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Μια μαζική, πολύωρη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας της 20ής Νοεμβρίου σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο Κίεβο, προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση και προκάλεσε ζημιές σε τρεις γέφυρες στην πρωτεύουσα της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας καθώς και ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου.

Στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς το πεδίο της μάχης, ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις λιμενικών υποδομών στην περιφέρεια της Οδησσού και σκάφη που χρησιμοποιούνται για ουκρανικούς στρατιωτικούς σκοπούς, προσθέτοντας αργότερα ότι έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό προς το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού.



Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της πόλης να μην οδηγούν αυτοκίνητα, λέγοντας ότι οι γέφυρες Ποντίλσκο-Βοσκρεσένσκι, Νότια και Ντάρνιτσκι υπέστησαν όλες ζημιές κατά την επίθεση.



Η νυχτερινή επίθεση περιλάμβανε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Ουκραΐνκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, αναφέρει η Kyiv Indepedent.

Ζημιές και θύματα στο Κίεβο

Λίγο πριν τις 2:00 π.μ. τοπική ώρα, η Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε ότι «όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο».

Δημοσιογράφοι της Kyiv Independent ανέφεραν στη συνέχεια ένα ακόμη κύμα «πολύ δυνατών» και «τρελά δυνατών» εκρήξεων στις κεντρικές συνοικίες. Επιπλέον γύροι εκρήξεων ακούστηκαν αργότερα μεταξύ 3:00 και 6:30 π.μ. τοπική ώρα, εν μέσω αναφορών για εισερχόμενους πυραύλους και drones.

Τουλάχιστον τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας ύδρευσης του Κιέβου σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανέφεραν αξιωματούχοι, ενώ περίπου 15 άλλοι άμαχοι τραυματίστηκαν.

Ο Κλίτσκο δήλωσε επίσης ότι επλήγη μια εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών κατά τη ρωσική επίθεση.



Η εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε αργότερα ότι ορισμένοι καταναλωτές στις συνοικίες Πετσέρσκι, Σολομιάνσκι, Χολοσίιβσκι, Ντνιπρόβσκι και Ντάρνιτσκι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε ορισμένους καταναλωτές η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί έως τις 9:30 π.μ.

Η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου ανέφερε επίσης πυρκαγιές σε κατοικίες στις συνοικίες Ομπολόνσκι και Ποντίλσκι της πρωτεύουσας.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι επλήγη μια εγκατάσταση υποδομών στη συνοικία Χολοσίιβσκι, καθώς και μη οικιστικά κτίρια στη συνοικία Ποντίλσκι.

Πλήγματα σε άλλες περιφέρειες

Πέραν του Κιέβου, πλήγματα και εκρήξεις αναφέρθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μακρινών δυτικών περιφερειών του Λβιβ και του Ιβάνο-Φρανκίβσκ, της νότιας πόλης Κρίβιι Ριχ, της βορειοανατολικής περιφέρειας του Χαρκόβου και της ανατολικής πόλης Ντνίπρο.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για βαλλιστικούς πυραύλους για τις περιφέρειες Σούμι και Πολτάβα, ενώ συναγερμοί για drones ανακοινώθηκαν σε πολλές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της μακρινής δυτικής Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβιι, δήλωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη και ότι σημειώθηκε επίσης «άμεσο πλήγμα στο εκδοτήριο εισιτηρίων στον σιδηροδρομικό σταθμό Σκνίλιβ».

Περισσότερες εκρήξεις και ήχοι πυρών αντιαεροπορικής άμυνας ακούστηκαν επίσης στη δυτική πόλη Ιβάνο-Φρανκίβσκ, καθώς και στην ανατολική πόλη Ντνίπρο λίγο μετά τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα.

Στη νότια πόλη Κρίβιι Ριχ, μια «μαζική εχθρική επίθεση με drones» έπληξε μια μεγάλη εγκατάσταση υποδομών, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας του Κρίβιι Ριχ. Η επίθεση διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε λεβητοστάσια, αντλιοστάσια ύδρευσης και νοσοκομεία, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε ότι μια ρωσική επίθεση έπληξε ένα νοσοκομείο στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι της πόλης. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 50 παράθυρα έσπασαν στην εγκατάσταση.

Στο Ντνίπρο, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην πόλη. Κατοικίες, αυτοκίνητα, μια τράπεζα και ένα κατάστημα υπέστησαν ζημιές στην επίθεση, ανέφερε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα.

Παράλληλα, πολωνικές αρχές ανέφεραν ότι ένα ακόμη άγνωστης ταυτότητας «ιπτάμενο αντικείμενο» έπεσε κοντά στην ανατολική πολωνική πόλη Λίποβιετς.

Απειλές Πούτιν για «αντίποινα»

Η μαζική επίθεση έρχεται μία ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε να προχωρήσει σε «αντίποινα» για τα καταστροφικά ουκρανικά πλήγματα στη Γέφυρα της Κριμαίας, τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση ολόκληρου τμήματος της διάβασης τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου.

Η Γέφυρα της Κριμαίας, που κατασκευάστηκε μετά τη ρωσική κατοχή της χερσονήσου το 2014, λειτουργεί ως κρίσιμη οδός ανεφοδιασμού και μεταφορών για τις ρωσικές δυνάμεις στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ένα τμήμα του οδοστρώματός της κατέρρευσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα με πύραυλο Flamingo τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα πριν από τη νέα νυχτερινή επίθεση, ο Πούτιν απείλησε την Ουκρανία με αντίποινα για το πλήγμα της στη Γέφυρα της Κριμαίας.

«Οι ενέργειες αντιποίνων μας, θα είναι πολύ πιο οδυνηρές από αυτό που (η Ουκρανία) έκανε στη γέφυρα. Με τα σημερινά όπλα ακριβείας, δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει», δήλωσε.