026, -3- αλλοδαποί, ηλικίας 25, 36 και 50 ετών, διακινητές ναρκωτικών ουσιών με ορμητήρια δωμάτια ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 16-11-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν τον 36χρονο στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 59 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άγιου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άγιου Παντελεήμονα μετέβησαν στο ξενοδοχείο, όπου διέμενε ο 36χρονος και αφού εντόπισαν τους έτερους κατηγορούμενους, τους συνέλαβαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ενώ επιπλέον στην κατοχή του 50χρονου βρέθηκε και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν ανωτέρω αστυνομικοί εντός των δωματίων τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16,5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

7 ναρκωτικά δισκία,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

17 ηλεκτρονικά ρολόγια,

4 κινητά τηλέφωνα,

2 tablet,

2 φωτογραφικές μηχανές,

συσκευή drone καθώς και

το χρηματικό ποσό των -575- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.