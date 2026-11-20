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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το evia online, μία νταλίκα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της και βγήκε από τον δρόμο.

Ο οδηγός παρέμενε εγκλωβισμένος, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί και εθελοντές.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Π.Υ.,υο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45.

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρύστου,καθώς και Εθελοντές.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν με χρήση διασωστικών εργαλείων τον 57 χρονο ,ο οποίος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.