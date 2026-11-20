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Από θαύμα αποφεύχθηκε μια τραγωδία στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ της δυτικής Ουκρανίας, όταν ρωσικός πύραυλος διαπέρασε τη στέγη κατοικίας και κατέληξε στο εσωτερικό της, χωρίς να εκραγεί, κατά τη διάρκεια της μαζικής αεροπορικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Μόσχα την Παρασκευή (20/11).

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού, με ένα μεγάλο τμήμα του πυραύλου να βρίσκεται μέσα στην κατοικία, ανάμεσα σε συντρίμμια και οικοδομικά υλικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της κοινότητας Μπούρστιν, στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο πύραυλος δεν εξερράγη και ότι δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

Ο πύραυλος πέρασε μέσα από τη στέγη

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Suspilne και τις πληροφορίες που μετέδωσε το Mezha, ο πύραυλος έπληξε ιδιωτική κατοικία στο χωριό Ζαντνιστριάνσκε, στην κοινότητα Μπούρστιν.

Ο εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Χορούνζι, επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος διαπέρασε τη στέγη του σπιτιού, αλλά δεν εξερράγη.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι απομάκρυναν δύο ανθρώπους από την κατοικία, ενώ ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ουκρανικής αστυνομίας ανέλαβαν τον έλεγχο του επικίνδυνου αντικειμένου.

Από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Το βίντεο, που αναδημοσιεύτηκε μεταξύ άλλων από τον λογαριασμό Visegrád 24 στην πλατφόρμα X, δείχνει το εσωτερικό μιας κατεστραμμένης κουζίνας, με τμήμα του πυραύλου να έχει εισχωρήσει στον χώρο.

Η εικόνα αποτυπώνει πόσο κοντά βρέθηκαν οι ένοικοι σε μια ενδεχομένως πολύ σοβαρότερη καταστροφή, καθώς η κεφαλή του πυραύλου δεν πυροδοτήθηκε.

In Ukraine’s Ivano-Frankivsk region, a Russian missile pierced the roof of a residential building and miraculously failed to explode inside. https://t.co/y0KAiaEuKx — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

Ζημιές σε κατοικίες και δύο άνθρωποι με οξεία αντίδραση στο στρες

Η επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Σβιτλάνα Ονίστσουκ, ανακοίνωσε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες δύο διαφορετικών κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, επλήγη πολυκατοικία στην κοινότητα Χάλιτς και ιδιωτική κατοικία σε χωριό της κοινότητας Μπούρστιν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή σωματικά τραυματίες στην περιφέρεια, ωστόσο δύο κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια εξαιτίας οξείας αντίδρασης στο στρες.

Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων από τα πληγέντα κτίρια, ενώ ειδικά συνεργεία εξέτασαν τις ζημιές και αναζήτησαν επικίνδυνα υπολείμματα πυρομαχικών.

Μαζική ρωσική επίθεση και πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, η οποία έπληξε, μεταξύ άλλων, ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ, οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής, τις οποίες οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, στην επιχείρηση αντιμετώπισης των συνεπειών της επίθεσης συμμετείχαν 61 διασώστες και 20 οχήματα ειδικού εξοπλισμού.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέρανε η απειλή νέων ρωσικών πληγμάτων, καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν ενώ εξακολουθούσε να υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των επιθέσεων.

Παράλληλα, στην περιφέρεια επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν ύποπτα αντικείμενα ή υπολείμματα πυραύλων και drones και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στην Ουκρανία, ακόμη και όταν ένας πύραυλος δεν εκρήγνυται κατά την πρόσκρουσή του.