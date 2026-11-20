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Μεθυσμένος και μάλιστα… πολύ, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και έχοντας προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, κυκλοφορούσε στους δρόμους του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη ένας 47χρονος, ο οποίος κατέληξε με χειροπέδες.

Ο ασυνείδητος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι, με αποτέλεσμα, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, να καταγραφούν ιδιαίτερα υψηλές τιμές στο αλκοτέστ.

Συγκεκριμένα, οι δύο μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 1,06 mg/l και 0,93 mg/l, αντίστοιχα, τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.

Δεν είχε ούτε δίπλωμα

Σαν να μην έφτανε η κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν, ο 47χρονος διαπιστώθηκε πως δεν είχε ούτε άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αστυνομικών.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη και το οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά την επικίνδυνη συμπεριφορά οδηγών που επιλέγουν να βρεθούν πίσω από το τιμόνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επιλογή τους για τη δική τους ζωή αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.