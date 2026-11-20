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Έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ προκαλεί η πολύωρη και βασανιστική εκτέλεση ενός θανατοποινίτη στο Τέξας την Πέμπτη, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα καθώς το προσωπικό των φυλακών δυσκολευόταν να βρει φλέβα.

Βογκούσε από τον πόνο

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το Τέξας εκτέλεσε τον Ρεϊνάλντο Ντένες την Πέμπτη σε μια διαδικασία που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, καθώς οι υπάλληλοι των φυλακών πάσχιζαν να βρουν κατάλληλη φλέβα για τις δύο ενδοφλέβιες βελόνες που μετέφεραν τη θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη.

Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία, ο Ντένες βογκούσε επανειλημμένα από τον πόνο, αναστέναξε αρκετές φορές και παρακαλούσε τον Θεό να του πάρει τον πόνο.

Εκπρόσωπος των φυλακών δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και άφησε να εννοηθεί ότι ο Ντένες ενδέχεται να υπερέβαλε ή να προσποιούνταν ότι πονούσε.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αναζωπύρωσης της συζήτησης και του ελέγχου γύρω από τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, στον απόηχο της αποτυχημένης εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί τον Σεπτέμβριο.

Η Πάικ επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πιθανότατα δεν εισήλθαν σωστά στην κυκλοφορία του αίματός της και αντ’ αυτού λιμνάζουν στα χέρια της, προκαλώντας εγκαύματα και φουσκάλες.

Ο Ντένες, είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία που επισύρει τη θανατική ποινή για τον θάνατο του Γιάνος Ζουκς, ενός εμπόρου διαμαντιών που βρέθηκε πυροβολημένος πολλές φορές στο γραφείο του στο Χιούστον τον Ιανουάριο του 1996.

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Τα τελευταία λόγια και οι κραυγές αγωνίας

Ο Ντένες έκανε μια σύντομη δήλωση στην οποία είπε ότι ήθελε οι αγαπημένοι του άνθρωποι να γνωρίζουν πως ήταν ευλογημένος τα τελευταία 30 χρόνια «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα».

Στη συνέχεια είπε στον διευθυντή των φυλακών: «Προχώρα, διευθυντή!».

Σχεδόν αμέσως αναφώνησε: «Ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!». Ξεστόμισε μια βρισιά και ικέτευσε «τον Πατέρα» να «πάρει αυτόν τον πόνο».

«Άφησέ με να φύγω, Πατέρα», έλεγε ξανά και ξανά. «Άφησέ με να φύγω. … Είμαι εδώ. Υπήρξα γιος σου όλα αυτά τα χρόνια».

Στη συνέχεια φώναξε: «Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!» και το περιέγραψε ως κράμπα.

Έπειτα από άλλη μια βρισιά, γρύλισε και έπειτα είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μη μ’ αφήνεις να υποφέρω έτσι. Έλα τώρα».

Έπειτα από τρία δυνατά βογκητά, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού -οκτώ συνολικά- οι οποίοι γίνονταν σταδιακά πιο σιγανοί πριν από ένα τελευταίο δυνατό ροχαλητό, περιγράφει το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Στη συνέχεια άρχισε να αναπνέει ήσυχα, παίρνοντας περίπου δώδεκα αναπνοές, οι οποίες επίσης γίνονταν όλο και πιο αχνές.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 7:07 μ.μ. τοπική ώρα, 63 λεπτά αφότου δέθηκε στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, έπειτα από εξέταση γιατρού, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Ντένες στις 7:08 μ.μ. στο σωφρονιστικό κατάστημα του Χάντσβιλ.

Η απάντηση των αρχών των φυλακών

Αξιωματούχοι των φυλακών ανέφεραν ότι τηρήθηκαν σωστά όλες οι διαδικασίες. Η εκπρόσωπος Αμάντα Ερνάντες παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες για την εύρεση κατάλληλης φλέβας προτού η ομάδα εκτέλεσης καταφέρει να τοποθετήσει τις βελόνες στο αριστερό πέλμα του Ντένες και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του.

Η ίδια δεν γνώριζε πόσες προσπάθειες απέτυχαν, αλλά τόνισε ότι τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν τελικά ήταν σύμφωνα με τις διαδικασίες της πολιτείας.

Η Ερνάντες άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Ντένες ίσως υπερέβαλε ως προς τον πόνο, λέγοντας ότι άρχισε να παραπονιέται προτού αρχίσει η ροή των φαρμάκων, καθώς και για πόνο σε σημεία όπου δεν υπήρχε ορός.

Όταν ρωτήθηκε αν προσποιούνταν, απάντησε: «Νομίζω, ναι… Δεν υπήρξε τίποτα μη φυσιολογικό από τη δική μας πλευρά».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να τοποθετήσουμε ενδοφλέβιους καθετήρες σε άλλα σημεία. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που κρατούμενος προβάλλει αμέσως ισχυρισμούς περί πόνου», πρόσθεσε η Ερνάντες.

Η Τζάνις Κόπλαντ, η οποία παρέστη ως μάρτυρας στην εκτέλεση, είναι η χήρα του Ντέιβιντ Κόπλαντ, του φύλακα ασφαλείας που είχε πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια της ληστείας. Εκείνος είχε επιζήσει από τα τραύματά του, αλλά έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια χρόνια.

«Ο Ντέιβιντ πάντα ένιωθε ότι ο Ρεϊνάλντο θα ζούσε περισσότερο από εκείνον. Δυστυχώς είχε δίκιο», δήλωσε εκείνη την Πέμπτη. «Επιτέλους, έπειτα από 30 χρόνια, αποδόθηκε δικαιοσύνη».