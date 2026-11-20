Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης, αξιόπιστης αποτρεπτικής ισχύος και προσαρμογής των Ενόπλων Δυνάμεων στις προκλήσεις του 21ου αιώνα υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην Ημερήσια Διαταγή του για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην αμυντική ισχύ της χώρας και την ανάγκη ουσιαστικής μέριμνας για τα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Στην Ημερήσια Διαταγή του, ο Νίκος Δένδιας επισημαίνει ότι στις 21 Νοεμβρίου η Πατρίδα τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της και τους ανθρώπους στους οποίους έχει εμπιστευθεί την υπεράσπιση της Εθνικής της Κυριαρχίας, της Ανεξαρτησίας και των Κυριαρχικών της Δικαιωμάτων. Όπως αναφέρει, τιμά όσους υπηρέτησαν, όσους υπηρετούν και, πρωτίστως, όσους κατέθεσαν το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του Καθήκοντος.

Σημειώνει ότι η ημέρα συμπίπτει με τη μεγάλη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι «Η Παναγία σκέπει διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και δι’ αυτών την Πατρίδα μας». Παράλληλα, χαρακτηρίζει την εορτή στοιχείο της διαχρονικής σύνδεσης της Ορθόδοξης Παράδοσης με την ιστορική πορεία του Ελληνισμού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει ότι η ιστορική διαδρομή έχει διδάξει πως η Ελευθερία και η Ανεξαρτησία δεν αποτελούν αυτονόητες κατακτήσεις, καθώς απαιτούν διαρκή εγρήγορση και αξιόπιστη αποτρεπτική Ισχύ.

Αναφερόμενος στη διεθνή πραγματικότητα, επισημαίνει ότι ο αναθεωρητισμός, η αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων προκλήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως αναφέρει, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν την αναγκαία εγγύηση της Εθνικής Ασφάλειας και τη δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί την Ειρήνη, να υπερασπίζεται τα Δίκαιά της και να καθορίζει ελεύθερα τις εθνικές της επιλογές.

Ο κ. Δένδιας τονίζει ότι η αποστολή αυτή απαιτεί Ένοπλες Δυνάμεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες του 21ου αιώνα, επισημαίνοντας ότι αυτή την ανάγκη υπηρετεί η «Ατζέντα 2030». Όπως αναφέρει, πρόκειται για τη συνολική μεταρρύθμιση με την οποία η χώρα μεταβαίνει σε μια νέα αντίληψη για την Εθνική Άμυνα, με σύγχρονη Δομή Δυνάμεων, διακλαδική και πολυχωρική επιχειρησιακή αντίληψη και ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και τη διασφάλιση της εθνικής αυτονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι «στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Άνθρωπος». Όπως σημειώνει, κανένα οπλικό σύστημα, όσο προηγμένο και αν είναι, δεν υποκαθιστά τη γνώση, την κρίση, την εκπαίδευση, το ήθος και την αποφασιστικότητα εκείνου που το χειρίζεται, καθώς η πραγματική Ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται πρωτίστως στο προσωπικό τους.

Απευθυνόμενος στις γυναίκες και στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι η αποστολή τους δεν εξαντλείται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά απαιτεί καθημερινή προσήλωση, προσωπικές θυσίες και διαρκή διαθεσιμότητα. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτή την προσφορά, με ουσιαστική μέριμνα για το προσωπικό και τη Στρατιωτική Οικογένεια, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, στήριξη της οικογένειας, αναβάθμιση της εκπαίδευσης και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης.

Εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, εκφράζει προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τον βαθύ σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του, καλώντας τα να συνεχίσουν να υπηρετούν το συνταγματικό τους καθήκον με επαγγελματισμό, πειθαρχία και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους, αλλά και να φορούν με περηφάνεια τη στολή με το Εθνόσημο, με προσήλωση στις αξίες της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας επισημαίνει ότι «η ασφάλεια της Πατρίδας δεν αποτελεί δεδομένο» και ότι «Η δική σας προσφορά αποτελεί την καθημερινή εγγύησή της».

Τέλος, ευχήθηκε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στις οικογένειές τους Υγεία, Δύναμη και Προκοπή, ενώ ολοκληρώνοντας την Ημερήσια Διαταγή ανέφερε: «Η Υπεραγία Θεοτόκος σκέποι τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και ολόκληρο τον Ελληνισμό» και «Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις! Ζήτω το Έθνος!».

Ο εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, αποτελεί στοιχείο της διαχρονικής σύνδεσης της Ορθόδοξης Παράδοσης με την ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Η ιστορική μας διαδρομή, όμως, μας έχει διδάξει ότι η Ελευθερία και η Ανεξαρτησία δεν αποτελούν αυτονόητες κατακτήσεις. Απαιτούν διαρκή εγρήγορση. Απαιτούν αξιόπιστη αποτρεπτική Ισχύ. Η διεθνής πραγματικότητα επιβεβαιώνει καθημερινά αυτή την ανάγκη. Ο αναθεωρητισμός, η αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων προκλήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν την αναγκαία εγγύηση της Εθνικής μας Ασφάλειας. Τη δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί την Ειρήνη, να υπερασπίζεται τα Δίκαιά της και να καθορίζει ελεύθερα τις εθνικές της επιλογές. Η αποστολή αυτή απαιτεί Ένοπλες Δυνάμεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Αυτή την ανάγκη υπηρετεί η «Ατζέντα 2030». Η συνολική μεταρρύθμιση με την οποία μεταβαίνουμε σε μια νέα αντίληψη για την Εθνική Άμυνα. Όμως, στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Άνθρωπος. Διότι κανένα οπλικό σύστημα, όσο προηγμένο και αν είναι, δεν υποκαθιστά τη γνώση, την κρίση, την εκπαίδευση, το ήθος και την αποφασιστικότητα εκείνου που το χειρίζεται. Η πραγματική Ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται πρωτίστως στο προσωπικό τους. Σε εσάς! Η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτή την προσφορά. Με ουσιαστική μέριμνα για το προσωπικό και τη Στρατιωτική Οικογένεια. Με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, στήριξη της οικογένειας, αναβάθμιση της εκπαίδευσης και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, εκφράζω προς όλους εσάς τον βαθύ σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου. (από την Ημερήσια Διαταγή προς τα Στελέχη, τους Οπλίτες Θητείας και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Διαβάστε ολόκληρη την Ημερήσια Διαταγή:

https://t.co/aChbpdkNNr) — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 20, 2026

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ