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Να περάσουν στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας» και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Ρωσία κάλεσε τους Ουκρανούς ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια ακόμη προσπάθεια να παρουσιάσει την προσέγγιση με τη Μόσχα ως κοινό συμφέρον των δύο λαών, την ώρα που ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (20/11), μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, έναν καλλιτέχνη που έχει ταχθεί επανειλημμένα και δημόσια στο πλευρό του Κρεμλίνου.

Η επιλογή του συνομιλητή δεν περνά απαρατήρητη. Ο βραβευμένος με δύο Χρυσούς Φοίνικες σκηνοθέτης έχει υπερασπιστεί τον Πούτιν, έχει υποστηρίξει τις ρωσικές θέσεις για την Ουκρανία και έχει καταγγείλει τη Δύση για τη στάση της απέναντι στη Μόσχα.

«Ελάτε στη δική μας πλευρά»: Το κάλεσμα του Πούτιν στους Ουκρανούς

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των UA News και Modern.az, ο Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς να σκεφτούν το μέλλον των παιδιών τους και να επιδιώξουν την ένωση των δυνάμεών τους με τη Ρωσία, παρά τις τραγωδίες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

«Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας την επιλογή αυτή ως τη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Η αναφορά στις «σημερινές τραγωδίες» αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς προέρχεται από τον πρόεδρο της χώρας που εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι δύο λαοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους εάν συνεργάζονταν, ενώ διευκρίνισε ότι η ένωση την οποία περιγράφει δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους.

Παράλληλα, επανέλαβε την κατηγορία ότι η Δύση επιδιώκει να αποδυναμώσει τη Ρωσία και την Ουκρανία, υποτάσσοντας τους λαούς τους στα δικά της συμφέροντα.

Στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι εθνικιστικές δυνάμεις κατέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο και ότι οι πολιτικές τους οδήγησαν τη χώρα σε δημογραφική και βιομηχανική παρακμή.

Πρόκειται για ισχυρισμούς που επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια το Κρεμλίνο, επιχειρώντας να αποδώσει την ευθύνη της σύγκρουσης στην ουκρανική ηγεσία και στις δυτικές χώρες, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι εκείνη που ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή.

Εκκλήσεις για ενότητα την ώρα που η Ουκρανία μετρά νεκρούς

Το κάλεσμα του Πούτιν για κοινό μέλλον των δύο λαών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ουκρανικό UA News, οι ρωσικές επιθέσεις της 20ής Νοεμβρίου προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 28.

Έξι από τους νεκρούς καταγράφηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας ύδρευσης Kyivvodokanal.

Οι επιθέσεις έπληξαν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατοικίες, εμπορικά κτίρια και άλλες υποδομές, ενώ στην περιφέρεια της Οδησσού περίπου 41.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από πλήγμα σε εγκατάσταση της ενεργειακής εταιρείας DTEK.

Έτσι, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος καλεί τους Ουκρανούς να αντιμετωπίσουν τη Μόσχα ως τη «δική τους πλευρά», οι κάτοικοι της χώρας εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες των ρωσικών βομβαρδισμών.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Από τους Χρυσούς Φοίνικες στη δημόσια υπεράσπιση του Πούτιν

Ο άνθρωπος στον οποίο παραχώρησε τη συνέντευξη ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι ένας πολιτικά ουδέτερος συνομιλητής.

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα, δημιουργός των ταινιών «Ο Μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για δουλειές» και «Underground», έχει διακριθεί δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Ωστόσο, η καλλιτεχνική του αναγνώριση συνοδεύεται εδώ και χρόνια από έντονες πολιτικές τοποθετήσεις υπέρ της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί ερμηνεία τρίτων, αλλά καταγράφεται στις ίδιες τις δημόσιες δηλώσεις του.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El Independiente, τον Φεβρουάριο του 2024, ο Κουστουρίτσα δήλωσε ευθέως ότι υποστηρίζει τον Πούτιν επειδή θεωρεί πως αυτή είναι η λογική επιλογή. Στην ίδια συνέντευξη χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κακό ηθοποιό και κακό πρόεδρο.

Η πολιτική του ταύτιση με τον Ρώσο πρόεδρο, πάντως, είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα.

Το 2016, ο Κουστουρίτσα είχε υποστηρίξει ότι η ταινία του «On the Milky Road» αποκλείστηκε από το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών εξαιτίας των φιλορωσικών του θέσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian εκείνης της περιόδου, ο σκηνοθέτης απέδιδε την απόφαση σε πολιτικές παρεμβάσεις, παρότι είχε καταθέσει την ταινία του εκπρόθεσμα.

Ο ίδιος επέμενε ότι η καθυστέρηση δεν ήταν ο πραγματικός λόγος της απόρριψης και εξέφραζε την υποψία ότι είχε δοθεί εντολή να μη γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Δεν παρουσίασε, ωστόσο, αποδείξεις που να τεκμηριώνουν την καταγγελία του.

Ο Κουστουρίτσα είχε επίσης υποστηρίξει τις ρωσικές πολιτικές στην Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στις ουκρανικές αρχές.

Η διαχρονική αυτή στάση εξηγεί γιατί η συνέντευξη του Πούτιν στον Σέρβο δημιουργό έχει και σαφή πολιτική διάσταση, πέρα από τον κινηματογραφικό της χαρακτήρα.

Μια συνέντευξη χωρίς πολιτικές αποστάσεις από το Κρεμλίνο

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε για ντοκιμαντέρ του Κουστουρίτσα αφιερωμένο στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 ετών του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν είχε παραχωρήσει τη συνέντευξη πριν από το πρόσφατο ταξίδι του στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Vedomosti, ο Πεσκόφ περιέγραψε τη συζήτηση ως ιδιαίτερα ουσιαστική, με επίκεντρο τον Πατριάρχη και την πίστη.

Ωστόσο, τα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος αξιοποίησε τη συνέντευξη και για να επαναλάβει τις πολιτικές του θέσεις σχετικά με την Ουκρανία, απευθυνόμενος μάλιστα απευθείας στους πολίτες της.

Το γεγονός ότι επέλεξε να διατυπώσει το κάλεσμά του μέσα από μια συνομιλία με έναν επί χρόνια υποστηρικτή του υπογραμμίζει τον πολιτικό χαρακτήρα της εμφάνισης.

Ο Κουστουρίτσα δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του προς τον Ρώσο πρόεδρο, ούτε έχει επιχειρήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως αμερόληπτο παρατηρητή της σύγκρουσης.

Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη συνέντευξη από μια συνηθισμένη κινηματογραφική παραγωγή: ο Πούτιν απευθύνει ένα πολιτικό μήνυμα προς την Ουκρανία μέσα από το έργο ενός δημιουργού που έχει ήδη ταχθεί δημόσια στο πλευρό του.

Την ίδια ώρα, η αντίφαση παραμένει: ο Ρώσος πρόεδρος μιλά για κοινή ιστορική πορεία με έναν λαό του οποίου η χώρα εξακολουθεί να δέχεται ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις.