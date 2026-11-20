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Σοβαρή ανησυχία προκαλεί στην Πολωνία η παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (20/11), ενώ στην περιοχή διεξάγονται μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις δυτικών χωρών, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να κάνει λόγο για «σκόπιμη πρόκληση» της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Guardian, δύο ρωσικοί πύραυλοι cruise και ένα drone με κινητήρα τζετ φέρεται να κατέπεσαν σε πολωνικό έδαφος. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, επιβεβαίωσε τρεις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση του ΝΑΤΟ, με συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ η πολωνική κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στρατιωτικών και υπηρεσιακών παραγόντων ασφαλείας.

Τουσκ: «Δεν φαίνεται να είναι σύμπτωση»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «σκόπιμη πρόκληση» από τη Ρωσία, συνδέοντας χρονικά τις παραβιάσεις με τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην Πολωνία.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τη Βαρσοβία το Σάββατο (21/11).

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι «δεν φαίνεται να είναι σύμπτωση» το γεγονός ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου σημειώθηκε τη νύχτα πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις.

«Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι επόμενοι μήνες θα θέσουν ασφαλώς μεγάλες προκλήσεις για όλους μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα γεγονότα αποδεικνύουν γιατί η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Βαρσοβία διαθέτει καλύτερη κατανόηση της απειλής που προέρχεται από τη Ρωσία.

Πού εντοπίστηκαν οι πύραυλοι και το drone

Τα περιστατικά αναφέρθηκαν σε τρεις περιοχές της νοτιοανατολικής Πολωνίας: το Νόβι Λιπόβιετς, το Μοουόντιτς και το Ρούντνικ ναν Σάνεμ.

Οι τοποθεσίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 50 έως 100 χιλιομέτρων από τη Νόβα Ντέμπα, όπου διεξάγονται οι στρατιωτικές ασκήσεις.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις από 11 χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας δήλωσε ότι δεν θεωρεί τυχαία τη χρονική σύμπτωση των περιστατικών με τη διεξαγωγή των ασκήσεων.

Οι πολωνικές αρχές κινητοποιήθηκαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η πτώση των αντικειμένων, ενώ δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν σημεία για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

🚨 “There was a bang, and black smoke rose above the forest”: Polish residents describe the Russian missile strike Аccording to Аndrzej Bоrоwiec, the mayor of Aleksandrów, a large object about seven meters long crashed just 400 meters from his hоme at аround 6:40 a.m. “My wife and I were making coffee when suddenly there was a loud bang. The blast hit the windows and the building. We ran out onto the balcony and saw black smoke rising above the fоrest, like оne big mushroom,” he told Reuters. Scattered metal debris and a crater about seven meters long were fоund at the crash site. Pоlice and firefighters cordoned off the area. Poland’s Defense Ministry оfficially confirmed that three Russian objects had fallen on Polish territory: a Kh-101 cruise missile near Nowy Lipowiec, another missile in Rudnik nаd Sanem, and a jet-powered drone in Mołodycz. — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026

Ρούτε: «Επικίνδυνο περιστατικό, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τουσκ για τις σοβαρές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν ως απάντηση στο περιστατικό.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην Πολωνία και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να αμυνόμαστε», τόνισε.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε την κατάσταση «ξεκάθαρα επικίνδυνη», συνδέοντάς την με τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις και επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend. This incident is clearly dangerous – a consequence of Russia’s ongoing war against Ukraine. I condemn Russia’s attacks as well as its ongoing war. We continue to stand united as Allies and will continue to support Ukraine — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 20, 2026

Η αντίδραση της Βρετανίας

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία για τις στρατιωτικές ασκήσεις, χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου «πολύ σοβαρή».

Σε ανάρτησή του στο X, σημείωσε ότι οι συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας γίνονται αισθητές όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά ολοένα περισσότερο και στις γειτονικές χώρες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται αλληλέγγυο στους συμμάχους του», ανέφερε.

I have just arrived in Poland and seen the statement made by my friend @KosiniakKamysz about Russian violations of Polish airspace. This is very serious and I will meet Polish friends shortly. The impact of Russia’s illegal war is being felt across Ukraine and increasingly in neighbouring countries. The UK stands in solidarity with our allies. — Wes Streeting (@wesstreeting) November 20, 2026

Επτά βομβαρδιστικά, 98 πύραυλοι cruise και περισσότερα από 500 drones

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υποστράτηγος Ιρένεους Νόβακ, διοικητής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν έως και 11 αντικείμενα που θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν κίνδυνο για τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία χρησιμοποίησε επτά βομβαρδιστικά αεροσκάφη και εκτόξευσε 26 πυραύλους cruise Kalibr, 72 πυραύλους cruise Kh-101 και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που επικαλέστηκε, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ουκρανίας. Απολύτως όλοι οι στόχοι ήταν συνηθισμένες πολιτικές υποδομές, πράγματα που κυριολεκτικά συντηρούν τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι προχώρησε στην επίθεση μετά τις, όπως τις χαρακτήρισε, «αδύναμες συναντήσεις» του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Η Ρωσία προσπαθεί να αντισταθμίσει τη στρατιωτική και διπλωματική της αδυναμία με αυτού του είδους την τρομοκρατία», υποστήριξε.

Εκκενώθηκε προσωρινά ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρζεσόφ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και η κατάσταση στο αεροδρόμιο Ρζεσόφ-Γιασιόνκα, έναν σημαντικό διεθνή αεροπορικό κόμβο, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης ως βασικό σημείο διέλευσης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκκενώθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Μετά τα περιστατικά, ο Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλής του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Ουκρανία: «Η ρωσική επιθετικότητα απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, προειδοποίησε ότι οι νέες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου αποδεικνύουν πως οι κίνδυνοι από τη ρωσική επιθετικότητα δεν περιορίζονται στην ουκρανική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, οι ενέργειες της Μόσχας αποτελούν απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη και τη διατλαντική κοινότητα.

Ο Σιμπίχα σημείωσε ότι, ενώ η Ρωσία επιχειρεί να ανοίξει συζητήσεις για μια «νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης», οι πύραυλοι και τα drones της υπονομεύουν άμεσα την υπάρχουσα ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας.

«Το πρώτο βήμα για την ενίσχυσή της θα ήταν πιθανότατα να σταματήσουν τέτοιου είδους επιθέσεις», υπογράμμισε.

Προηγούμενες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου

Η Πολωνία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες για τον κίνδυνο νέων περιστατικών ασφαλείας, εκφράζοντας φόβους για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο του 2026, ένας ρωσικός πύραυλος cruise Kh-101 κατέπεσε στην περιφέρεια Λούμπλιν, αφού παρέκκλινε από την πορεία του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τον Ντόναλντ Τουσκ να προειδοποιεί τότε ότι η χώρα βρισκόταν «πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2022, ένας ρωσικός πύραυλος Kh-55 είχε καταπέσει κοντά στο Μπίντγκοστς, σε απόσταση μεγαλύτερη των 480 χιλιομέτρων από την ουκρανική επικράτεια, αν και εντοπίστηκε μόλις στις αρχές του 2023.

Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τον κίνδυνο επέκτασης των συνεπειών του πολέμου σε χώρες του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.