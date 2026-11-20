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Ένας 20χρονος μετανάστης στη νοτιοδυτική Γερμανία, κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα μια νοσηλεύτρια προκειμένου εκείνη να μείνει έγκυος και εκείνος να διεκδικήσει το δικαίωμα παραμονής στη χώρα ως πατέρας του παιδιού, αποφεύγοντας την απέλαση.

Η γνωριμία μέσω Instagram

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 20χρονος Γιουσούφτσαν Σ., ένας Τούρκος υπήκοος κουρδικής καταγωγής που αναζητούσε άσυλο, ήρθε σε επαφή μέσω Instagram με μια 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είχε γεννηθεί στην Τουρκία αλλά διέθετε γερμανικό διαβατήριο, και οι δυο τους άρχισαν να περνούν χρόνο μαζί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Γιουσούφτσαν είχε εισέλθει για πρώτη φορά στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, η οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη.

Του δόθηκε εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα, ωστόσο επέστρεψε τον Οκτώβριο του 2024, ζώντας από επιδόματα πρόνοιας και εμφανίσεις ως τραγουδιστής σε γάμους.

Κατά την εισαγγελία, επέλεξε σκόπιμα τη συγκεκριμένη γυναίκα επειδή η απόκτηση παιδιού μαζί της θα μπορούσε να του εξασφαλίσει το δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Ο βιασμός και οι απειλές

Στα τέλη Μαρτίου του 2025, ο κατηγορούμενος φέρεται να θέλησε να κάνουν σεξ, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη βίασε κατ’ εξακολούθηση και η νοσηλεύτρια έμεινε έγκυος.

Ο τραγουδιστής κατηγορείται επίσης ότι την απείλησε πως θα τη μαχαιρώσει μέχρι θανάτου αν αρνηθεί να φέρει την εγκυμοσύνη σε πέρας.

Εξαναγκασμός

Στις 5 Ιουνίου, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Γιουσούφτσαν άρπαξε την έγκυο νοσηλεύτρια από τον καρπό και την έσυρε στο Δημαρχείο του Χάιλμπρον, ώστε να την αναγκάσει να υπογράψει έγγραφα με τα οποία θα αναγνώριζε επίσημα εκείνος την πατρότητα του αγέννητου παιδιού.

Όταν η γυναίκα επιχείρησε να γυρίσει πίσω ενώ περίμεναν στην ουρά, εκείνος τη χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιά, ανέφερε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο.

Παρά τη φερόμενη βία και τον εκφοβισμό, κανείς στο δημαρχείο δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε ότι η νοσηλεύτρια εξαναγκαζόταν να υπογράψει τα έγγραφα.

Μία εβδομάδα αργότερα, η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε όσα είχαν συμβεί. Ο Γιουσούφτσαν συνελήφθη και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.

Heilbronn – Yusufcan S., 20, kommt im Februar 2024 nach Deutschland. Sein Asylantrag gilt als unbegründet, er wird ausgewiesen. Im Oktober 2024 ist er einfach wieder da. Er lebt von Sozialleistungen und tritt nebenbei als Hochzeitssänger auf. Das Ausländeramt droht ihm zweimal die Abschiebung an. Er hat aber einen Plan, sagt die Staatsanwaltschaft. Über Instagram schreibt er eine Krankenschwester mit deutschem Pass an. Als sie nicht mit ihm schlafen will, soll er sie mehrfach vergewaltigt haben. Sie wird schwanger. Ein Kind mit einer Deutschen und er hätte er Anspruch auf einen Aufenthaltstitel. Dann soll er ihr gedroht haben, sie »abzustechen«, falls sie das Kind nicht bekommt. Im Juni 2025 zerrt er sie am Handgelenk ins Heilbronner Rathaus zur Vaterschaftsanerkennung. Als sie in der Warteschlange umdrehen will, schlägt er ihr ins Gesicht. Das Amtsgericht hat ihn zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Jetzt läuft die Berufung. Er will einen Freispruch und behauptet, alles sei einvernehmlich gewesen. Die Frau hat das Kind inzwischen abgetrieben. Ich frage mich, wie ein abgelehnter, ausgewiesener Asylbewerber überhaupt ein zweites Mal hier leben und Sozialleistungen kassieren konnte. — Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) November 19, 2026

Πρωτόδικη καταδίκη

Το Πρωτοδικείο του Χάιλμπρον έκανε δεκτή την κατάθεση της νοσηλεύτριας και καταδίκασε πέρυσι τον 20χρονο σε φυλάκιση τριών ετών και δύο μηνών.

Η ποινή αφορούσε και άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη οπλοκατοχή και ληστεία, ενώ στο μεταξύ η νοσηλεύτρια είχε προχωρήσει σε διακοπή της κύησης, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι χτύπησε τη νοσηλεύτρια στο πρόσωπο με γροθιά, ενώ έχει επίσης αποδεχθεί την παράνομη κατοχή όπλου και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Η αναμενόμενη απόφαση

Τόσο η εισαγγελία όσο και η υπεράσπιση άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ο Γιουσούφτσαν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με δίκη σε δεύτερο βαθμό στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Χάιλμπρον, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στα νοτιοδυτικά της Γερμανίας.

Η εισαγγελία ζητεί αυστηρότερη ποινή φυλάκισης, ενώ ο κατηγορούμενος ζητεί την αθώωσή του για την κατηγορία του βιασμού.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του τον Φεβρουάριο.