Να παραμείνει αποκλειστικά στα φαρμακεία η διάθεση και πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ζητεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ο οποίος με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης του προειδοποιεί με “λουκέτο” διαρκείας σε περίπτωση που ανάψει πράσινο φως για την διάθεση της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου καταστήματος.

Όπως αναφέρει στην απόφαση της γενικής του συνέλευσης ο Σύλλογος Φαρμακοποιών Λάρισας «είμαστε αντίθετοι την πώληση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. μέσω e-shop φαρμακείων και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών. Η θέση μας είναι υπέρ της αποκλειστικής διάθεσης των φαρμάκων από το φυσικό φαρμακείο περιλαμβάνει και την αντίθεσή μας στη διάθεσή τους μέσω σούπερ μάρκετ ή οποιουδήποτε άλλου καταστήματος εκτός φαρμακείου.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Κάθε φάρμακο πρέπει να διατίθεται από το φυσικό φαρμακείο, δια χειρός φαρμακοποιού. Η επιστημονική ευθύνη κατά τη διάθεση σημαίνει έλεγχο της καταλληλότητας του φαρμάκου για τον συγκεκριμένο πολίτη, της δοσολογίας, των αντενδείξεων και των πιθανών αλληλεπιδράσεων. Η διάθεση χωρίς υποχρεωτική ιατρική συνταγή διατηρεί ακέραιη την ανάγκη αυτού του ελέγχου».

Επίσης, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας διεκδικεί “την καταγραφή των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας από τον φαρμακοποιό κατά τη διάθεσή τους. Η πρόταση αυτή, που έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογός μας μαζί με την καταγραφή των μη αποζημιούμενων, αλλά υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής, υπηρετεί την πληρέστερη γνώση της φαρμακοθεραπείας και την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων”.

Επίσης θεωρεί «λανθασμένη την κατεύθυνση απελευθέρωσης της διάθεσης φαρμάκων που ακολουθείται σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές οφείλουν να κρίνονται με βάση τις συνέπειές τους στη δημόσια υγεία και να αναθεωρούνται όπου η εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων υποβαθμίζει την ασφάλεια και τη φροντίδα του πολίτη. Οι ευρωπαϊκές χώρες που απελευθέρωσαν τη διάθεση των ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ ας ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα με διάθεση από το φυσικό φαρμακείο, δια χειρός φαρμακοποιού».

Η γενική συνέλευση του Συλλόγου Φαρμακοποιών Λάρισας αποφάσισε ομόφωνα, ότι σε περίπτωση που επιτραπεί η πώληση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων με νομοθετική ρύθμιση, δικαστική απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να προχωρήσει σε γενική απεργία των φαρμακείων, ενώ απευθύνει κάλεσμα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις και να συντονίσουν πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σε μια τέτοια περίπτωση.