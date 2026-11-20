Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Βερολίνο, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, στο περιθώριο της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Την ώρα που ο Ντε Βέβερ παραχωρούσε δηλώσεις σε δημοσιογράφους, ο Έντι Ράμα τον πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω και τον αγκάλιασε, διακόπτοντας για λίγα δευτερόλεπτα τη συζήτηση.

Η αντίδραση του Βέλγου πρωθυπουργού ήταν απολαυστική. Χωρίς καν να γυρίσει για να δει ποιος τον αγκάλιασε, σχολίασε με απόλυτη ψυχραιμία: «Αυτός θα είναι ο Αλβανός. Πάντα έρχεται από πίσω».

Η ατάκα προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, ενώ ο Ράμα συνέχισε τον δρόμο του, αφήνοντας τον Βέλγο ομόλογό του να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Albanian Prime Minister Edi Rama hugs Belgian Prime Minister Bart De Wever from behind before joking: “That must be the Albanian guy. He always comes from behind.” https://t.co/1RhdU7idWy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 20, 2026

Η απρόσμενη αγκαλιά που έκλεψε την παράσταση στη σύνοδο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (19/11) και καταγράφηκε από τις κάμερες, με το βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Σύμφωνα με το αλβανικό BalkanWeb και την Economic Times, η αυθόρμητη κίνηση του Ράμα και το αφοπλιστικό σχόλιο του Ντε Βέβερ αποτέλεσαν μια ευχάριστη παρένθεση στις επίσημες συζητήσεις.

Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στη γερμανική πρωτεύουσα για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου ευρωπαϊκές χώρες συζήτησαν τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και τις εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον της χώρας.

Μέσα στο βαρύ κλίμα των διαβουλεύσεων για τον πόλεμο, η απρόσμενη αγκαλιά του Αλβανού πρωθυπουργού και η ετοιμόλογη αντίδραση του Βέλγου ομολόγου του πρόσφεραν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συνόδου.