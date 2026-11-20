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Μπαράζ σκληρών προειδοποιήσεων εξαπολύει το Ιράν προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, διαμηνύοντας ότι το πυραυλικό της οπλοστάσιο είναι έτοιμο να πλήξει «νέες γεωγραφικές περιοχές», ενώ απειλεί με άμεσα αντίποινα κατά εχθρικών υποδομών σε περίπτωση επίθεσης.

Την ίδια ώρα, κορυφαίο στέλεχος του περιβάλλοντος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον απωλέσει τη διεθνή επιρροή της, επικαλούμενο το αποτέλεσμα της Συνόδου APEC στην Κίνα.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι ιρανικοί πύραυλοι

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε «νέες γεωγραφικές περιοχές», εφόσον δοθεί σχετική εντολή, δήλωσε ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση και, εάν εκδοθεί διαταγή, θα αναληφθεί η κατάλληλη δράση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο ταξίαρχος Αλί Μπελαλί, ανώτερος σύμβουλος του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν αντιμετωπίζει ελλείψεις σε μέσα και υποδομές.

«Δεν ισχύει ότι αντιμετωπίζουμε περιορισμούς ως προς τον αριθμό των πυραύλων, των θέσεων ή των εγκαταστάσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εχθροί του Ιράν αναγκάζονται να κατασκευάζουν «συστήματα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως το THAAD, με υψηλό κόστος και σε βάθος μεγάλου χρονικού διαστήματος» προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους ιρανικούς πυραύλους.



Παράλληλα, έστειλε μήνυμα απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, περιμένοντας οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό ή ανοησία από τον εχθρό», τόνισε ο Μπελαλί.

«Σε περίπτωση οποιασδήποτε εχθρικής ενέργειας, ο εχθρός θα αντιμετωπίσει τα πυραυλικά πλήγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν οπουδήποτε κι αν βρίσκεται».

Κατηγόρησε επίσης τους εχθρούς του Ιράν ότι διεξάγουν ψυχολογικό πόλεμο εγείροντας ζητήματα «όπως οι διαπραγματεύσεις, η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, η μετακίνηση πυρομαχικών και οι στρατιωτικές απειλές» με σκοπό να σπείρουν αμφιβολίες, ενώ σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής έχουν αντιληφθεί το «κόστος» της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Προειδοποίηση για αντίποινα

Στο ίδιο μήκος κύματος, ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι το Ιράν θα ανταποδώσει χτυπώντας τις υποδομές των εχθρών του εάν δεχθούν επίθεση οι δικές του.

«Όσον αφορά τις απειλές του εχθρού, είναι όλες εντελώς κενές περιεχομένου», δήλωσε ο ταξίαρχος Αμπντολρεζά Αμπέντ, διοικητής του αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Εάν πλήξουν υποδομές, θα πλήξουμε οπωσδήποτε τις δικές τους υποδομές».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Αμπέντ ανέφερε ότι οι απειλές εναντίον των ιρανικών φραγμάτων «δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει «αποφασιστικά» σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα ή σφάλμα».

Πρόσθεσε δε ότι το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα να ανοικοδομήσει ταχύτατα τυχόν κατεστραμμένες υποδομές και ότι ο εξοπλισμός που απαιτείται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε πιθανής ζημιάς είναι ήδη έτοιμος.

Οι δηλώσεις του έρχονται αφότου η Τεχεράνη απέρριψε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία υποστήριζαν ότι τα ιρανικά φράγματα εξυπηρετούν τόσο πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς σκοπούς και είναι πιθανοί στόχοι νέων πληγμάτων.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον το κύρος να συσπειρώσουν συμμάχους»

Από την πλευρά του, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος και βοηθός του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να συσπειρώσουν συμμάχους εναντίον της Τεχεράνης, επικαλούμενος την έκβαση της συνόδου κορυφής του APEC στο Σεντζέν της Κίνας.

«Η σύνοδος κορυφής του Σεντζέν [την Πέμπτη] έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην περιοχή: οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον το κύρος να συσπειρώσουν υποστήριξη εναντίον του Ιράν», έγραψε ο Μοχμπέρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή.

اجلاس شنژن یک پیام روشن برای منطقه داشت: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد. ترامپ با دست پر از وعده‌های توخالی وارد چین شد و با دستان خالی و بیانیه‌ای نامطلوب برایش بیرون آمد. قطعا امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز خط قرمز ایران است که با۷شرط اصولی جمهوری اسلامی تحقق می یابد. — محمد مخبر (@MokhberOfficial) November 20, 2026



Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έφτασε στην Κίνα με μια χούφτα κενές υποσχέσεις και έφυγε με άδεια χέρια, με μια δήλωση που ήταν δυσμενής για τον ίδιο».

Καταλήγοντας, ο Μοχμπέρ τόνισε ότι η ασφάλεια του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ «αποτελεί αναμφίβολα κόκκινη γραμμή για το Ιράν» και θα διασφαλιστεί μέσω των «επτά θεμελιωδών όρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας» για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.